Gálfi Dalma kiesett a berlini tenisztorna selejtezőjében

A világranglistán 114. helyezett magyar játékos 2:2 után csak egy adogatójátékot tudott megnyerni Suzan Lamens (134.) ellen a vasárnap elkezdett találkozón, az első szett alig fél óra után lett a holland játékosé. A második játszmában eső miatt félbeszakadt a mérkőzés, amelyet 1:1-es állásról hétfőn folytattak.

Ekkor az újabb esőszünet előtt négy játékot tudtak lejátszani a felek, majd bő egyórás kényszerszünetet követően Gálfi 4:5-nél két mérkőzéslabdát hárítva rövidítésre mentette az összecsapást. Ebben azonban már végig a holland teniszező játszott fölényben, és bejutott a következő körbe.

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SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Suzan Lamens (holland)–Gálfi Dalma 6:3, 7:6 (7–4)