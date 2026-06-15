A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

A 2026-os év 24. naptári hetében is a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. A 2026. június 8-tól 14-ig tartó időszakban csaknem 6 millió oldalt töltöttek le felhasználóink. A Nemzeti Sport a közösségi médiában is népszerű, több mint 3.2 millió felhasználó találkozott a posztjainkkal, és természetesen a nyomtatott lapok piacán is a Nemzeti Sport a legolvasottabb sporttartalom, immár 123 éve (a múlt hónap átlagos napi nyomtatott példányszáma 20 576).

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