Öttusa: a huszonkét magyarból tizenhatan jutottak elődöntőbe a nőknél a Viwa Openen

A nők selejtezőjével indult útjára az öttusázók Viwa fedett pályás nemzetközi és országos bajnoksága a Ludovika Arénában – 65-en indultak el (köztük 22 magyarral), a 32 tagú A-csoportban és a 33 tagú B-csoportban is az első 24-24 pozícióért küzdöttek a továbbjutáshoz. A viadal lebonyolítása a szokásostól némileg eltérő: nem 36, hanem 48 versenyzővel rendezik meg az elődöntőket, ahonnan majd 24-en jutnak be mindkét nemnél a döntőbe, az elődöntőben alulmaradók pedig a B-döntőben szerepelhetnek. Ezt a versenyt már az év elején bevezetett újításokkal tartják meg, vagyis a 200 méter helyett 100 méteres gyorsúszással, valamint a kombinált számban négy helyett öt lövősorozattal – a táv változatlanul 3000 méter maradt, 5x600 méteres körökkel.

Az A-csoportosok a körvívással kezdték a napot, amelyben Varga Orsolya végzett az élen, holtversenyben az orosz Viktorija Szazonovával, 25 győztes asszó mellett csupán hatot veszítettek el; remekül zárt Guzi Blanka (22/9), Herbák Emma (20/11) és Dobronyi Dorina (19/12) is. Az akadálypályán (amelyen a sorsolandó elemek közül az Ikarus-kerekek és a gyűrűk kerültek be) Varga tovább növelte az előnyét, egyedüliként ment 32 másodperc alá (31.63), de Guzi is erős pályát futott 32.16 másodperccel, ami a harmadik legjobb időt jelentette, ahogy Eszes Noémi (34.89) is az élmezőnyben zárt. A 100 méteres gyorsúszásban a csoport legjobb magyar ideje az ötödik Guzié lett 1:01.96-tal, mögötte végzett a gyűrűknél egyszer hibázó, de az úszásban javító Dobronyi (1:02.78), majd Bágyi Emese következett 1:02.99-cel.

A B-csoportba került a párizsi olimpiai bajnok Gulyás Michelle, aki júniusi karsérülése után (amely miatt műtéten is átesett), ősszel kezdett el újra edzeni, és most versenyez először. Ez a különítmény az akadálypályával kezdett, amelyen Gulyásé lett a legjobb magyar idő (a csoportban a negyedik legjobb) 33.50-nel, őt Rajncsák Diána (33.59) követte, tőlük alig maradt el Mészáros Emma (34.75). Gulyás úszásban is az élmezőnyben, harmadikként zárt a csoportban, 1 percen belül teljesítette a távot (59.13), mögötte Darányi Zora (1:01.28) végzett. Szintén az élbolyban volt két szám után Zemán Zóra, aki kilencedik lett az OCR-ben (35.61), majd hatodik úszásban (1:02.41). Zemán a körvívásban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott (24–8), Mészáros (20–12) is erős mérleggel zárt, míg Gulyás 16–16-os eredményt ért el.

A napot a két csoport kombinált száma zárta. Az A-csoportban Varga Orsolya kilenc, Guzi Blanka 19 másodperccel indult az éllovas Szazonova mögött, de nagyjából a féltávhoz érve már mindketten átugrották a harmadikként befutó orosz versenyzőt, Guzi 21 másodperces előnnyel ért célba az élen. A magyarok közül kiharcolta a továbbjutást Herbák Emma, Eszes Noémi, Dulai Kinga, Bágyi Emese és Herbák Hanna is.

A B-csoport kombinált számát szintén egy orosz versenyző, Alisza Melihova kezdhette meg az élről (övé lett a legjobb úszóidő a csoportban 58.90-nel, és harmadik lett vívásban 23–9-cel), őt Zemán Zóra követte 17 másodperccel, Gulyás Michelle 42 másodperc múlva, ötödikként indult, míg Mészáros Emma 44 másodperc után, hatodikként. Mindannyian simán továbbjutottak, a hajrában Zemán Zóra megelőzte Melihovát, és elsőként ért a célba, míg Mészáros Emma és Gulyás Michelle szinte egyszerre zárt a hatodik és hetedik helyen. Ebből a csoportból Erdős Rita, Darányi Zora, Gyugyi Laura, Rajncsák Diána, Nyerges Réka és Basa Lili is ott lesz a női elődöntőben, amelyre csütörtökön kerül sor.

Szerdán a férfiak is megkezdik a szereplést a selejtezőben.

ÖTTUSA

VIWA OPEN FEDETT PÁLYÁS NEMZETKÖZI ÖTTUSABAJNOKSÁG ÉS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, LUDOVIKA ARÉNA

SELEJTEZŐ, NŐK

A-csoport

1. Guzi Blanka 1463 pont, 2. Varga Orsolya 1442, 3. Viktorija Szazonova (orosz) 1430, 4. Herbák Emma 1406, …8. Eszes Noémi 1395, …18. Dulai Kinga 1350, …20. Bágyi Emese 1345, …23. Herbák Hanna 1331, …25. Dobronyi Dorina 1323, 26. Mecsnóber Mira 1311, …29. Kovács Réka 1299, 30. Dubrovina Daria-Mariia 1177

B-csoport

1. Zemán Zóra 1446, 2. Alisza Melihova (orosz) 1441, 3. Cicelle Leh (német) 1430, …6. Mészáros Emma 1423, 7. Gulyás Michelle 1422, …12. Erdős Rita 1407, 13. Darányi Zora 1406, 14. Gyugyi Laura 1401, 15. Rajncsák Diána 1397, …22. Nyerges Réka 1357, …24. Basa Lili 1349, …31. Szopkó Anna 1195, 32. Babik Alexa 1132

Mindkét csoportból az első 24 helyezett jutott tovább az elődöntőbe.