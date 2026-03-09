Allegri elárulta, készültek az olyan helyzetre, amelyből a gólt szerezték

A Milan 1–0-ra legyőzte az Intert, így hét pontra csökkentette hátrányát a városi riválissal szemben. A Milan legutóbb 2010–2011-ben tudta mindkétszer legyőzni mostani riválisát, akkor is Massimiliano Allegri volt az edző, akit arra is emlékeztettek, hogy akkor mi lett a bajnokság végeredménye.

„Megnyertük a Scudettót. De az Internek még mindig van hét pont előnye, ami elég jelentős, övék a legerősebb csapat, szóval ők a bajnoki cím esélyesei. Annak örülhetünk, hogy a Juventusszal szemben tíz, a Comóval és a Rómával szemben pedig kilenc pont az előnyünk.”

Allegri hozzátette, hogy csapatának célja továbbra is a Bajnokok Ligája-szereplés.

„Hét hónapja azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb helyzetben érkezzünk meg márciusra, mert ekkor jönnek az idény legfontosabb mérkőzései.”

A mérkőzés hőse Pervis Estupinán volt, a balhátvéd szerezte a mérkőzés egyetlen találatát. A szakember elismerte, hogy készültek arra a szituációra, amelyből a gólt szerezték.

„Luis Henrique remek játékos, de készültünk rá edzésen. Már korábban is volt egy olyan Rabiot-passz, amellyel Estupinán elfuthatott volna, ha hamarabb olvassa a szándékot. A gólnál Fofana remekül ugratta ki, már a Cremonese ellen is volt két remek passza, de azokból végül sajnos nem született gól. Csapatszinten egyre jobbak vagyunk. Ahogy mondtam, az Inter továbbra is a legnagyobb esélyes, de ez a siker nagy lökést adhat nekünk.”

Az Internél hiányzott a sérüléssel bajlódó Lautaro Martínez és a betegeskedő Marcus Thuram, így Francesco Pio Esposito és Ange-Yoan Bonny alkotta a támadókettőst.

„Az első félidőben gyengébb teljesítményt nyújtottunk, a Milan gólja pedig nagy pofon volt számunkra. Dimarco révén szünet után volt egy lehetőségünk, de hiába pörögtünk fel a második félidőre, nem jött el az áttörés” – mondta Cristian Chivu.

A román szakember hozzátette, hogy többet kellett volna tenniük, a két fiatal csatárnak nem ment a játék, de nekik is értékes tapasztalat volt ez a mérkőzés. Chivu nem akart foglalkozni azzal a jelenettel sem, amikor Ricci kezezett a tizenhatoson belül, de a játékvezető és a VAR természetes testhelyzetnek minősítette az esetet.

„Még van hét pont előnyünk, és 30 pont szerezhető, így ha nyertünk volna, akkor sem változna semmi.”

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

Milan–Internazionale 1–0 (1–0)

Milánó, San Siro. Vezette: Doveri

Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 73.), Modric, Rabiot, Estupinán – Pulisic (Nkunku, 84.), Leao (Füllkrug, 73.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri

Inter: Sommer – Bisseck (Diouf, 80.), Akanji, Bastoni (Carlos Augusto, 68.) – Luis Henrique (Dumfries, 59.), Barella (Frattesi, 68.), Zielinski, Mhitarjan (Sucic, 59.), Dimarco – Bonny, P. Esposito. Vezetőedző: Cristian Chivu

Gólszerző: Estupinán (35.)