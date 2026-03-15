Serie A: otthon kapott ki a Genoától, egyre nagyobb bajban a Verona

2026.03.15. 14:33
Vitinhának (jobbra) egy perc kellett a gólhoz (Fotó: Getty Images)
Genoa Serie A Hellas Verona
Gyenge első félidő után a másodikban két gólt szerezve idegenben győzte le a kiesőjelölt Hellas Veronát a Genoa az olasz labdarúgó Serie A 29. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

Mint éhezőnek a falat kenyér, úgy kellett volna a kiesőjelölt Veronának a hazai győzelem a Roma-verő Genoa ellen, s a legutóbbi fordulóban Bolognában aratott siker némi önbizalommal is felvértezhette a kék-sárgákat. A meccs első félidejében mindebből nem sok minden volt érzékelhető: a vendéglátók mindössze háromszor célozták meg Justin Bijlow kapuját, védenie pedig csak egyszer kellett a holland kapusnak, igaz, nem akadt sokkal több dolga kollégájának, Lorenzo Montipónak sem.

Bő negyedórával a térfélcsere után megszerezte a vezetést az addig meddő mezőnyfölényben játszó Genoa: a 62. percben az egy perccel korábban beállt Vitinha fűzte át magát a veronai középpályán, és távolról a léc alá bombázott. A mérkőzés végkimenetelét illetően a 86. percben a Genoa norvég válogatott bekkje, Leo Östigaard mondta ki a döntő szót, amikor Aarón Martín balról beívelt szabadrúgását fejelte a kapuba a tizenegyespontról. 0–2

OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
Hellas Verona–Genoa 0–2 (Vitinha 62., Östigard 86.)
Később
15.00: Pisa–Cagliari
15.00: Sassuolo–Bologna
18.00: Como–Roma (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Milan

Szombaton játszották
Internazionale–Atalanta 1–1 (P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)
Napoli–Lecce 2–1 (Höjlund 46., Politano 67., ill. Siebert 3.)
Udinese–Juventus 0–1 (Boga 38.)

Pénteken játszották
Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale29222565–23+42 68 
2. Milan28179244–20+24 60 
3. Napoli29185645–30+15 59 
4. Juventus29158651–28+23 53 
5. Como28149546–21+25 51 
6. Roma28163938–21+17 51 
7. Atalanta291211640–27+13 47 
8. Bologna281161137–34+3 39 
9. Sassuolo281151235–38–3 38 
10. Lazio28910928–2837 
11. Udinese291061333–42–9 36 
12. Parma298101121–36–15 34 
13. Genoa29891236–40–4 33 
14. Torino29961432–50–18 33 
15. Cagliari28791230–38–8 30 
16. Lecce29761621–39–18 27 
17. Fiorentina285101330–42–12 25 
18. Cremonese28591422–40–18 24 
19. Verona29391722–51–29 18 
20. Pisa281121520–48–28 15 

 

 

