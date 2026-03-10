Nemzeti Sportrádió

Euroliga: az Olympiakosz magabiztosan nyert Párizsban

2026.03.10. 23:20
A férfi kosárlabda Euroliga 34. fordulójából előrehozott mérkőzésén az Olympiakosz idegenben 104–87-re győzött a Paris ellen.

Győzelmével a görög csapat a második helyen áll az alapszakaszban, a párizsiak továbbra is csak a 16. helyet foglalják el.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 34. FORDULÓ (előrehozott mérkőzés)
Paris Basketball (francia)–Olympiakosz (görög) 87–104 (22–33, 33–30, 16–24, 16–17)

Az alapszakasz állását itt tekintheti meg!

 

