Szoboszlai Dominik a 100 milliósok közé került a Transfermarkton

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.09. 13:21
(Fotó: Getty Images)
A Transfermarkt frissítette az oldalán a Premier League labdarúgóinak adatbázisát, és magyar szempontból a legfontosabb változás, hogy Szoboszlai Dominik bekerült azok közé, akiknek értékét 100 millió euróra becsülik.

A Transfermarkt internetes oldala frissítette a Premier League-játékosok értékét, és az egyik legnagyobb pluszt Szoboszlai Dominik kapta: az eddig 85 millió euróra tartott magyar középpályás belépett a százmilliósok közé.

Szoboszlai így csapata második legértékesebb játékosa lett a Transfermarktnál, csak Florian Wirtz előzi meg, akinek a neve mellett továbbra is 110 millió euró szerepel Szoboszlai mellett szintén 100 milliót ér a nyáron szerződtetett Alexander Isak, akinek értéke 20 millióval lett kevesebb a legutóbbi változtatás óta. A svéd csatáré egyébként a legnagyobb mínusz a legújabb frissítésnél.

„Szoboszlai megérkezett a Premier League-be, és bizonyította sokoldalúságát. Ő az egyike a keveseknek, akik hétről hétre jól teljesítenek a Liverpoolban, és csak 25 éves, úgyhogy rengeteg ideje van még” – értékelt Ben Littlemore, a Transfermarkt Premier League-es piaci értékeinek koordinátora.

A magyar válogatott csapatkapitányáé volt a harmadik legnagyobb értéknövekedés: a legnagyobbat a wolverhamptoni Mateus Mané „ugrotta” (19.75), aki így már 20 milliót ér, a második pedig a bournemouth-i Junior Kroupi, aki majdnem megduplázta az értékét, 22 millióról indulva bekerült a 40 milliósok közé.

Szoboszlai liverpooli csapattársát, Kerkez Milost továbbra is 40 millióra értékeli az oldal. A Bournemouthban szereplő Tóth Alex értéke 50 százalékkal emelkedett, nyolcról 12 millióra.

 

