Újra elbukta a milánói derbit az Inter

2026.03.08. 22:45
Pervis Estupinán esélyt sem adott Yann Sommernek a védésre (Fotó: Getty Images)
Címkék
AC Milan Derby della Madonnina Serie A Inter San Siro
Az őszi bajnoki után ezúttal is egy góllal nyert a Milan, ezzel izgalmasabbá vált a bajnoki hajrá.

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodott a Milan a vasárnap esti, Internazionale elleni derbin. A La Gazzetta dello Sportnak mások mellett Andrij Sevcsenko a Milan és Wesley Sneijder, az Inter korábbi játékosa is interjút adott a találkozó előtt, Luka Modric pedig hatvan jegyet vásárolt a barátainak és a családtagjainak.


A horvát középpályásnak ez volt a második milánói derbije, az elsőn tavaly novemberben – papíron idegenben – aratott 1–0-s győzelmet a Milannal. Az aranylabdás horvát labdarúgó most is nagy kedvvel futballozott, ismét megmutatta, hogy 40 évesen is fontos szereplő tud lenni az olasz élvonalban. A rangadó első igazán nagy helyzetére több mint fél órát kellett várni, ám Henrih Mhitarjan hatalmas sprint végén Mike Maignan kapusba lőtte a labdát. Bánhatta, hogy nem helyezte jobban, mert a hazaiak ezt követően szinte egyből megszerezték a vezetést. Youssouf Fofana passza után Pervis Estupinán lőtt a jobb felső sarokba.

A hazaiaknál betegség miatt hiányzott Marcus Thuram, és a sérülése után felépülő Lautaro Martínez sem állt be. Az Inter hiába küzdött, az őszi összecsapás után ezúttal is 1–0-s vereséget szenvedett a derbin, az előnye azonban még így is hét pont tíz fordulóval a vége előtt.

OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
Milan–Internazionale 1–0 (1–0)
Milánó, San Siro. Vezette: Doveri
Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 73.), Modric, Rabiot, Estupinán – Pulisic (Nkunku, 84.), Leao (Füllkrug, 73.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Inter: Sommer – Bisseck (Diouf, 80.), Akanji, Bastoni (Carlos Augusto, 68.) – Luis Henrique (Dumfries, 59.), Barella (Frattesi, 68.), Zielinski, Mhitarjan (Sucic, 59.), Dimarco – Bonny, P. Esposito. Vezetőedző: Cristian Chivu
Gólszerző: Estupinán (35.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Internazionale

28

22

1

5

64–22

+42 

67 

  2. Milan

28

17

9

2

44–20

+24 

60 

  3. Napoli

28

17

5

6

43–29

+14 

56 

  4. Como

28

14

9

5

46–21

+25 

51 

  5. Roma

28

16

3

9

38–21

+17 

51 

  6. Juventus

28

14

8

6

50–28

+22 

50 

  7. Atalanta

28

12

10

6

39–26

+13 

46 

  8. Bologna

28

11

6

11

37–34

+3 

39 

  9. Sassuolo

27

11

5

11

34–36

–2 

38 

10. Udinese

28

10

6

12

33–41

–8 

36 

11. Lazio

27

8

10

9

26–27

–1 

34 

12. Parma

28

8

10

10

20–32

–12 

34 

13. Genoa

28

7

9

12

34–40

–6 

30 

14. Cagliari

28

7

9

12

30–38

–8 

30 

15. Torino

28

8

6

14

28–49

–21 

30 

16. Lecce

28

7

6

15

20–37

–17 

27 

17. Fiorentina

28

5

10

13

30–42

–12 

25 

18. Cremonese

28

5

9

14

22–40

–18 

24 

19. Verona

28

3

9

16

22–49

–27 

18 

20. Pisa

28

1

12

15

20–48

–28 

15 

 

 

