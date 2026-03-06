Nemzeti Sportrádió

Serie A: legalább másfél hónapra kidőlt a Roma argentin sztárja

2026.03.06. 17:09
Paulo Dybala legalább másfél hónapig nem futballozhat (Fotó: Getty Images)
sérülés Serie A operáció Paulo Dybala AS Roma
A műtétet végző orvos szerint legalább negyvenöt napig nem állhat csapata rendelkezésére az AS Roma argentin támadója, Paulo Dybala, akit meniszkuszsérüléssel operáltak meg.

Január vége óta kínlódik térdproblémákkal az AS Roma argentin csatára, Paulo Dybala. A Sky Sport Italia videójából kiderül: Dybala az elmúlt bő egy hónapban többször is megpróbálkozott a visszatéréssel, de térdfájdalmai nem csökkentek, az MRI-vizsgálatok pedig nem voltak elégségesek a probléma természetének pontos meghatározására. Így a klub egyetértésével a játékos úgy döntött, diagnosztikus és sebészi atroszkópiás beavatkozásnak veti alá magát.

„Az oldalsó meniszkuszban találtunk szakadást. Ortopédiai szempontból a felépülés körülbelül negyvenöt napot vesz igénybe. Reményeink szerint ezután gyorsan visszatérhet, de ezt majd a csapat orvosi stábja, az edzők, illetve a vezetőedző dönti el” – adott pontos tájékoztatást a műtétet végző sebész, dr. Pier Paolo Marini.

 

