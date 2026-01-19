Egy pontot elhozott Cremonából a Verona, pontszámban beérte a Leccét
A 21. forduló első hétfőre maradt olasz bajnokija, a Cremonese–Hellas Verona találkozó nem hozott különösebben jó futballt, a kapuk a legritkább esetben forogtak veszélyben, látszott, hogy a kiesés elől menekülő, sereghajtó látogatók alaposan megszervezték a védekezésüket, hogy legalább egy pontot elhozzanak a lombardiai városból. A legnagyobb védést Emil Auderónak, a cremonaiak kapusának kellett bemutatnia, mégpedig a 62. percben Giovane lövésénél. A vendégek brazil csatára később csak betalált a kapuba, ám a játékvezető szerint lesről – maradt a gól nélküli döntetlen, amellyel a Verona pontszámban beérte a 19. helyezett Leccét, ám megelőznie nem sikerült.
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ, hétfői mérkőzések
Cremonese–Verona 0–0
Később
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
VASÁRNAP
Milan–Lecce 1–0 (Füllkrug 76.)
Torino–Roma 0–2 (Malen 26., Dybala 72.)
Torino: Kugyela Zalán a kispadon ülte végig a mérkőzést
Bologna–Fiorentina 1–2 (Fabbian 88., ill. Mandragora 19., Piccoli 45.)
Parma–Genoa 0–0
SZOMBAT
Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)
Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)
Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)
PÉNTEK
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|21
|16
|1
|4
|44–17
|+27
|49
|2. Milan
|21
|13
|7
|1
|34–16
|+18
|46
|3. Napoli
|21
|13
|4
|4
|31–17
|+14
|43
|4. Roma
|21
|14
|–
|7
|26–12
|+14
|42
|5. Juventus
|21
|11
|6
|4
|32–17
|+15
|39
|6. Como
|20
|9
|7
|4
|28–16
|+12
|34
|7. Atalanta
|21
|8
|8
|5
|26–20
|+6
|32
|8. Bologna
|21
|8
|6
|7
|30–24
|+6
|30
|9. Lazio
|20
|7
|7
|6
|21–16
|+5
|28
|10. Udinese
|21
|7
|5
|9
|22–33
|–11
|26
|11. Sassuolo
|21
|6
|5
|10
|23–28
|–5
|23
|12. Cremonese
|21
|5
|8
|8
|20–28
|–8
|23
|13. Parma
|21
|5
|8
|8
|14–22
|–8
|23
|14. Torino
|21
|6
|5
|10
|21–34
|–13
|23
|15. Cagliari
|21
|5
|7
|9
|22–30
|–8
|22
|16. Genoa
|21
|4
|8
|9
|22–29
|–7
|20
|17. Fiorentina
|21
|3
|8
|10
|23–32
|–9
|17
|18. Lecce
|21
|4
|5
|12
|13–29
|–16
|17
|19. Pisa
|21
|1
|11
|9
|16–31
|–15
|14
|20. Verona
|21
|2
|8
|11
|17–34
|–17
|14