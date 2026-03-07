Magabiztos sikerrel ajándékozta meg a születésnapos Spallettit a Juventus
Dacára annak, hogy a kieső helyen álló Pisa látogatott a Juventus otthonába, a mérkőzés első helyzetét a toszkán csapat jegyezhette fel, a 4. percben Moreo fejesét kellett védenie Perinnek. A 67. életévét betöltő a meccs napján Luciano Spalletti legénysége Thuram lövésével válaszolt, de a francia középpályás próbálkozása a kapu fölé szállt. A folytatásban nem tudott mihez kezdeni a pisai védelemmel a Juve, így gól nélküli döntetlen állt az eredményjelzőn a szünetben.
A fordulás után viszonylag gyorsan megtört a jég, az 54. percben remekül végigvitt akció végén Yildiz nyeste a labdát jobbról a kapuval párhuzamosan, a másik oldalon érkező Andrea Cambiaso pedig közvetlen közelről a hálóba bólintott. Tíz perccel később a „zebrák” eldöntötték a lényegi kérdéseket: McKennie szerzett labdát az ellenfél térfelén, Locatelli átlövése a kapufát találta el, a kipattanót Khéphren Thuram 12 méterről beverte az üres kapuba. Bő tíz percet kellett várni a harmadik torinói gólra, Kenan Yildiz 15 méterről lőtt a kapu jobb oldalába. A ráadásban a csereként beálló Jérémie Boga is betalált – a Juventus lassan indult be, de végül gond nélkül otthon tartotta a három pontot. 4–0
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
Juventus–Pisa 4–0 (Cambiaso 54., K. Thuram 64., Yildiz 75., Boga 90+3.)
Cagliari–Como 1–2 (S. Esposito 56., ill. M. Batrina 14., Lucas da Cunha 76.)
Atalanta–Udinese 2–2 (Scamacca 75., 79., ill. T. Kristensen 39., K. Davis 55.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Hellas Verona
15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)
18.00: Genoa–Roma
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Lazio–Sassuolo
Pénteken játszották
Napoli–Torino 2–1 (Alisson Santos 6., Elmasz 68., ill. Casadei 87.)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|27
|22
|1
|4
|64–21
|+43
|67
|2. Milan
|27
|16
|9
|2
|43–20
|+23
|57
|3. Napoli
|28
|17
|5
|6
|43–29
|+14
|56
|4. Como
|28
|14
|9
|5
|46–21
|+25
|51
|5. Roma
|27
|16
|3
|8
|37–19
|+18
|51
|6. Juventus
|28
|14
|8
|6
|50–28
|+22
|50
|7. Atalanta
|28
|12
|10
|6
|39–26
|+13
|46
|8. Bologna
|27
|11
|6
|10
|36–32
|+4
|39
|9. Sassuolo
|27
|11
|5
|11
|34–36
|–2
|38
|10. Udinese
|28
|10
|6
|12
|33–41
|–8
|36
|11. Lazio
|27
|8
|10
|9
|26–27
|–1
|34
|12. Parma
|27
|8
|9
|10
|20–32
|–12
|33
|13. Cagliari
|28
|7
|9
|12
|30–38
|–8
|30
|14. Torino
|28
|8
|6
|14
|28–49
|–21
|30
|15. Genoa
|27
|6
|9
|12
|32–39
|–7
|27
|16. Fiorentina
|27
|5
|9
|13
|30–42
|–12
|24
|17. Cremonese
|27
|5
|9
|13
|21–38
|–17
|24
|18. Lecce
|27
|6
|6
|15
|18–36
|–18
|24
|19. Verona
|27
|2
|9
|16
|20–48
|–28
|15
|19. Pisa
|28
|1
|12
|15
|20–48
|–28
|15