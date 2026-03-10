Korai gól döntött: a Galatasaray, akárcsak ősszel, egy góllal legyőzte a Liverpoolt

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0 (1–0)

Isztambul, Rams Park. Vezette: Gil Manzano (spanyol)

Galatasaray: Cakir – Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – Torreira (Gündogan, 90+3.), Lemina (Akgün, 77.) – B. A. Yilmaz (Elmali, 90+3.), Sara (Boey, 87.), N. Lang (Sallai, 77.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk

Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez (Robertson, 60.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (J. Frimpong, 60.), Wirtz (Gakpo, 73.), Szoboszlai – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Lemina (7.)

A visszavágót jövő szerdán 21 órától rendezik meg Liverpoolban.

Nincs szerencséje Sallai Rolandnak a Liverpool ellen. A Galatasaray magyar válogatott futballistája ebben a BL-idényben kedd estig minden mérkőzésen kezdő volt, leszámítva az angolok ellen az ősszel 1–0-ra megnyert alapszakasz-találkozót, amelyen csereként 18 percet kapott. Ezúttal ismét a kispadon kapott helyet, dacára annak, hogy a Juventus elleni rájátszásban is jól teljesített, és hosszú ideje meghatározó tagja az isztambuliaknak.

A vendégeknél Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is ott volt a kezdőben, utóbbi ezúttal a középpályán kapott lehetőséget. Hiába kezdett több hibával, kissé megilletődve a Galata, tíz perc sem telt el, és megszerezte a vezetést. Gabriel Sara bal oldali szöglete után Victor Osimhen csúsztatta tovább a labdát, amelyet Mario Lemina fejelt a kapu közepébe. A folytatásban is a törökök voltak veszélyesebbek, Ibrahima Konaté hibája után Osimhen majdnem kétgólosra növelte az előnyt.

Kerkez Milos (balra) egy órát töltött a pályán (Fotó: Getty Images)

A második félidő Szoboszlai Dominik távoli bombájával indult, majd kicsivel később Alexis Mac Allister lőtt a kapu mellé. A 61. percben megint Konaté hibázott hatalmasat, de Victor Osimhen hiába lőtt a kapuba, a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Néhány perccel később a túloldalon Hugo Ekitiké hibázott ziccerben, majd Szoboszlai Dominik szöglete után Konaté kezéről került a kapuba a labda. Hiába ünnepeltek a vendégek, a VAR segítségével a játékvezető ezt a gólt is érvénytelenítette.

Az utolsó negyedórára beállt Sallai Roland is, de mivel Kerkez Milost korábban lecserélték, így sajnos nem volt olyan periódusa a találkozónak, amikor mindhárom magyar futballista egyszerre lett volna a pályán – talán majd a visszavágón.

Pár perccel a vége előtt Szoboszlai Dominik beadása után Hugo Ekitiké fejelt a kapu fölé. Hiába volt mindkét csapatnak több nagy helyzete, az őszi mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is 1–0-ra legyőzte a Galatasaray hazai pályán a Liverpoolt. Ez volt Arne Slot 100. találkozója a csapat kispadján, de sok öröme nem lehetett benne, a párharc azonban majd az Anfielden dől el. Márpedig a Juventus az előző körben háromgólos hátrányból is majdnem kiejtette a Galatasarayt, vagyis továbbra sincs annyira rossz helyzetben az angol bajnok. 1–0