Szardínián is nyert a Como, döntetlen Bergamóban

CAGLIARI–COMO
A Cagliari igen rossz helyzetből várhatta a Como elleni meccsét, hiszen amellett, hogy négy meccse nem nyert a Serie A-ban, a szárdokat több sérülés is hátráltatta.
A 14. percben a vendég comóiak szerezték meg a vezetést, Martin Baturina egy védelmi bizonytalanság után lőtt a jobb sarokba. A Cagliari nem sokkal később egyenlíthetett volna, de Sulemana nagy helyzetben a kapu fölé lőtt.
Az 56. percben végül összejött az egyenlítés, Palestra beadása után Obert tette vissza középre a labdát, Sebastiano Esposito pedig előrevetődve a kapuba fejelt. Ám a három pont a Comóé lett, Lucas da Cunha hatalmas bombájával szemben ugyanis tehetetlen volt Caprile kapus, így Cesc Fabregas csapata sorozatban harmadszor győzött a Serie A-ban. 2–1
ATALANTA–UDINESE
Noha a bergamói csapat irányította a játékot az első félidőben, gólt a vendégek szereztek, miután Zaniolo szögletéből Thomas Kristensen a kapuba bólintott. A fordulás után Scamacca kapufájával veszélyeztetett az Atalanta, de nem sokkal később jött Keinan Davis, és kaotikus jelenet végén megduplázta az udinei előnyt. A második kapott gól hatására még nagyobb nyomást helyezett ellenfelére Raffaele Palladino csapata, ami eredményhez vezetett: Gianluca Scamacca a 75. percben Zalewski beadását fejelte a kapuba, majd négy perccel később a Krsztovics lövését hárító Okoyéról kipattanó labdát ugyanő juttatta – ugyancsak fejjel – a kapuba, egymaga ledolgozva a kétgólos hátrányt. A folytatásban Atta távoli bombája súrolta a keresztlécet, de több gól már nem született – a kétgólos hátrány dacára egy pontot otthon tartottak a kék-feketék. 2–2
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
Cagliari–Como 1–2 (S. Esposito 56., ill. M. Batrina 14., Lucas da Cunha 76.)
Atalanta–Udinese 2–2 (Scamacca 75., 79., ill. T. Kristensen 39., K. Davis 55.)
20.45: Juventus–Pisa
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Hellas Verona
15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)
18.00: Genoa–Roma
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Lazio–Sassuolo
Pénteken játszották
Napoli–Torino 2–1 (Alisson Santos 6., Elmasz 68., ill. Casadei 87.)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|27
|22
|1
|4
|64–21
|+43
|67
|2. Milan
|27
|16
|9
|2
|43–20
|+23
|57
|3. Napoli
|28
|17
|5
|6
|43–29
|+14
|56
|4. Como
|28
|14
|9
|5
|46–21
|+25
|51
|5. Roma
|27
|16
|3
|8
|37–19
|+18
|51
|6. Juventus
|27
|13
|8
|6
|46–28
|+18
|47
|7. Atalanta
|28
|12
|10
|6
|39–26
|+13
|46
|8. Bologna
|27
|11
|6
|10
|36–32
|+4
|39
|9. Sassuolo
|27
|11
|5
|11
|34–36
|–2
|38
|10. Udinese
|28
|10
|6
|12
|33–41
|–8
|36
|11. Lazio
|27
|8
|10
|9
|26–27
|–1
|34
|12. Parma
|27
|8
|9
|10
|20–32
|–12
|33
|13. Cagliari
|28
|7
|9
|12
|30–38
|–8
|30
|14. Torino
|28
|8
|6
|14
|28–49
|–21
|30
|15. Genoa
|27
|6
|9
|12
|32–39
|–7
|27
|16. Fiorentina
|27
|5
|9
|13
|30–42
|–12
|24
|17. Cremonese
|27
|5
|9
|13
|21–38
|–17
|24
|18. Lecce
|27
|6
|6
|15
|18–36
|–18
|24
|19. Pisa
|27
|1
|12
|14
|20–44
|–24
|15
|20. Verona
|27
|2
|9
|16
|20–48
|–28
|15