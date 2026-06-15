Nemzeti Sportrádió

Svéd védővel erősített a Fehérvár

2026.06.15. 13:39
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A MET Aréna közönsége várja Viktor Perssont (Fotó: Kovács Péter)
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osztrák jégkorongliga Hydro Fehérvár AV19 jégkorong ICEHL
Viktor Persson svéd hátvéddel erősített az osztrák jégkorongligában legutóbb elődöntős Hydro Fehérvár AV19.

A székesfehérvári klub hétfőn jelentette be a 24 éves légiós érkezését. Viktor Perssont 2020-ban draftolta az észak-amerikai profi ligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben. Megfordult a finn és a svéd élvonalban, legutóbb a hazája másodosztályában szereplő MoDo színeiben 49 mérkőzésen 10 pontot (2 gól, 8 gólpassz) gyűjtött.

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osztrák jégkorongliga Hydro Fehérvár AV19 jégkorong ICEHL
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