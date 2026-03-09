Feszült hangulatú meccset nyert meg a Kecskemét a Bozsik Arénában
LABDARÚGÓ NB II
21. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–KECSKEMÉTI TE 0–1 (0–0)
Budapest, Bozsik Aréna, 2508 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Vígh-Tarsonyi Gergő, Horváth Zoltán)
HONVÉD: Tujvel – Szabó Alex, Baki, Csontos D. – Kállai K. (Csonka B., 89.), Szabó T. (Varga K., 74.), Szamosi Á., Hangya – Zuigeber (Medgyes Z., 61.), Nyers (Ujváry F., 74.), Gyurcsó (Pinte, 61.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
KTE: Varga B. – Szabó Alex, Belényesi, Debreceni Á. – Eördögh, Haris, Derekas (Bocskay, 86.), Pljesovszki (Fürj, 77.) – Kovács B. (Szabó B., 86.), Beke P. (Pálinkás, 67.) – Szlovák (Szomja, 67.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Kovács B. (71.)
Kiállítva: Kállai K. (90+5.)
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Az első félidőben egyik kapu sem forgott veszélyben. A szünet után úgy jöttünk ki, ahogy kell. Csak magunkat okolhatjuk a vereségért. A vendégek gólja előtt nekünk kellett volna szabadrúgással jönni. Utána a KTE élő falat húzott a kapuja elé. Érződött játékosaimon az elmúlt meccsek fáradtsága.
Tímár Krisztián: – Igazi rangadót, parázs meccset láthattak a nézők. Az első félidőben több foci volt, a másodikban inkább a küzdelem dominált. Ma élesebbek voltunk, mint a Honvéd. Izgalmas, kiélezett meccsen nyertünk. Külön öröm, hogy két olyan fiatallal értük el a sikert, akiknek ez volt az első NB II-es mérkőzésük.
ÖSSZEFOGLALÓ
Augusztus 31-én a bajnokság hatodik fordulójában felhőszakadás mosta el a két csapat bajnokiját, melyet végül szeptember 17-én pótoltak. Az újrajátszást a Kecskemét Beke Péter tizenegyesével nyerte meg.
A hétfői találkozó kezdete előtt a Honvéd 12 ponttal előzte meg a tabellán a negyedik helyen álló Kecskemétet, az első félidőben azonban nem érződött ekkora különbség a két csapat között. A 8. percben Zuigeber Ákos 18 méterről lőtt a kapu fölé, majd a 11. percben Beke 17 méterről ellőtt labdáját kellett védenie Tomás Tujvelnek. Egy perccel később Csontos Dominik 19 méterről tekerte kapura a labdát, amelyet könnyedén megfogott a vendégek kapusa, Varga Bence. A folytatásban lövést sem igazán jegyezhettünk fel, gól nélkül zárult az alacsony színvonalú első félidő.
A második félidő hazai helyzettel indult, Zuigeber passza után a rövid saroknál érkező Nyers Ádám hét méterről az oldalhálóba lőtt. Nyolc perc elteltével Szabó Alex, a hazaiak védője a saját kapuját veszélyeztette Kovács Barnabás beadása után, de Tujvel résen volt, és védeni tudott. A folytatásban is akadt helyzet mindkét kapu előtt, de hazai részről Pinte Patrik, kecskeméti részről Pljesovszki Gergő lövése is pontatlan volt. A 71. percben egy labdaszerzés után kontráztak a vendégek. A jobb oldalon Eördögh András száguldott egészen az alapvonalig, majd remekül centerezett Kovács Barnabáshoz, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt. A gól után meddő mezőnyfölényben játszottak a hazaiak, akik nagy helyzetig egyáltalán nem jutottak el. A hosszabbítás perceiben aztán elszabadultak az indulatok. Az egész mérkőzés alatt mindkét kispad elégedetlen volt a játékvezető ténykedésével, majd Pinte Patrik utolsó pillanatokban történt rendkívül durva belépője után egymásnak esetek a pályán levők és a kispadon ülők. A durva belépő Pinte érthetetlen módon megúszta sárga lappal, de aztán a piros lap is előkerült Zierkelbach Péter zsebéből. Hazai részről a már lecserélt Kállai Kevin, kecskeméti részről az asszisztensedző, Szalai Tamás jutott a kiállítás sorsára.
A Honvéd vereségével is maradt a tabella élén, de előnye két pontra olvadta a tegnap gálázó Vasassal szemben. A Kecskemét győzelmével ismét harmadik, hátránya a Vasassal szemben hét, a Honvéddal szemben kilenc pont. 0–1
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
21
14
3
4
39–17
+22
45
|2. Vasas FC
21
13
4
4
38–17
+21
43
|3. Kecskeméti TE
21
11
3
7
33–24
+9
36
|4. Mezőkövesd
21
10
6
5
30–24
+6
36
|5. Csákvári TK
21
8
8
5
28–26
+2
32
|6. Videoton FC Fehérvár
21
8
6
7
27–22
+5
30
|7. Kozármisleny
21
7
7
7
25–31
–6
28
|8. Karcagi SC
21
7
7
7
22–30
–8
28
|9. BVSC Zugló
21
8
3
10
23–22
+1
27
|10. Szeged-Csanád Grosics Akadémia
21
6
7
8
22–23
–1
25
|11. Tiszakécske
21
6
7
8
24–32
–8
25
|12. FC Ajka
21
7
1
13
15–26
–11
22
|13. Békéscsaba
21
5
7
9
23–31
–8
22
|14. Budafoki MTE
21
5
6
10
21–35
–14
21
|15. Soroksár SC
21
4
7
10
29–36
–7
19
|16. Szentlőrinc SE
21
3
10
8
26–29
–3
19
PERCRŐL PERCRE