Mentők érkeztek a klagenfurti kispadhoz, félbeszakadt a Volán elleni mérkőzés

KEDDEN A RÁJÁTSZÁS vette kezdetét az ICEHL-ben, ez az időszak az idény legfontosabb és legintenzívebb része, mondhatni a sava-borsa, mindenki ezt várja, a szurkolók, az edzők, a játékosok. A Fehérvár miután sikeresen megvívta a Vienna Capitals elleni rájátszáskvalfikációs párharcot, kedden már Klagenfurtban szerepelt a negyeddöntő első mérkőzésén.

Ám ez a találkozó sajnos csak a 18. percig szólt a jégkorongról… Bár előzetesen nehéz volt megtippelni, hogy a kipihentebb, vagy a sorozatterhelésből érkező együttes lehet előnyben a találkozón, az első hét-nyolc percben egyértelműen a pihentebb Klagenfurt dominált, sorra érkeztek a lövések Rasmus Reijola kapuja felé. Az egyik távoli lövésből gól lett, David Waschnig lökete ment át a blokkoló lábakon. Később felvette a mérkőzés ritmusát a Volán, egyre többet támadt és birtokolta a korongot. Nem kímélték egymást a csapatok, kemény párharcok zajlottak a jégen, ám a 18. percben mindenki megállt…

A közvetítésben először csak annyi látszódott, hogy az egyik klagenfurti játékos a kispad bejáratánál összegörnyedve, négykézláb van, ekkor állították meg a játékvezetők a mérkőzést. Jordan Murrayt a társak, illetve a hazaiak orvos stábja felsegítették, de ahogy felült, úgy tűnt, mintha szédülne. Aztán még rosszabb állapotba került, a stáb pedig intett a mentősöknek, hogy siessenek oda…Közben a közvetítés visszajátszásából kiderült, nem ütközés miatt lett rosszul a védő, ahogy korcsolyázott le a jégről, akkor történt a baj. A két csapatot azonnal beküldték a játékvezetők az öltözőkbe, a mentősök paravánt húztak fel, a kispad környékéről pedig elküldték a nézőket, aztán hivatalossá vált, nem folytatódik a találkozó.

A Klagenfurt kiadott egy közleményt a játékossal kapcsolatban: „A mérkőzés orvosi beavatkozás miatt a 18. percben félbeszakadt. A klub a további fejleményekről tájékoztatást majd később ad. A legfontosabb jelenleg Jordan Murray egészségi állapota.”

Nem hivatalos információk szerint Jorday Murrayt újra kellett éleszteni a kispadnál, a mentősök szerencsére bő tíz perc alatt sikerrel jártak és a klagenfurti kórházba szállították a játékost.

A jégkorong ezekre a napokra háttérbe szorul, és az imádság lép előtérbe.

JÉGKORONG

ICEHL, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

EC KAC (osztrák)–Hydro-Fehérvár AV19 1–0 (a találkozó a 18. percben félbeszakadt)

Klagenfurt, V: Kainberger, Piragic, Nothegger, Zgonc.

KLAGENFURT: Dahm – Murray, Teves / Unterweger, Preiml / J. Jensen, Nickl / Böhs – Schwinger, Mursak, N. Petersen / Fraser, van Ee, Moyle / Witting, Herburger, Hochegger / Waschnig, Obersteiner, Sablattnig. Edző: Kirk Furey

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, Messner / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát / Falus – Erdély, Richards, Gerlach / Archibald, Hári, Kuralt / Cheek, Németh K., Kulmala / Ambrus Cs., Mihály, Terbócs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 8–5. Emberelőny-kihasználás: –, ill 1/0