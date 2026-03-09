A Lazio a 2. és a 92. percben szerzett gólokkal gyűrte le a Sassuolót

Abszolút újonccal a kapujában vágott neki a mérkőzésnek a Lazio: az első számú kapus, Ivan Provedel számára véget ért az idény (vállsérülés miatt műtétre kényszerül), így a télen a másodosztályú Reggianálól érkező, 21 éves Edoardo Motta (nem rokona a tavaly márciusban a Juventustól menesztett Thiago Mottának – a szerk.) jutott szóhoz (Provedel korábbi riválisát, Hrisztosz Mandaszt januárban a Bournemouth szerződtette).

A római ultrák hetek óta tartó bojkottja miatt közel ötezer néző előtt megrendezett meccs második percében vezetést szerzett a Lazio, Isaksen szólója után a kilépő Muricba lőtt, de a kipattanót Daniel Maldini már gólra váltotta. Maurizio Sarri csapata a folytatásban további gólokat szerezhetett volna, de Isaksen vagy a kapu mellé lőtt, vagy pedig a kapufát találta el. A félidő második felében a Sassuolo vette át a játék irányítását, s míg Nzola megpattanó lövését Motta a kapufára tolta, Armand Laurienté 12 méteres, bal felsőbe tartó bombájával már ő sem tudott mit kezdeni.

A fordulás után leült a mérkőzés, Taylor 10 méterről eltört labdáját leszámítva nagy veszély sokáig nem alakult ki a kapuk előtt. A hajrában aztán felpörögtek az események: előbb Isaksent nem tudták lesre állítani a Sassuolo védői, de a dán támadó nemcsak Muricot, hanem a kaput is átemelte ordító helyzetben. Ezt követően Edoardo Motta jelezte, hogy készen áll az élvonalbeli szereplésre, s előbb Laurienté átlövését, majd Doig ismétlését is hárította. Néhány perccel később Cancellieri tekerésénél kellett nagyot védenie a vendégek koszovói kapusának.

A csattanó a ráadásra maradt, Cancellieri bal oldalról érkező beadását Adam Marusics a rossz ütemben kimozduló Muric fölött a kapuba fejelte, megnyerve a meccset a „sasoknak”, akik négy nyeretlen mérkőzés után gyűjtötték be ismét a három pontot. 2–1

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Lazio–Sassuolo 2–1 (Maldini 2., Marusics 90+2., ill. Laurienté 35.)

Vasárnap

Lecce–Cremonese 2–1 (Pierotti 22., Sztulics 38. – 11-esből, ill. Bonazzoli 47.)

Bologna–Hellas Verona 1–2 (Rowe 49., ill. Frese 53., Bowie 57.)

Fiorentina–Parma 0–0

Genoa–Roma 2–1 (Junior Messias 52. – 11-esből, Vitinha 80., ill. Ndicka 55.)

Milan–Internazionale 1–0 (Estupinán 35.)

Szombat

Juventus–Pisa 4–0 (Cambiaso 54., K. Thuram 64., Yildiz 75., Boga 90+3.)

Cagliari–Como 1–2 (S. Esposito 56., ill. M. Batrina 14., Lucas da Cunha 76.)

Atalanta–Udinese 2–2 (Scamacca 75., 79., ill. T. Kristensen 39., K. Davis 55.)

Péntek

Napoli–Torino 2–1 (Alisson Santos 6., Elmasz 68., ill. Casadei 87.)