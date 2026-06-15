Régi dicsőség nyomában Uruguay





EGYIK TITKOS esélyeseként készül a bemutatkozásra a kétszeres győztes uruguayi válogatott, amely magyar idő szerint kedden éjfélkor Miamiban találkozik Szaúd-Arábiával. A dél-amerikaiak már nem számíthatnak olyan legendákra, mint Luis Suárez, Diego Godín vagy Edinson Cavani, akikkel legutóbb sikerült igazán kiugró eredményt elérni vb-n (elődöntő 2010-ben), ám Marcelo Bielsa kerete így is tele klasszisokkal. A csapat vezére egyértelműen a Real Madrid légiósa, Federico Valverde, aki a középpályán irányít, de mellette Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur és Darwin Núnez is a kezdőbe várható.



Mindazonáltal Marcelo Bielsa huszonhat os keretéből mindössze nyolc játékos szerepel az öt nagy európai liga – angol, spanyol, olasz, német, francia – valamelyikében, ami az összlétszám nem egészen harmadát teszi ki, ez a legalacsonyabb arány az utóbbi hat világbajnokságot tekintve. Az uruguayiak ennek megfelelően óvatosak az esélylatolgatásokban, ugyanakkor érezhető egyfajta bizakodás is.



„Alig várom már, hogy elkezdődjön, mert mindig erről ábrándoztam gyerekként: világbajnokságon játszani a válogatottal. Nyilván szeretném, ha megnyernénk a tornát, de már az is óriási érzés, hogy itt lehetek és képviselhetem a nemzetemet” – mondta a hátvéd Sebastián Cáceres, a csapat Playa del Carmen-i sajtótájékoztatóján. Ugyanitt, a csatár Federico Vinas – aki Cácereshez hasonlóan Mexikóban légióskodik – arról beszélt, hogy szeretne Núnezzel csatárpárost alkotni és betalálni a világbajnokságon.



„Másról sem álmodom, mint hogy gólt szerezzek a tornán. Gond nélkül együtt tudok játszani magam mellett egy másik kilencessel, hiszen a pályafutásom során sokszor előfordult már. Két csatár meg tudja osztani a feladatokat, a letámadást, a védők figyelmének lekötését, felszabadítják a másikat a labda átvételekor. A szövetségi kapitány mindig intenzitást kér, a csatároktól pedig magas letámadást, hogy fárasszuk a középhátvédeket”– magyarázta Vinas.



Bielsa kapitány egyébként valószínűleg nem számíthat José Giménezre (bokasérülés), Ronald Araújóra (vádli) és Giorgian de Arrascaetára (vádli).

Ami a szaúdi királyság válogatottját illeti, ez lesz az első világbajnoksága azóta, hogy 2022-ben a világ egyik legnagyobb állami befektetési alapja, a Public Investment Fund (PIF) finoman szólva is feltőkésítette az ország bajnokságát, amelybe egyre-másra érkeztek a nemzetközi klasszisok. Jóllehet, a többség már túljutott a zeniten, viszonylag sok szaúdi játékost szorított ki a csapataikból, míg a helyi utánpótlás szinte semmit sem fejlődött, így a fejlesztés egyik legfőbb kárvallottja, vagy legkisebb hasznot húzó szereplője a válogatott lett.



A szaúdi csapat ugyanakkor már a PIF hatalomátvétele előtt is ért el értékelhető eredményeket, hogy mást ne mondjunk, 1994 óta 2010 és 2014 kivételével minden világbajnokságra kijutott. A csoportkörből ugyanakkor csak egyszer, ’94-ben lépett tovább, de ne feledjük, azt a tornát is az Egyesült Államokban rendezték, legutóbb pedig a később a világbajnoki címig meg sem álló Argentínát győzte le a kvartettjében.



A válogatott jelene viszont kevésbé biztató. Tavasszal a gyengébb eredmények hatására szövetségi kapitányt váltottak, Hervé Renard helyére Jorgosz Donisz ült le a kispadra. A görög szakvezetővel mindössze három meccset játszott a csapat (egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség), így messzemenő következtetéseket nem lehet levonni az eddigi munkájából. Uruguay ellen csak az izomhúzódással bajlódó Navaf Al-Akidi nem áll rendelkezésre a keretből, a gólokat pedig a csapatkapitánytól, egyben a válogatott legeredményesebb játékosától Szalem al-Davszaritól remélik a szaúdiak.

AZ URUGUAYI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Fernando Muslera (Estudiantes – Argentína), 1 Sergio Rochet (Internacional –Brazília), 12 Santiago Mele (Monterrey – Mexikó)

Védők: 2 José María Giménez (Atlético Madrid – Spanyolország), 17 Matías Vina (River Plate – Argentína), 16 Mathías Olivera (Napoli – Olaszország), 13 Guillermo Varela (Flamengo – Brazília), 4 Ronald Araújo (FC Barcelona – Spanyolország), 3 Sebastián Cáceres (Club América – Mexikó), 22 Joaquín Piquerez (Palmeiras – Brazília), 24 Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Középpályások: 6 Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur – Anglia), 8 Federico Valverde (Real Madrid – Spanyolország), 10 Giorgian de Arrascaeta (Flamengo – Brazília), 11 Facundo Pellistri (Panathinaikosz – Görögország), 5 Manuel Ugarte (Manchester United – Anglia), 7 Nicolás de la Cruz (Flamengo – Brazília), 18 Brian Rodríguez (Club América – Mexikó), 20 Maximiliano Araújo (Sporting CP – Portugália), 14 Agustín Canobbio (Fluminense – Brazília), 15 Emiliano Martínez (Palmeiras – Brazília), 26 Rodrigo Zalazar (Sporting Braga – Portugália), 25 Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake – Egyesült Államok)

Támadók: 9 Darwin Núnez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 21 Federico Vinas (Real Oviedo – Spanyolország), 19 Rodrigo Aguirre (Tigres – Mexikó)

Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)

A SZAÚDI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Mohammed al-Ovaisz (Al-Ula), 1 Navaf al-Akidi (Al-Naszr), 22 Ahmed al-Kasszar (Al-Kadszia)

Védők: 4 Abdulelah al-Amri (Al-Naszr), 5 Hasszan al-Tambakti (Al-Hilal), 25 Dzsehad Takri (Al-Kadszia), 3 Ali Ladzsami (Al-Hilal), 14 Hasszan Kades (Al-Ittihad), 12 Szaud Abdulhamid (Lens – Franciaország), 26 Mohammed Abu al-Samat (Al-Kadszia), 2 Ali Madzsrasi (Al-Ahli), 24 Moteb al-Harbi (Al-Hilal), 13 Navaf Busal (Al-Naszr)

Középpályások: 23 Mohamed Kanno (Al-Hilal), 15 Abdullah al-Haibari (Al-Naszr), 16 Zijad al-Dzsohani (Al-Ahli), 6 Nasszer al-Davszari (Al-Hilal), 7 Muszab al-Dzsuvajr (Al-Kadszia), 18 Ala al-Hedzsi (Neom SC), 10 Szalem al-Davszari (Al-Hilal), 8 Ajman Jahja (Al-Naszr), 20 Szultan Mandas (Al-Hilal)

Támadók: 9 Firasz al-Burajkan (Al-Ahli), 11 Szaleh al-Sehri (Al-Ittihad), 19 Abdullah al-Hamdan (Al-Naszr), 17 Halid al-Gannam (Al-Ettifak)

Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ, NAPI PROGRAM

G-CSOPORT

21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 3.00: Irán–Új-Zéland, Inglewood (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

18.00: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

