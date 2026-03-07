Magabiztos sikerrel ajándékozta meg a születésnapos Spallettit a Juventus

Dacára annak, hogy a kieső helyen álló Pisa látogatott a Juventus otthonába, a mérkőzés első helyzetét a toszkán csapat jegyezhette fel, a 4. percben Moreo fejesét kellett védenie Perinnek. A 67. életévét betöltő a meccs napján Luciano Spalletti legénysége Thuram lövésével válaszolt, de a francia középpályás próbálkozása a kapu fölé szállt. A folytatásban nem tudott mihez kezdeni a pisai védelemmel a Juve, így gól nélküli döntetlen állt az eredményjelzőn a szünetben.

A fordulás után viszonylag gyorsan megtört a jég, az 54. percben remekül végigvitt akció végén Yildiz nyeste a labdát jobbról a kapuval párhuzamosan, a másik oldalon érkező Andrea Cambiaso pedig közvetlen közelről a hálóba bólintott. Tíz perccel később a „zebrák” eldöntötték a lényegi kérdéseket: McKennie szerzett labdát az ellenfél térfelén, Locatelli átlövése a kapufát találta el, a kipattanót Khéphren Thuram 12 méterről beverte az üres kapuba. Bő tíz percet kellett várni a harmadik torinói gólra, Kenan Yildiz 15 méterről lőtt a kapu jobb oldalába. A ráadásban a csereként beálló Jérémie Boga is betalált – a Juventus lassan indult be, de végül gond nélkül otthon tartotta a három pontot. 4–0

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

Juventus–Pisa 4–0 (Cambiaso 54., K. Thuram 64., Yildiz 75., Boga 90+3.)

Cagliari–Como 1–2 (S. Esposito 56., ill. M. Batrina 14., Lucas da Cunha 76.)

Atalanta–Udinese 2–2 (Scamacca 75., 79., ill. T. Kristensen 39., K. Davis 55.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Hellas Verona

15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)

18.00: Genoa–Roma

20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Lazio–Sassuolo

Pénteken játszották

Napoli–Torino 2–1 (Alisson Santos 6., Elmasz 68., ill. Casadei 87.)