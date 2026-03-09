Nemzeti Sportrádió

Allegri elárulta, készültek az olyan helyzetre, amelyből a gólt szerezték

2026.03.09. 11:07
Massimiliano Allegri (balra) szerint még mindig az Inter a bajnokság legnagyobb esélyese (Fotó: Getty Images)
Ahogy beszámoltunk róla, a Milan az őszi bajnoki után márciusban is legyőzte az Intert az olasz labdarúgó-bajnokságban. Így látták a mérkőzést a szakvezetők.
Olasz labdarúgás
17 órája

Újra elbukta a milánói derbit az Inter

Legjobb támadói nélkül nem szerzett gólt Cristian Chivu csapata, amelynek azért még így is nagy az előnye a tabella élén.

 

A Milan 1–0-ra legyőzte az Intert, így hét pontra csökkentette hátrányát a városi riválissal szemben. A Milan legutóbb 2010–2011-ben tudta mindkétszer legyőzni mostani riválisát, akkor is Massimiliano Allegri volt az edző, akit arra is emlékeztettek, hogy akkor mi lett a bajnokság végeredménye.

„Megnyertük a Scudettót. De az Internek még mindig van hét pont előnye, ami elég jelentős, övék a legerősebb csapat, szóval ők a bajnoki cím esélyesei. Annak örülhetünk, hogy a Juventusszal szemben tíz, a Comóval és a Rómával szemben pedig kilenc pont az előnyünk.”

Allegri hozzátette, hogy csapatának célja továbbra is a Bajnokok Ligája-szereplés.

„Hét hónapja azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb helyzetben érkezzünk meg márciusra, mert ekkor jönnek az idény legfontosabb mérkőzései.”

A mérkőzés hőse Pervis Estupinán volt, a balhátvéd szerezte a mérkőzés egyetlen találatát. A szakember elismerte, hogy készültek arra a szituációra, amelyből a gólt szerezték.

„Luis Henrique remek játékos, de készültünk rá edzésen. Már korábban is volt egy olyan Rabiot-passz, amellyel Estupinán elfuthatott volna, ha hamarabb olvassa a szándékot. A gólnál Fofana remekül ugratta ki, már a Cremonese ellen is volt két remek passza, de azokból végül sajnos nem született gól. Csapatszinten egyre jobbak vagyunk. Ahogy mondtam, az Inter továbbra is a legnagyobb esélyes, de ez a siker nagy lökést adhat nekünk.”

Az Internél hiányzott a sérüléssel bajlódó Lautaro Martínez és a betegeskedő Marcus Thuram, így Francesco Pio Esposito és Ange-Yoan Bonny alkotta a támadókettőst.

„Az első félidőben gyengébb teljesítményt nyújtottunk, a Milan gólja pedig nagy pofon volt számunkra. Dimarco révén szünet után volt egy lehetőségünk, de hiába pörögtünk fel a második félidőre, nem jött el az áttörés” – mondta Cristian Chivu.

A román szakember hozzátette, hogy többet kellett volna tenniük, a két fiatal csatárnak nem ment a játék, de nekik is értékes tapasztalat volt ez a mérkőzés. Chivu nem akart foglalkozni azzal a jelenettel sem, amikor Ricci kezezett a tizenhatoson belül, de a játékvezető és a VAR természetes testhelyzetnek minősítette az esetet.

„Még van hét pont előnyünk, és 30 pont szerezhető, így ha nyertünk volna, akkor sem változna semmi.”

OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
Milan–Internazionale 1–0 (1–0)
Milánó, San Siro. Vezette: Doveri
Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 73.), Modric, Rabiot, Estupinán – Pulisic (Nkunku, 84.), Leao (Füllkrug, 73.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Inter: Sommer – Bisseck (Diouf, 80.), Akanji, Bastoni (Carlos Augusto, 68.) – Luis Henrique (Dumfries, 59.), Barella (Frattesi, 68.), Zielinski, Mhitarjan (Sucic, 59.), Dimarco – Bonny, P. Esposito. Vezetőedző: Cristian Chivu
Gólszerző: Estupinán (35.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Internazionale

28

22

1

5

64–22

+42 

67 

  2. Milan

28

17

9

2

44–20

+24 

60 

  3. Napoli

28

17

5

6

43–29

+14 

56 

  4. Como

28

14

9

5

46–21

+25 

51 

  5. Roma

28

16

3

9

38–21

+17 

51 

  6. Juventus

28

14

8

6

50–28

+22 

50 

  7. Atalanta

28

12

10

6

39–26

+13 

46 

  8. Bologna

28

11

6

11

37–34

+3 

39 

  9. Sassuolo

27

11

5

11

34–36

–2 

38 

10. Udinese

28

10

6

12

33–41

–8 

36 

11. Lazio

27

8

10

9

26–27

–1 

34 

12. Parma

28

8

10

10

20–32

–12 

34 

13. Genoa

28

7

9

12

34–40

–6 

30 

14. Cagliari

28

7

9

12

30–38

–8 

30 

15. Torino

28

8

6

14

28–49

–21 

30 

16. Lecce

28

7

6

15

20–37

–17 

27 

17. Fiorentina

28

5

10

13

30–42

–12 

25 

18. Cremonese

28

5

9

14

22–40

–18 

24 

19. Verona

28

3

9

16

22–49

–27 

18 

20. Pisa

28

1

12

15

20–48

–28 

15 

 

Ezek is érdekelhetik