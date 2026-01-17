A Napoli egy korai góllal győzte le a Sassuolót

A Napoli a legutóbbi három bajnokiján csak döntetlent ért el, így a Sassuolo ellen győznie kellett, hogy „csak” hat pont legyen a hátránya a bajnokságot vezető, délután Udinében nyerő Internazionaléval szemben.

Antonio Conte több játékosára sem számíthatott, hiányzott Romelu Lukaku, André Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne, Billy Gilmour és Alex Meret is, míg David Neres ugyan a hétközi fordulóban játszott, de ezúttal a kispadra sem ülhetett le.

A Sassuolo a legutóbbi hat bajnokiján nem tudott nyerni, és már a hetedik percben hátrányba került Nápolyban. Ejif Elmasz lövését még kiütötte Arijanet Muric, ám érkezett Stanislav Lobotka, aki 15 méterről nagy gólt lőtt a léc alá. A szlovák középpályás legutóbb 2022. augusztus 15-én, a Verona ellen volt eredményes a Serie A-ban.

A Napoli a vezetés megszerzése után ráült az eredményre, a Sassuolo pedig nem igazán veszélyeztetett, az első félidőben Vanja Milinkovics-Szavicsnak egyszer kellett nagyobbat védenie, amikor majdnem átcsúszott alatta a labda.

A 74. percben Scott McTominay nagyon közel járt ahhoz, hogy megduplázza a Napoli előnyét, lövése centikkel kerülte el a kaput. A nápolyiak végül egygólos különbséggel nyertek, így maradt a forduló előtti hatpontos különbség köztük és az Inter között.

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)

Korábban:

Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)

Később játsszák:

20.45: Cagliari–Juventus (Tv: Match4)

Pénteken játszották:

Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)

Vasárnap

12.30: Parma–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)

18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

Hétfő

18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)