Szardínián is nyert a Como, döntetlen Bergamóban

CAGLIARI–COMO

A Cagliari igen rossz helyzetből várhatta a Como elleni meccsét, hiszen amellett, hogy négy meccse nem nyert a Serie A-ban, a szárdokat több sérülés is hátráltatta.

A 14. percben a vendég comóiak szerezték meg a vezetést, Martin Baturina egy védelmi bizonytalanság után lőtt a jobb sarokba. A Cagliari nem sokkal később egyenlíthetett volna, de Sulemana nagy helyzetben a kapu fölé lőtt.

Az 56. percben végül összejött az egyenlítés, Palestra beadása után Obert tette vissza középre a labdát, Sebastiano Esposito pedig előrevetődve a kapuba fejelt. Ám a három pont a Comóé lett, Lucas da Cunha hatalmas bombájával szemben ugyanis tehetetlen volt Caprile kapus, így Cesc Fabregas csapata sorozatban harmadszor győzött a Serie A-ban. 2–1

ATALANTA–UDINESE

Noha a bergamói csapat irányította a játékot az első félidőben, gólt a vendégek szereztek, miután Zaniolo szögletéből Thomas Kristensen a kapuba bólintott. A fordulás után Scamacca kapufájával veszélyeztetett az Atalanta, de nem sokkal később jött Keinan Davis, és kaotikus jelenet végén megduplázta az udinei előnyt. A második kapott gól hatására még nagyobb nyomást helyezett ellenfelére Raffaele Palladino csapata, ami eredményhez vezetett: Gianluca Scamacca a 75. percben Zalewski beadását fejelte a kapuba, majd négy perccel később a Krsztovics lövését hárító Okoyéról kipattanó labdát ugyanő juttatta – ugyancsak fejjel – a kapuba, egymaga ledolgozva a kétgólos hátrányt. A folytatásban Atta távoli bombája súrolta a keresztlécet, de több gól már nem született – a kétgólos hátrány dacára egy pontot otthon tartottak a kék-feketék. 2–2

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

Cagliari–Como 1–2 (S. Esposito 56., ill. M. Batrina 14., Lucas da Cunha 76.)

Atalanta–Udinese 2–2 (Scamacca 75., 79., ill. T. Kristensen 39., K. Davis 55.)

20.45: Juventus–Pisa

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Hellas Verona

15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)

18.00: Genoa–Roma

20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Lazio–Sassuolo

Pénteken játszották

Napoli–Torino 2–1 (Alisson Santos 6., Elmasz 68., ill. Casadei 87.)