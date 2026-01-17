Nemzeti Sportrádió

A Juventus a hatalmas mezőnyfölénye ellenére kikapott Szardínián

2026.01.17. 22:45
Luca Mazzitelli góljával nyert a Cagliari (Fotó: Getty Images)
Meglepetésre a Juventus 1–0-s vereséget szenvedett Cagliariban az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 21. fordulójában. A mérkőzés egyetlen gólját Luca Mazzitelli szerezte.

A Juventus a december hetedikei, nápolyi veresége óta hat bajnokit vívott meg veretlenül, sőt, ezek közül ötöt meg is nyert, egyedül a Lecce rabolt pontot a torinóiaktól. Luciano Spalletti csapata szombat este ahhoz a Cagliarihoz látogatott, amely a három 2026-os Serie A-mérkőzésén csak egy pontot szerzett.

A vendégek fölényben is játszottak, az első játékrészben kaptak is egy büntetőt, de a videózás után kiderült, hogy inkább Fabio Miretti volt szabálytalan, így Davide Massa végül kifelé ítélt szabadrúgást.

A második játékrészben is a Juventus kezdeményezett, Elia Caprile kapusnak többször is közbe kellett avatkoznia. Éppen ezért derült égből villámcsapásként érkezett a szárdok vezető gólja: Gianluca Gaetano szabadrúgása után Luca Mazzitelli kapásból, remek mozdulattal lőtte a labdát a bal sarokba.

A Juventus továbbra is fölényben volt, a Cagliarinál csak ritkán volt a labda. A 84. percben jártak a legközelebb a gólhoz a vendégek, Kenan Yildiz lövése megpattant Yerry Minán, és a labda a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A hazaiak végül megtartották egygólos előnyüket, és 2020. július 29-e után győzték le újra a Juventust.

OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)
Korábban:
Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)
Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)
Pénteken játszották:
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)
Vasárnap
12.30: Parma–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)
18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale21161444–17+27 49 
2. Milan20127133–16+17 43 
3. Napoli21134431–17+14 43 
4. Juventus21116432–17+15 39 
5. Roma2013724–12+12 39 
6. Como2097428–16+12 34 
7. Atalanta2188526–20+6 32 
8. Bologna2086629–22+7 30 
9. Lazio2077621–16+5 28 
10. Udinese2175922–33–11 26 
11. Sassuolo21651023–28–5 23 
12. Torino2065921–32–11 23 
13. Cagliari2157922–30–8 22 
14. Cremonese2057820–28–8 22 
15. Parma2057814–22–8 22 
16. Genoa2047922–29–7 19 
17. Lecce20451113–28–15 17 
18. Fiorentina20281021–31–10 14 
19. Pisa21111916–31–15 14 
20. Verona20271117–34–17 13 

 

 

