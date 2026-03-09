Nemzeti Sportrádió

Feszült hangulatú meccset nyert meg a Kecskemét a Bozsik Arénában

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.03.09. 21:53
Másodszor is legyőzte a bajnokságban a Kecskemét (lilában) a Honvédot (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó NB II 21. fordulójában a Kecskemét 1–0-ra nyert a tabella élén álló Honvéd otthonában. A gól nélküli és alacsony színvonalú első félidő után a második félidőben egy kontra után betaláltak a vendégek, akik ennek a gólnak köszönhetően három ponttal távoztak a fővárosból.

 

LABDARÚGÓ NB II
21. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–KECSKEMÉTI TE 0–1 (0–0)
Budapest, Bozsik Aréna, 2508 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Vígh-Tarsonyi Gergő, Horváth Zoltán)
HONVÉD: Tujvel – Szabó Alex, Baki, Csontos D. – Kállai K. (Csonka B., 89.), Szabó T. (Varga K., 74.), Szamosi Á., Hangya – Zuigeber (Medgyes Z., 61.), Nyers (Ujváry F., 74.), Gyurcsó (Pinte, 61.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
KTE: Varga B. – Szabó Alex, Belényesi, Debreceni Á. – Eördögh, Haris, Derekas (Bocskay, 86.), Pljesovszki (Fürj, 77.) – Kovács B. (Szabó B., 86.), Beke P. (Pálinkás, 67.) – Szlovák (Szomja, 67.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Kovács B. (71.)
Kiállítva: Kállai K. (90+5.)
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Az első félidőben egyik kapu sem forgott veszélyben. A szünet után úgy jöttünk ki, ahogy kell. Csak magunkat okolhatjuk a vereségért. A vendégek gólja előtt nekünk kellett volna szabadrúgással jönni. Utána a KTE élő falat húzott a kapuja elé. Érződött játékosaimon az elmúlt meccsek fáradtsága. 
Tímár Krisztián: – Igazi rangadót, parázs meccset láthattak a nézők. Az első félidőben több foci volt, a másodikban inkább a küzdelem dominált. Ma élesebbek voltunk, mint a Honvéd. Izgalmas, kiélezett meccsen nyertünk. Külön öröm, hogy két olyan fiatallal értük el a sikert, akiknek ez volt az első NB II-es mérkőzésük.

ÖSSZEFOGLALÓ

Augusztus 31-én a bajnokság hatodik fordulójában felhőszakadás mosta el a két csapat bajnokiját, melyet végül szeptember 17-én pótoltak. Az újrajátszást a Kecskemét Beke Péter tizenegyesével nyerte meg.

fotó 2026.03.09.

NB II, 21. forduló: Budapest Honvéd–Kecskeméti TE 0–1 (Fotók: Árvai Károly)

 

A hétfői találkozó kezdete előtt a Honvéd 12 ponttal előzte meg a tabellán a negyedik helyen álló Kecskemétet, az első félidőben azonban nem érződött ekkora különbség a két csapat között. A 8. percben Zuigeber Ákos 18 méterről lőtt a kapu fölé, majd a 11. percben Beke 17 méterről ellőtt labdáját kellett védenie Tomás Tujvelnek. Egy perccel később Csontos Dominik 19 méterről tekerte kapura a labdát, amelyet könnyedén megfogott a vendégek kapusa, Varga Bence. A folytatásban lövést sem igazán jegyezhettünk fel, gól nélkül zárult az alacsony színvonalú első félidő.

Nem finomkodtak egymással a csapatok (Fotó: Árvai Károly)

A második félidő hazai helyzettel indult, Zuigeber passza után a rövid saroknál érkező Nyers Ádám hét méterről az oldalhálóba lőtt. Nyolc perc elteltével Szabó Alex, a hazaiak védője a saját kapuját veszélyeztette Kovács Barnabás beadása után, de Tujvel résen volt, és védeni tudott. A folytatásban is akadt helyzet mindkét kapu előtt, de hazai részről Pinte Patrik, kecskeméti részről Pljesovszki Gergő lövése is pontatlan volt. A 71. percben egy labdaszerzés után kontráztak a vendégek. A jobb oldalon Eördögh András száguldott egészen az alapvonalig, majd remekül centerezett Kovács Barnabáshoz, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt. A gól után meddő mezőnyfölényben játszottak a hazaiak, akik nagy helyzetig egyáltalán nem jutottak el. A hosszabbítás perceiben aztán elszabadultak az indulatok. Az egész mérkőzés alatt mindkét kispad elégedetlen volt a játékvezető ténykedésével, majd Pinte Patrik utolsó pillanatokban történt rendkívül durva belépője után egymásnak esetek a pályán levők és a kispadon ülők. A durva belépő Pinte érthetetlen módon megúszta sárga lappal, de aztán a piros lap is előkerült Zierkelbach Péter zsebéből. Hazai részről a már lecserélt Kállai Kevin, kecskeméti részről az asszisztensedző, Szalai Tamás jutott a kiállítás sorsára.

Kovács Barnabás (lilában) szerezte a találkozó egyetlen gólját (Fotó: Árvai Károly)

A Honvéd vereségével is maradt a tabella élén, de előnye két pontra olvadta a tegnap gálázó Vasassal szemben. A Kecskemét győzelmével ismét harmadik, hátránya a Vasassal szemben hét, a Honvéddal szemben kilenc pont. 0–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Budapest Honvéd

21

14

3

4

39–17

+22 

45 

2. Vasas FC

21

13

4

4

38–17

+21 

43 

3. Kecskeméti TE

21

11

3

7

33–24

+9 

36 

4. Mezőkövesd

21

10

6

5

30–24

+6 

36 

5. Csákvári TK

21

8

8

5

28–26

+2 

32 

6. Videoton FC Fehérvár

21

8

6

7

27–22

+5 

30 

7. Kozármisleny

21

7

7

7

25–31

–6 

28 

8. Karcagi SC

21

7

7

7

22–30

–8 

28 

9. BVSC Zugló

21

8

3

10

23–22

+1 

27 

10. Szeged-Csanád Grosics Akadémia

21

6

7

8

22–23

–1 

25 

11. Tiszakécske

21

6

7

8

24–32

–8 

25 

12. FC Ajka

21

7

1

13

15–26

–11 

22 

13. Békéscsaba

21

5

7

9

23–31

–8 

22 

14. Budafoki MTE

21

5

6

10

21–35

–14 

21 

15. Soroksár SC

21

4

7

10

29–36

–7 

19 

16. Szentlőrinc SE

21

3

10

8

26–29

–3 

19 

 

 

