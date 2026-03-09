Allegri elárulta, készültek az olyan helyzetre, amelyből a gólt szerezték
Újra elbukta a milánói derbit az Inter
A Milan 1–0-ra legyőzte az Intert, így hét pontra csökkentette hátrányát a városi riválissal szemben. A Milan legutóbb 2010–2011-ben tudta mindkétszer legyőzni mostani riválisát, akkor is Massimiliano Allegri volt az edző, akit arra is emlékeztettek, hogy akkor mi lett a bajnokság végeredménye.
„Megnyertük a Scudettót. De az Internek még mindig van hét pont előnye, ami elég jelentős, övék a legerősebb csapat, szóval ők a bajnoki cím esélyesei. Annak örülhetünk, hogy a Juventusszal szemben tíz, a Comóval és a Rómával szemben pedig kilenc pont az előnyünk.”
Allegri hozzátette, hogy csapatának célja továbbra is a Bajnokok Ligája-szereplés.
„Hét hónapja azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb helyzetben érkezzünk meg márciusra, mert ekkor jönnek az idény legfontosabb mérkőzései.”
A mérkőzés hőse Pervis Estupinán volt, a balhátvéd szerezte a mérkőzés egyetlen találatát. A szakember elismerte, hogy készültek arra a szituációra, amelyből a gólt szerezték.
„Luis Henrique remek játékos, de készültünk rá edzésen. Már korábban is volt egy olyan Rabiot-passz, amellyel Estupinán elfuthatott volna, ha hamarabb olvassa a szándékot. A gólnál Fofana remekül ugratta ki, már a Cremonese ellen is volt két remek passza, de azokból végül sajnos nem született gól. Csapatszinten egyre jobbak vagyunk. Ahogy mondtam, az Inter továbbra is a legnagyobb esélyes, de ez a siker nagy lökést adhat nekünk.”
Az Internél hiányzott a sérüléssel bajlódó Lautaro Martínez és a betegeskedő Marcus Thuram, így Francesco Pio Esposito és Ange-Yoan Bonny alkotta a támadókettőst.
„Az első félidőben gyengébb teljesítményt nyújtottunk, a Milan gólja pedig nagy pofon volt számunkra. Dimarco révén szünet után volt egy lehetőségünk, de hiába pörögtünk fel a második félidőre, nem jött el az áttörés” – mondta Cristian Chivu.
A román szakember hozzátette, hogy többet kellett volna tenniük, a két fiatal csatárnak nem ment a játék, de nekik is értékes tapasztalat volt ez a mérkőzés. Chivu nem akart foglalkozni azzal a jelenettel sem, amikor Ricci kezezett a tizenhatoson belül, de a játékvezető és a VAR természetes testhelyzetnek minősítette az esetet.
„Még van hét pont előnyünk, és 30 pont szerezhető, így ha nyertünk volna, akkor sem változna semmi.”
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
Milan–Internazionale 1–0 (1–0)
Milánó, San Siro. Vezette: Doveri
Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 73.), Modric, Rabiot, Estupinán – Pulisic (Nkunku, 84.), Leao (Füllkrug, 73.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Inter: Sommer – Bisseck (Diouf, 80.), Akanji, Bastoni (Carlos Augusto, 68.) – Luis Henrique (Dumfries, 59.), Barella (Frattesi, 68.), Zielinski, Mhitarjan (Sucic, 59.), Dimarco – Bonny, P. Esposito. Vezetőedző: Cristian Chivu
Gólszerző: Estupinán (35.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
28
22
1
5
64–22
+42
67
|2. Milan
28
17
9
2
44–20
+24
60
|3. Napoli
28
17
5
6
43–29
+14
56
|4. Como
28
14
9
5
46–21
+25
51
|5. Roma
28
16
3
9
38–21
+17
51
|6. Juventus
28
14
8
6
50–28
+22
50
|7. Atalanta
28
12
10
6
39–26
+13
46
|8. Bologna
28
11
6
11
37–34
+3
39
|9. Sassuolo
27
11
5
11
34–36
–2
38
|10. Udinese
28
10
6
12
33–41
–8
36
|11. Lazio
27
8
10
9
26–27
–1
34
|12. Parma
28
8
10
10
20–32
–12
34
|13. Genoa
28
7
9
12
34–40
–6
30
|14. Cagliari
28
7
9
12
30–38
–8
30
|15. Torino
28
8
6
14
28–49
–21
30
|16. Lecce
28
7
6
15
20–37
–17
27
|17. Fiorentina
28
5
10
13
30–42
–12
25
|18. Cremonese
28
5
9
14
22–40
–18
24
|19. Verona
28
3
9
16
22–49
–27
18
|20. Pisa
28
1
12
15
20–48
–28
15