Asztalitenisz: András Csaba mindkét számban a negyeddöntőben búcsúzott

A szlovéniai WTT-versenyen András Csaba egyesben és párosban is bejutott a legjobb nyolc közé, az éremszerzés azonban már nem sikerült neki.

A WTT-sorozat szlovéniai feeder besorolású versenyének utolsó előtti napján András Csaba egyesben egy szép győzelmet követően a svéd klasszis Mattias Karlssontól, párosban pedig a horvát Ivor Ban oldalán a francia Leo de Nodrest, Jules Rolland duótól szenvedett vereséget. ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, FEEDER, OTOCEC

Férfiak. Egyes. Nyolcaddöntő

András Csaba–Kim Gaon (dél-koreai) 3:2 (–11, 2, –11, 6, 7)

Negyeddöntő

Karlsson (svéd)–András 3:0 (9, 11, 7)

Páros. Negyeddöntő

De Nodrest, Rolland (francia)–András, Ban (magyar, horvát) 3:2 (7, –9, 5, –7, 7)