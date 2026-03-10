Spurs-bakiparádé Madridban, 5–2-re nyert az Atlético

A Tottenham Hotspur az alapszakasz negyedikjeként, az Atlético Madrid a rájátszásból került a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, így az előző egyenes kieséses körben az FC Bruges-t búcsúztató spanyol csapat volt az oda-visszavágós párharc első mérkőzésének házigazdája. A találkozó előtt a hazai pálya előnye mellett a jobb forma is a „matracosok” mellett szólt, a Tottenham ugyanis a Premier League-ben a kiesés ellen küzd, legutóbbi tizenegy bajnoki mérkőzésén egyszer sem tudott győzni, ebből az utolsó ötön pontot sem szerzett, ráadásul több sérülés is nehezítette Igor Tudor vezetőedző dolgát a kezdőcsapat kijelölésénél.

Az összecsapás az idényéhez méltón kezdődött a Spurs számára: a 6. percben az erre a meccsre a kapuba állított Antonín Kinsky kapus elcsúszott egy labdakihozatalnál, és Ademola Lookmanhez passzolt, tőle a labda Julián Álvarez közvetítésével eljutott Marcos Llorentéhez, a középpályás pedig higgadtan a kapu bal alsó sarkába lőtt. Mindössze nyolc perc kellett ahhoz, hogy növelje előnyét az Atleti: Llorente előzte meg a középpályán Pape Matar Sarrt, társa hibáját még Micky van de Ven korrigálhatta volna, de ő csak tetézte a bajt azzal, hogy elesett, így Antoine Griezmann került helyzetbe, és nem is hibázott.

Aki abban reménykedett, hogy az addigi Spurs-burleszk nem folytatódik, annak csalódnia kellett: a teljesen talajt vesztett Kinsky ezúttal Julián Álvareznek adott gólpasszt – a Bajnokok Ligája történetében ő lett az első kapus, akit a 20. perc előtt nem sérülés miatt cseréltek le… Jött helyette Guglielmo Vicario, akit öt perccel beállását követően egy kapu előtti kavarodás végkifejleteként Robin Le Normand közeli fejessel avatott fel – az olasz legalább előtte hatalmasat védve akadályozott meg egy öngólt. Arról, hogy Tudornak a szünetben lehessen még érdemi mondanivalója fiainak, Pedro Porro gondoskodott, aki egy Spurs-kontra végén Richarlison passzából szépített.

Ahhoz, hogy a londoni csapat legalább szoros vereséget hozzon ki a szemszögéből tragikusan induló összecsapásból, támadnia kellett a második félidőben. Rohamozott is, ahogy bírt, Richarlison fejesénél óriásit kellett védenie Jan Oblaknak, a felszabadításból viszont megint csak a hazaiak találtak be: Griezmann szelídítette meg az előre vágott labdát, Julián Álvarezhez passzolt, aki szép szóló végén állította vissza a négygólos különbséget. Az Atleti ezután kényelmesen gurigázva tartotta az eredményt, ám ők sem úszták meg nagy kapusbaklövés nélkül: Oblak passzolt Pedro Porróhoz, aki gólja mellett gólpasszt is jegyezhetett, miután kihagyhatatlan helyzetbe hozta a csereként beálló Dominic Solankét. A párharc így még nem dőlt el, de Londonban hibátlanul kell futballoznia a Tottenhamnek a csodatételhez. 5–2

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol) 5–2 (M. Llorente 6., Griezmann 14., J. Álvarez 16., 55., Le Normand 22., ill. Porro 26., Solanke 76.)