Feszült hangulatú meccset nyert meg a Kecskemét a Bozsik Arénában

A hétfői találkozó kezdete előtt a Honvéd 12 ponttal előzte meg a tabellán a negyedik helyen álló Kecskemétet, az első félidőben azonban nem érződött ekkora különbség a két csapat között. A 8. percben Zuigeber Ákos 18 méterről lőtt a kapu fölé, majd a 11. percben Beke 17 méterről ellőtt labdáját kellett védenie Tomás Tujvelnek. Egy perccel később Csontos Dominik 19 méterről tekerte kapura a labdát, amelyet könnyedén megfogott a vendégek kapusa, Varga Bence. A folytatásban lövést sem igazán jegyezhettünk fel, gól nélkül zárult az alacsony színvonalú első félidő.

Nem finomkodtak egymással a csapatok (Fotó: Árvai Károly)

A második félidő hazai helyzettel indult, Zuigeber passza után a rövid saroknál érkező Nyers Ádám hét méterről az oldalhálóba lőtt. Nyolc perc elteltével Szabó Alex, a hazaiak védője a saját kapuját veszélyeztette Kovács Barnabás beadása után, de Tujvel résen volt, és védeni tudott. A folytatásban is akadt helyzet mindkét kapu előtt, de hazai részről Pinte Patrik, kecskeméti részről Pljesovszki Gergő lövése is pontatlan volt. A 71. percben egy labdaszerzés után kontráztak a vendégek. A jobb oldalon Eördögh András száguldott egészen az alapvonalig, majd remekül centerezett Kovács Barnabáshoz, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt. A gól után meddő mezőnyfölényben játszottak a hazaiak, akik nagy helyzetig egyáltalán nem jutottak el. A hosszabbítás perceiben aztán elszabadultak az indulatok. Az egész mérkőzés alatt mindkét kispad elégedetlen volt a játékvezető ténykedésével, majd Pinte Patrik utolsó pillanatokban történt rendkívül durva belépője után egymásnak esetek a pályán levők és a kispadon ülők. A durva belépő Pinte érthetetlen módon megúszta sárga lappal, de aztán a piros lap is előkerült Zierkelbach Péter zsebéből. Hazai részről a már lecserélt Kállai Kevin, kecskeméti részről az asszisztensedző, Szalai Tamás jutott a kiállítás sorsára.

Kovács Barnabás (lilában) szerezte a találkozó egyetlen gólját (Fotó: Árvai Károly)

A Honvéd vereségével is maradt a tabella élén, de előnye két pontra olvadta a tegnap gálázó Vasassal szemben. A Kecskemét győzelmével ismét harmadik, hátránya a Vasassal szemben hét, a Honvéddal szemben kilenc pont. 0–1