Egy pontot elhozott Cremonából a Verona, pontszámban beérte a Leccét

A 21. forduló első hétfőre maradt olasz bajnokija, a Cremonese–Hellas Verona találkozó nem hozott különösebben jó futballt, a kapuk a legritkább esetben forogtak veszélyben, látszott, hogy a kiesés elől menekülő, sereghajtó látogatók alaposan megszervezték a védekezésüket, hogy legalább egy pontot elhozzanak a lombardiai városból. A legnagyobb védést Emil Auderónak, a cremonaiak kapusának kellett bemutatnia, mégpedig a 62. percben Giovane lövésénél. A vendégek brazil csatára később csak betalált a kapuba, ám a játékvezető szerint lesről – maradt a gól nélküli döntetlen, amellyel a Verona pontszámban beérte a 19. helyezett Leccét, ám megelőznie nem sikerült.

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Cremonese–Verona 0–0

Később

20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

VASÁRNAP

Milan–Lecce 1–0 (Füllkrug 76.)

Torino–Roma 0–2 (Malen 26., Dybala 72.)

Torino: Kugyela Zalán a kispadon ülte végig a mérkőzést

Bologna–Fiorentina 1–2 (Fabbian 88., ill. Mandragora 19., Piccoli 45.)

Parma–Genoa 0–0

SZOMBAT

Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)

Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)

Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)

PÉNTEK

Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)