Asztalitenisz: András Csaba mindkét számban a negyeddöntőben búcsúzott
A szlovéniai WTT-versenyen András Csaba egyesben és párosban is bejutott a legjobb nyolc közé, az éremszerzés azonban már nem sikerült neki.
A WTT-sorozat szlovéniai feeder besorolású versenyének utolsó előtti napján András Csaba egyesben egy szép győzelmet követően a svéd klasszis Mattias Karlssontól, párosban pedig a horvát Ivor Ban oldalán a francia Leo de Nodrest, Jules Rolland duótól szenvedett vereséget.
ASZTALITENISZ
WTT-SOROZAT, FEEDER, OTOCEC
Férfiak. Egyes. Nyolcaddöntő
András Csaba–Kim Gaon (dél-koreai) 3:2 (–11, 2, –11, 6, 7)
Negyeddöntő
Karlsson (svéd)–András 3:0 (9, 11, 7)
Páros. Negyeddöntő
De Nodrest, Rolland (francia)–András, Ban (magyar, horvát) 3:2 (7, –9, 5, –7, 7)
