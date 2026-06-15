Gálfi Dalma kiesett a berlini tenisztorna selejtezőjében

Gálfi Dalma kikapott az 1.2 millió dollár (370 millió forint) összdíjazású berlini füves pályás női tenisztorna selejtezőjének első fordulójában.
A világranglistán 114. helyezett magyar játékos 2:2 után csak egy adogatójátékot tudott megnyerni Suzan Lamens (134.) ellen a vasárnap elkezdett találkozón, az első szett alig fél óra után lett a holland játékosé. A második játszmában eső miatt félbeszakadt a mérkőzés, amelyet 1:1-es állásról hétfőn folytattak.
Ekkor az újabb esőszünet előtt négy játékot tudtak lejátszani a felek, majd bő egyórás kényszerszünetet követően Gálfi 4:5-nél két mérkőzéslabdát hárítva rövidítésre mentette az összecsapást. Ebben azonban már végig a holland teniszező játszott fölényben, és bejutott a következő körbe.
WTA-500-AS TORNA, BERLIN (1 206 446 dollár, fű)
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Suzan Lamens (holland)–Gálfi Dalma 6:3, 7:6 (7–4)
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