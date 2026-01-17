A Juventus a hatalmas mezőnyfölénye ellenére kikapott Szardínián

A Juventus a december hetedikei, nápolyi veresége óta hat bajnokit vívott meg veretlenül, sőt, ezek közül ötöt meg is nyert, egyedül a Lecce rabolt pontot a torinóiaktól. Luciano Spalletti csapata szombat este ahhoz a Cagliarihoz látogatott, amely a három 2026-os Serie A-mérkőzésén csak egy pontot szerzett.

A vendégek fölényben is játszottak, az első játékrészben kaptak is egy büntetőt, de a videózás után kiderült, hogy inkább Fabio Miretti volt szabálytalan, így Davide Massa végül kifelé ítélt szabadrúgást.

A második játékrészben is a Juventus kezdeményezett, Elia Caprile kapusnak többször is közbe kellett avatkoznia. Éppen ezért derült égből villámcsapásként érkezett a szárdok vezető gólja: Gianluca Gaetano szabadrúgása után Luca Mazzitelli kapásból, remek mozdulattal lőtte a labdát a bal sarokba.

A Juventus továbbra is fölényben volt, a Cagliarinál csak ritkán volt a labda. A 84. percben jártak a legközelebb a gólhoz a vendégek, Kenan Yildiz lövése megpattant Yerry Minán, és a labda a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A hazaiak végül megtartották egygólos előnyüket, és 2020. július 29-e után győzték le újra a Juventust.

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)

Korábban:

Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)

Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)

Pénteken játszották:

Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)

Vasárnap

12.30: Parma–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)

18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

Hétfő

18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)