Holland segítővel bővült Julian Nagelsmann szakmai stábja – hivatalos

A nyári világbajnokság végéig a holland Alfred Schreuder is csatlakozott a német válogatott edzői stábjához – jelentette be kedden a Német Labdarúgó-szövetség (DFB). A szakember várhatóan már a március 27-i, Svájc elleni és a március 30-i, Ghána elleni felkészülési mérkőzéseken is ott ül majd a német kispadon a szövetségi kapitány mellett.

Az 53 éves Schreuder kinevezése nem volt teljes meglepetés, a tréner ugyanis 2016 és 2018 között a Hoffenheimnél Nagelsmann segítőjeként tevékenyedett.

„Nagyon sikeresen és nagy bizalommal dolgoztam együtt Julian Nagelsmann-nal a Hoffenheimnél. Már akkoriban, fiatal edzőként is lenyűgözött a bátorsága, az ambíciója és a szakértelme. Azóta is mindig kiváló kapcsolatban voltunk egymással” – idézte a hollandot a DFB a hivatalos közleményében.

Schreuder a 2019–2020-as idényben vezetőedzőként tért vissza a Hoffenheimhez, majd Ronald Koeman segítője is volt a Barcelonánál. Ezután rövid ideig az FC Bruges-t és az Ajaxot irányította, utána az Arab Emírségekben dolgozott, jelenleg pedig egy szaúdi másodosztályú gárdát (Al-Dirijah) vezet – ez a feladata új megbízatása ellenére sem szűnik meg a közeljövőben.