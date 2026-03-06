Serie A: legalább másfél hónapra kidőlt a Roma argentin sztárja

Január vége óta kínlódik térdproblémákkal az AS Roma argentin csatára, Paulo Dybala. A Sky Sport Italia videójából kiderül: Dybala az elmúlt bő egy hónapban többször is megpróbálkozott a visszatéréssel, de térdfájdalmai nem csökkentek, az MRI-vizsgálatok pedig nem voltak elégségesek a probléma természetének pontos meghatározására. Így a klub egyetértésével a játékos úgy döntött, diagnosztikus és sebészi atroszkópiás beavatkozásnak veti alá magát.

„Az oldalsó meniszkuszban találtunk szakadást. Ortopédiai szempontból a felépülés körülbelül negyvenöt napot vesz igénybe. Reményeink szerint ezután gyorsan visszatérhet, de ezt majd a csapat orvosi stábja, az edzők, illetve a vezetőedző dönti el” – adott pontos tájékoztatást a műtétet végző sebész, dr. Pier Paolo Marini.