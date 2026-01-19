Serie A: Rómában oktatta a Laziót a Como

A 21. forduló első hétfőre maradt olasz bajnokija, a Cremonese–Hellas Verona találkozó nem hozott különösebben jó futballt, a kapuk a legritkább esetben forogtak veszélyben, látszott, hogy a kiesés elől menekülő, sereghajtó látogatók alaposan megszervezték a védekezésüket, hogy legalább egy pontot elhozzanak a lombardiai városból. A legnagyobb védést Emil Auderónak, a cremonaiak kapusának kellett bemutatnia, mégpedig a 62. percben Giovane lövésénél. A vendégek brazil csatára később csak betalált a kapuba, ám a játékvezető szerint lesről – maradt a gól nélküli döntetlen, amellyel a Verona pontszámban beérte a 19. helyezett Leccét, ám megelőznie nem sikerült.

Nem vacakolt sokat a gólszerzéssel Rómában a Lazio vendégeként a Como, amely fiatal horvát centere, Martin Baturina révén már a 2. percben bevette Ivan Provedel kapuját. A következő találatra sem kellett sokat várni: a nyitó fordulóban a fővárosiakat odahaza 2–0-ra megverő comóiak Nico Paz lövésével már a félidő derekára produkálták az augusztusi meccs végeredményét. Az argentin csodagyerek csakhamar megduplázhatta volna a mérkőzésen szerzett góljai számát, ám nem tudta értékesíteni a 33. percben csapata javára megítélt büntetőt. De aztán mégis megszerezte a második gólját, mégpedig a második félidő negyedik percében, amikor Baturina parádés, sarokkal lekészített labdáját vágta a kapuba. A macska-egér harc a továbbiakban is folyatódott – az eredmény nem lett ugyan kínosabb a hazaiak szempontjából, de a 3–0-s vereség után így is lesz miért magyarázkodnia Maurizio Sarrinak...

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Cremonese–Verona 0–0

Lazio–Como 0–3 (M. Baturina 2., N. Paz 24., 49.)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

VASÁRNAP

Milan–Lecce 1–0 (Füllkrug 76.)

Torino–Roma 0–2 (Malen 26., Dybala 72.)

Torino: Kugyela Zalán a kispadon ülte végig a mérkőzést

Bologna–Fiorentina 1–2 (Fabbian 88., ill. Mandragora 19., Piccoli 45.)

Parma–Genoa 0–0

SZOMBAT

Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)

Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)

Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)

PÉNTEK

Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)