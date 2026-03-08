Újra elbukta a milánói derbit az Inter

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodott a Milan a vasárnap esti, Internazionale elleni derbin. A La Gazzetta dello Sportnak mások mellett Andrij Sevcsenko a Milan és Wesley Sneijder, az Inter korábbi játékosa is interjút adott a találkozó előtt, Luka Modric pedig hatvan jegyet vásárolt a barátainak és a családtagjainak.
A horvát középpályásnak ez volt a második milánói derbije, az elsőn tavaly novemberben – papíron idegenben – aratott 1–0-s győzelmet a Milannal. Az aranylabdás horvát labdarúgó most is nagy kedvvel futballozott, ismét megmutatta, hogy 40 évesen is fontos szereplő tud lenni az olasz élvonalban. A rangadó első igazán nagy helyzetére több mint fél órát kellett várni, ám Henrih Mhitarjan hatalmas sprint végén Mike Maignan kapusba lőtte a labdát. Bánhatta, hogy nem helyezte jobban, mert a hazaiak ezt követően szinte egyből megszerezték a vezetést. Youssouf Fofana passza után Pervis Estupinán lőtt a jobb felső sarokba.
A hazaiaknál betegség miatt hiányzott Marcus Thuram, és a sérülése után felépülő Lautaro Martínez sem állt be. Az Inter hiába küzdött, az őszi összecsapás után ezúttal is 1–0-s vereséget szenvedett a derbin, az előnye azonban még így is hét pont tíz fordulóval a vége előtt.
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
Milan–Internazionale 1–0 (1–0)
Milánó, San Siro. Vezette: Doveri
Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 73.), Modric, Rabiot, Estupinán – Pulisic (Nkunku, 84.), Leao (Füllkrug, 73.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Inter: Sommer – Bisseck (Diouf, 80.), Akanji, Bastoni (Carlos Augusto, 68.) – Luis Henrique (Dumfries, 59.), Barella (Frattesi, 68.), Zielinski, Mhitarjan (Sucic, 59.), Dimarco – Bonny, P. Esposito. Vezetőedző: Cristian Chivu
Gólszerző: Estupinán (35.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
28
22
1
5
64–22
+42
67
|2. Milan
28
17
9
2
44–20
+24
60
|3. Napoli
28
17
5
6
43–29
+14
56
|4. Como
28
14
9
5
46–21
+25
51
|5. Roma
28
16
3
9
38–21
+17
51
|6. Juventus
28
14
8
6
50–28
+22
50
|7. Atalanta
28
12
10
6
39–26
+13
46
|8. Bologna
28
11
6
11
37–34
+3
39
|9. Sassuolo
27
11
5
11
34–36
–2
38
|10. Udinese
28
10
6
12
33–41
–8
36
|11. Lazio
27
8
10
9
26–27
–1
34
|12. Parma
28
8
10
10
20–32
–12
34
|13. Genoa
28
7
9
12
34–40
–6
30
|14. Cagliari
28
7
9
12
30–38
–8
30
|15. Torino
28
8
6
14
28–49
–21
30
|16. Lecce
28
7
6
15
20–37
–17
27
|17. Fiorentina
28
5
10
13
30–42
–12
25
|18. Cremonese
28
5
9
14
22–40
–18
24
|19. Verona
28
3
9
16
22–49
–27
18
|20. Pisa
28
1
12
15
20–48
–28
15