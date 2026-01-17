A Juventus a hatalmas mezőnyfölénye ellenére kikapott Szardínián
A Juventus a december hetedikei, nápolyi veresége óta hat bajnokit vívott meg veretlenül, sőt, ezek közül ötöt meg is nyert, egyedül a Lecce rabolt pontot a torinóiaktól. Luciano Spalletti csapata szombat este ahhoz a Cagliarihoz látogatott, amely a három 2026-os Serie A-mérkőzésén csak egy pontot szerzett.
A vendégek fölényben is játszottak, az első játékrészben kaptak is egy büntetőt, de a videózás után kiderült, hogy inkább Fabio Miretti volt szabálytalan, így Davide Massa végül kifelé ítélt szabadrúgást.
A második játékrészben is a Juventus kezdeményezett, Elia Caprile kapusnak többször is közbe kellett avatkoznia. Éppen ezért derült égből villámcsapásként érkezett a szárdok vezető gólja: Gianluca Gaetano szabadrúgása után Luca Mazzitelli kapásból, remek mozdulattal lőtte a labdát a bal sarokba.
A Juventus továbbra is fölényben volt, a Cagliarinál csak ritkán volt a labda. A 84. percben jártak a legközelebb a gólhoz a vendégek, Kenan Yildiz lövése megpattant Yerry Minán, és a labda a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A hazaiak végül megtartották egygólos előnyüket, és 2020. július 29-e után győzték le újra a Juventust.
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)
Korábban:
Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)
Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)
Pénteken játszották:
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)
Vasárnap
12.30: Parma–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)
18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|21
|16
|1
|4
|44–17
|+27
|49
|2. Milan
|20
|12
|7
|1
|33–16
|+17
|43
|3. Napoli
|21
|13
|4
|4
|31–17
|+14
|43
|4. Juventus
|21
|11
|6
|4
|32–17
|+15
|39
|5. Roma
|20
|13
|–
|7
|24–12
|+12
|39
|6. Como
|20
|9
|7
|4
|28–16
|+12
|34
|7. Atalanta
|21
|8
|8
|5
|26–20
|+6
|32
|8. Bologna
|20
|8
|6
|6
|29–22
|+7
|30
|9. Lazio
|20
|7
|7
|6
|21–16
|+5
|28
|10. Udinese
|21
|7
|5
|9
|22–33
|–11
|26
|11. Sassuolo
|21
|6
|5
|10
|23–28
|–5
|23
|12. Torino
|20
|6
|5
|9
|21–32
|–11
|23
|13. Cagliari
|21
|5
|7
|9
|22–30
|–8
|22
|14. Cremonese
|20
|5
|7
|8
|20–28
|–8
|22
|15. Parma
|20
|5
|7
|8
|14–22
|–8
|22
|16. Genoa
|20
|4
|7
|9
|22–29
|–7
|19
|17. Lecce
|20
|4
|5
|11
|13–28
|–15
|17
|18. Fiorentina
|20
|2
|8
|10
|21–31
|–10
|14
|19. Pisa
|21
|1
|11
|9
|16–31
|–15
|14
|20. Verona
|20
|2
|7
|11
|17–34
|–17
|13