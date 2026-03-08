Újra elbukta a milánói derbit az Inter

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodott a Milan a vasárnap esti, Internazionale elleni derbin. A La Gazzetta dello Sportnak mások mellett Andrij Sevcsenko a Milan és Wesley Sneijder, az Inter korábbi játékosa is interjút adott a találkozó előtt, Luka Modric pedig hatvan jegyet vásárolt a barátainak és a családtagjainak.



A horvát középpályásnak ez volt a második milánói derbije, az elsőn tavaly novemberben – papíron idegenben – aratott 1–0-s győzelmet a Milannal. Az aranylabdás horvát labdarúgó most is nagy kedvvel futballozott, ismét megmutatta, hogy 40 évesen is fontos szereplő tud lenni az olasz élvonalban. A rangadó első igazán nagy helyzetére több mint fél órát kellett várni, ám Henrih Mhitarjan hatalmas sprint végén Mike Maignan kapusba lőtte a labdát. Bánhatta, hogy nem helyezte jobban, mert a hazaiak ezt követően szinte egyből megszerezték a vezetést. Youssouf Fofana passza után Pervis Estupinán lőtt a jobb felső sarokba.

A hazaiaknál betegség miatt hiányzott Marcus Thuram, és a sérülése után felépülő Lautaro Martínez sem állt be. Az Inter hiába küzdött, az őszi összecsapás után ezúttal is 1–0-s vereséget szenvedett a derbin, az előnye azonban még így is hét pont tíz fordulóval a vége előtt.

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

Milan–Internazionale 1–0 (1–0)

Milánó, San Siro. Vezette: Doveri

Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 73.), Modric, Rabiot, Estupinán – Pulisic (Nkunku, 84.), Leao (Füllkrug, 73.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri

Inter: Sommer – Bisseck (Diouf, 80.), Akanji, Bastoni (Carlos Augusto, 68.) – Luis Henrique (Dumfries, 59.), Barella (Frattesi, 68.), Zielinski, Mhitarjan (Sucic, 59.), Dimarco – Bonny, P. Esposito. Vezetőedző: Cristian Chivu

Gólszerző: Estupinán (35.)