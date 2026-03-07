Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 1–0 – ÉLŐ, ZTE–ETO 2–1

Szardínián is nyert a Como, döntetlen Bergamóban

2026.03.07. 19:57
A comói Jesús Rodríguez (balra) csatázik Zé Pedróval (Fotó: Getty Images)
Címkék
Udinese Como Serie A Cagliari Atalanta
A Como 2–1-es győzelmet aratott a Cagliari otthonában az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 28. fordulójának szombati játéknapján, az Atalanta pedig 2–2-es döntetlent játszott az Udinesével.

CAGLIARI–COMO

A Cagliari igen rossz helyzetből várhatta a Como elleni meccsét, hiszen amellett, hogy négy meccse nem nyert a Serie A-ban, a szárdokat több sérülés is hátráltatta.

A 14. percben a vendég comóiak szerezték meg a vezetést, Martin Baturina egy védelmi bizonytalanság után lőtt a jobb sarokba. A Cagliari nem sokkal később egyenlíthetett volna, de Sulemana nagy helyzetben a kapu fölé lőtt.

Az 56. percben végül összejött az egyenlítés, Palestra beadása után Obert tette vissza középre a labdát, Sebastiano Esposito pedig előrevetődve a kapuba fejelt. Ám a három pont a Comóé lett, Lucas da Cunha hatalmas bombájával szemben ugyanis tehetetlen volt Caprile kapus, így Cesc Fabregas csapata sorozatban harmadszor győzött a Serie A-ban. 2–1

ATALANTA–UDINESE

Noha a bergamói csapat irányította a játékot az első félidőben, gólt a vendégek szereztek, miután Zaniolo szögletéből Thomas Kristensen a kapuba bólintott. A fordulás után Scamacca kapufájával veszélyeztetett az Atalanta, de nem sokkal később jött Keinan Davis, és kaotikus jelenet végén megduplázta az udinei előnyt. A második kapott gól hatására még nagyobb nyomást helyezett ellenfelére Raffaele Palladino csapata, ami eredményhez vezetett: Gianluca Scamacca a 75. percben Zalewski beadását fejelte a kapuba, majd négy perccel később a Krsztovics lövését hárító Okoyéról kipattanó labdát ugyanő juttatta – ugyancsak fejjel – a kapuba, egymaga ledolgozva a kétgólos hátrányt. A folytatásban Atta távoli bombája súrolta a keresztlécet, de több gól már nem született – a kétgólos hátrány dacára egy pontot otthon tartottak a kék-feketék. 2–2

OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
Cagliari–Como 1–2 (S. Esposito 56., ill. M. Batrina 14., Lucas da Cunha 76.)
Atalanta–Udinese 2–2 (Scamacca 75., 79., ill. T. Kristensen 39., K. Davis 55.)
20.45: Juventus–Pisa

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Hellas Verona
15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)
18.00: Genoa–Roma
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Lazio–Sassuolo
Pénteken játszották
Napoli–Torino 2–1 (Alisson Santos 6., Elmasz 68., ill. Casadei 87.)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale27221464–21+43 67 
2. Milan27169243–20+23 57 
3. Napoli28175643–29+14 56 
4. Como28149546–21+25 51 
5. Roma27163837–19+18 51 
6. Juventus27138646–28+18 47 
7. Atalanta281210639–26+13 46 
8. Bologna271161036–32+4 39 
9. Sassuolo271151134–36–2 38 
10. Udinese281061233–41–8 36 
11. Lazio27810926–27–1 34 
12. Parma27891020–32–12 33 
13. Cagliari28791230–38–8 30 
14. Torino28861428–49–21 30 
15. Genoa27691232–39–7 27 
16. Fiorentina27591330–42–12 24 
17. Cremonese27591321–38–17 24 
18. Lecce27661518–36–18 24 
19. Pisa271121420–44–24 15 
20. Verona27291620–48–28 15 

 

 

Udinese Como Serie A Cagliari Atalanta
Legfrissebb hírek

Későn jött Casadei fejese, a Napoli hozta a kötelezőt a Torino ellen

Olasz labdarúgás
22 órája

Serie A: legalább másfél hónapra kidőlt a Roma argentin sztárja

Olasz labdarúgás
Tegnap, 17:09

A kupában sem tudta legyőzni a Lazio az Atalantát

Olasz labdarúgás
2026.03.04. 23:02

Nem született gól a Como–Inter elődöntőn

Olasz labdarúgás
2026.03.03. 22:57

Szomszédos csata a kupaelődöntőben: nem vár könnyű feladat az Interre Comóban

Olasz labdarúgás
2026.03.03. 11:57

Bombagóllal nyert Pisában a Bologna, Udinében zakózott a Fiorentina

Olasz labdarúgás
2026.03.02. 22:40

Hatgólos meccsen, 93. perces góllal mentett pontot a Juventus Rómában

Olasz labdarúgás
2026.03.01. 22:50

Több mint nyolcvan perc emberhátrányban – így is nyert a Sassuolo, kikapott Torinóban a Lazio

Olasz labdarúgás
2026.03.01. 20:00
Ezek is érdekelhetik