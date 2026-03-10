Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL: Atalanta–Bayern München 0–3, Atlético Madrid–Tottenham 4–0, Newcastle–Barcelona 0–0

Holland segítővel bővült Julian Nagelsmann szakmai stábja – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.03.10. 19:14
null
Alfred Schreuder (Fotó: Getty Images)
Címkék
német válogatott Julian Nagelsmann Alfred Schreuder német labdarúgó-válogatott
Újabb taggal bővült Julian Nagelsmann szövetségi kapitány szakmai stábja a német labdarúgó-válogatottnál.

A nyári világbajnokság végéig a holland Alfred Schreuder is csatlakozott a német válogatott edzői stábjához – jelentette be kedden a Német Labdarúgó-szövetség (DFB). A szakember várhatóan már a március 27-i, Svájc elleni és a március 30-i, Ghána elleni felkészülési mérkőzéseken is ott ül majd a német kispadon a szövetségi kapitány mellett.

Az 53 éves Schreuder kinevezése nem volt teljes meglepetés, a tréner ugyanis 2016 és 2018 között a Hoffenheimnél Nagelsmann segítőjeként tevékenyedett.

„Nagyon sikeresen és nagy bizalommal dolgoztam együtt Julian Nagelsmann-nal a Hoffenheimnél. Már akkoriban, fiatal edzőként is lenyűgözött a bátorsága, az ambíciója és a szakértelme. Azóta is mindig kiváló kapcsolatban voltunk egymással” – idézte a hollandot a DFB a hivatalos közleményében.

Schreuder a 2019–2020-as idényben vezetőedzőként tért vissza a Hoffenheimhez, majd Ronald Koeman segítője is volt a Barcelonánál. Ezután rövid ideig az FC Bruges-t és az Ajaxot irányította, utána az Arab Emírségekben dolgozott, jelenleg pedig egy szaúdi másodosztályú gárdát (Al-Dirijah) vezet – ez a feladata új megbízatása ellenére sem szűnik meg a közeljövőben.

 

német válogatott Julian Nagelsmann Alfred Schreuder német labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Thomas Müller szerint Németország nincs ott a vb favoritjai között

Német labdarúgás
2026.02.28. 15:57

Száztizennégy másodperc kellett a gólhoz a németek újoncának

Foci vb 2026
2025.11.18. 09:21

A németek kiütötték a szlovákokat, és kijutottak a jövő évi világbajnokságra

Foci vb 2026
2025.11.17. 22:41

Woltemade szállította a nem túl meggyőző német válogatottnak a győzelmet Luxemburgban

Foci vb 2026
2025.11.14. 22:47

Bemutatták a magyar válogatott új hazai mezét

Magyar válogatott
2025.11.05. 15:54

Kiállt Wirtz mellett a németek kapitánya; Klopp szerint száz évente születik ekkora tehetség

Angol labdarúgás
2025.10.12. 14:44

Egy újonc és egy visszatérő a német válogatott keretében

Foci vb 2026
2025.10.02. 12:38

Toni Kroos szerint Németország jelenleg fényévekre van a vb-győzelemtől

Német labdarúgás
2025.09.09. 14:02
Ezek is érdekelhetik