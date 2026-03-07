Nemzeti Sportrádió

Magabiztos sikerrel ajándékozta meg a születésnapos Spallettit a Juventus

M. B.M. B.
2026.03.07. 22:40
Kenan Yildiz szépségdíjas gólt lőtt (Fotó: Getty Images)
A Juventus 4–0-ra nyert odahaza a Pisa ellen az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 28. fordulójának szombat esti meccsén.

Dacára annak, hogy a kieső helyen álló Pisa látogatott a Juventus otthonába, a mérkőzés első helyzetét a toszkán csapat jegyezhette fel, a 4. percben Moreo fejesét kellett védenie Perinnek. A 67. életévét betöltő a meccs napján Luciano Spalletti legénysége Thuram lövésével válaszolt, de a francia középpályás próbálkozása a kapu fölé szállt. A folytatásban nem tudott mihez kezdeni a pisai védelemmel a Juve, így gól nélküli döntetlen állt az eredményjelzőn a szünetben.

A fordulás után viszonylag gyorsan megtört a jég, az 54. percben remekül végigvitt akció végén Yildiz nyeste a labdát jobbról a kapuval párhuzamosan, a másik oldalon érkező Andrea Cambiaso pedig közvetlen közelről a hálóba bólintott. Tíz perccel később a „zebrák” eldöntötték a lényegi kérdéseket: McKennie szerzett labdát az ellenfél térfelén, Locatelli átlövése a kapufát találta el, a kipattanót Khéphren Thuram 12 méterről beverte az üres kapuba. Bő tíz percet kellett várni a harmadik torinói gólra, Kenan Yildiz 15 méterről lőtt a kapu jobb oldalába. A ráadásban a csereként beálló Jérémie Boga is betalált – a Juventus lassan indult be, de végül gond nélkül otthon tartotta a három pontot. 4–0

OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
Juventus–Pisa 4–0 (Cambiaso 54., K. Thuram 64., Yildiz 75., Boga 90+3.)
Cagliari–Como 1–2 (S. Esposito 56., ill. M. Batrina 14., Lucas da Cunha 76.)
Atalanta–Udinese 2–2 (Scamacca 75., 79., ill. T. Kristensen 39., K. Davis 55.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Hellas Verona
15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)
18.00: Genoa–Roma
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Lazio–Sassuolo
Pénteken játszották
Napoli–Torino 2–1 (Alisson Santos 6., Elmasz 68., ill. Casadei 87.)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale27221464–21+43 67 
2. Milan27169243–20+23 57 
3. Napoli28175643–29+14 56 
4. Como28149546–21+25 51 
5. Roma27163837–19+18 51 
6. Juventus28148650–28+22 50 
7. Atalanta281210639–26+13 46 
8. Bologna271161036–32+4 39 
9. Sassuolo271151134–36–2 38 
10. Udinese281061233–41–8 36 
11. Lazio27810926–27–1 34 
12. Parma27891020–32–12 33 
13. Cagliari28791230–38–8 30 
14. Torino28861428–49–21 30 
15. Genoa27691232–39–7 27 
16. Fiorentina27591330–42–12 24 
17. Cremonese27591321–38–17 24 
18. Lecce27661518–36–18 24 
19. Verona27291620–48–28 15 
19. Pisa281121520–48–28 15 

 

 

