Svéd védővel erősített a Fehérvár

A székesfehérvári klub hétfőn jelentette be a 24 éves légiós érkezését. Viktor Perssont 2020-ban draftolta az észak-amerikai profi ligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben. Megfordult a finn és a svéd élvonalban, legutóbb a hazája másodosztályában szereplő MoDo színeiben 49 mérkőzésen 10 pontot (2 gól, 8 gólpassz) gyűjtött.