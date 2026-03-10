Nemzeti Sportrádió

Sallai Roland: Remélem, én leszek az a magyar, aki továbbjut ebből a párharcból

2026.03.10. 22:38
Sallai Roland (jobbra) az M4 Sportnak nyilatkozott a mérkőzés után (Fotó: Getty Images)
Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland
Ahogy beszámoltunk róla, a Galatasaray 1–0-ra legyőzte a Liverpoolt a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén. Az összecsapás után Sallai Roland nyilatkozott az M4 Sportnak.
Bajnokok Ligája
11 órája

Korai gól döntött: a Galatasaray, akárcsak ősszel, egy góllal legyőzte a Liverpoolt

Egyszerre három magyar játékos nem volt a pályán a nyolcaddöntős párharc első mérkőzésén, de mindhárman szerepet kaptak Isztambulban.

Három magyar labdarúgó is pályára lépett a Galatasaray–Liverpool BL-nyolcaddöntő első felvonásán, igaz, nem egyszerre voltak a pályán. Sallai Roland a 77. percben állt be, de addigra Kerkez Milost már lecserélték. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset.

A Galata légiósa, Sallai Roland a mérkőzés után az M4 Sportnak nyilatkozott, beszélt a sérüléséről is.

„Szerencsére ez a sérülés már a múlté, százszázalékos vagyok, a következő meccsen már több játékpercet is kapok.”

Sallai hozzátette, hogy büszkék és boldogok, hogy legyőzték a Liverpoolt, és a korai gólban nagy szerepet tulajdonít a közönségnek is, és beszélt a meccs többi magyar játékosáról is.

„Hatalmas dolog, hogy egy meccsen hárman játszhatunk a BL-ben. Remélem, hogy én leszek az a magyar, aki továbbjut ebből a párharcból.”

Elmondta, hogy majd a visszavágó után kommunikálnak Szoboszlaiékkal, és már előre is tekintett a visszavágóra, kiemelve, hogy nagyon nehéz lesz a szurkolóik nélkül, de így is megpróbálnak továbbjutni.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0 (1–0)
Isztambul, Rams Park. Vezette: Gil Manzano (spanyol)
Galatasaray: Cakir – Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – Torreira (Gündogan, 90+3.), Lemina (Akgün, 77.) – B. A. Yilmaz (Elmali, 90+3.), Sara (Boey, 87.), N. Lang (Sallai, 77.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez (Robertson, 60.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (J. Frimpong, 60.), Wirtz (Gakpo, 73.), Szoboszlai – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Lemina (7.)
A visszavágót jövő szerdán 21 órától rendezik meg Liverpoolban.

 

Nincsenek egyedül – Bodnár Zalán jegyzete

