Nemzeti Sportrádió

Nagyon nem ment a játék Newcastle-ben a Barcának, de Yamal 96. perces büntetőjével sikerült elkerülnie a vereséget

2026.03.10. 22:54
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Bajnokok Ligája Barcelona Newcastle United BL-nyolcaddöntő
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőének odavágóján a Newcastle United hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Barcelona ellen.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 1–1 (0–0)
Newcastle, St. James' Park. Vezette: Guida (olasz)
NEWCASTLE: Ramsdale – Trippier (Livramento, 67.), Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga (J. Murphy, 67.), Osula (A. Gordon, 67.), Barnes (Willock, 90+1.). Vezetőedző: Eddie Howe
BARCELONA: Joan García – Joao Cancelo, R. Araújo (Espart, 88.), Cubarsí, Gerard Martín – Pedri (Dani Olmo, 70.), Bernal (Casadó, 73.) – Yamal, Fermín López (F. Torres, 88.), Raphinha – Lewandowski (Rashford, 70.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Gólszerző: Barnes (86.), ill. Yamal (90+6. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindkét oldalon voltak változtatások a hétvégi meccshez képest: hazai oldalon a Manchester City elleni kupameccsen pályára lépő csapatból Woltemade, Willock és Botman is a kispadon találta magát, helyettük Burn, Joelinton és Ramsey kapott lehetőséget.

A másik oldalon a bilbaói bajnokihoz képest Eric García, Dani Olmo, Marca Casado, Ferran Torres és Rashford is kikerült a kezdőcsapatból – helyettük Araújónak, Pedrinek, Fermín Lópeznek, Raphinhának és Lewandowskinak szavazott bizalmat Hansi Flick.

A Newcastle valósággal nekirontott a Barcelonának a mérkőzés első perceiben: Eddie Howe fiai több ízben is eljutottak a katalán kapu elé, de az igazán komoly ziccerek elmaradtak. A folytatásban bizonyos időszakokban a Flick-csapatnál is volt huzamosabb ideig a labda, de nem tudták megbontani a fizikai fölényben játszó angolok védelmét.

A játék képe a szünet után sem változott látványosan, a Barca támadósora kis túlzással csak papíron létezett, míg a Newcastle hiába jutott el rendre az ellenfél kapujáig, nem sikerült a megfelelő döntéseket hozni, így Joan Garcíának nem kellett bravúrt bemutatnia.

A katalán óriás első nagyobb lehetőségére a 66. percig kellett várni, amikor Raphinha szolgálta ki Lewandowskit, de a lengyel ék lövése a bal kapufa mellett gurult át az alapvonalon. Nyolc perccel később kis híján megbosszulta magát a kihagyott lehetőség: Barnes tekerése kijött a kapfáról, a lesipuskás Joelinton pedig be is verte a kipattanót, de az olasz játékvezetői stáb magabiztosan beintette a (jogos) lest.

A mérkőzés során képességeiből szinte semmit sem mutató, cserékkel frissített katalán csatársor (Olmo és Rashford is beállt az utolsó húsz percre) a végjátékban sem tudott megújulni, ellenben az angolok fáradhatatlan munkája célt ért: a 86. percben Murphy ívelte be a labdát a jobb szélről, s a középen teljesen üresen érkező Harvey Barnes az ötösről nem hibázott – a labda Joan García mellkasáról vágódott a hálóba.

A St. James’ Park közönsége tombolt, s már zsebben érezhette a győzelmet, de a ráadásban Malick Thiaw teljesen feleslegesen odarúgott Olmónak – a megítélt tizenegyest Lamine Yamal (akinek addig nem sok köze volt a mérkőzéshez) magabiztosan értékesítette, így a Barca (kiábrándító játéka ellenére) megúszta vereség nélkül az észak-angliai túrát. 1–1

Az eredmény a barcelonai visszavágót tekintve a katalánoknak kedvez, de a mutatott játék alapján a Newcastle-nek is van esélye a továbbjutás kiharcolására.

 

PERCRŐL PERCRE

Bajnokok Ligája Barcelona Newcastle United BL-nyolcaddöntő
Legfrissebb hírek

Nincsenek egyedül – Bodnár Zalán jegyzete

Bajnokok Ligája
8 órája

Spurs-bakiparádé Madridban, 5–2-re nyert az Atlético

Bajnokok Ligája
9 órája

A Bayern München nem hagyott kérdést a visszavágóra, lemosta a pályáról az Atalantát

Bajnokok Ligája
9 órája

Korai gól döntött: a Galatasaray, akárcsak ősszel, egy góllal legyőzte a Liverpoolt

Bajnokok Ligája
11 órája

Szoboszlai és Kerkez a bal oldalon, Sallai a kispadon – megvannak a Galatasaray és a Liverpool kezdői

Bajnokok Ligája
14 órája

Örülhetnek a Barcelonánál, ezentúl 17 ezerrel többen lehetnek jelen a lelátón

Spanyol labdarúgás
17 órája

Kirobbanthatatlan az élről az Arsenal és a Bayern München az NS BL-erősorrendjében

Bajnokok Ligája
20 órája

Lamine Yamal bombaformájában várja a Newcastle elleni BL-csatát

Bajnokok Ligája
Tegnap, 7:43
Ezek is érdekelhetik