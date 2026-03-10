Erste Liga: az UTE háromgólos hátrányból fordított, előnyben a Brassó, a Gyergyó, valamint a DVTK is

A hazai és román bajnoki döntőket követően kedden az Erste Liga csapatai megkezdték a magyar központú bajnokság rájátszását. A negyeddöntős párharcok első két mérkőzéseit kedden és szerdán rendezik meg.

Az alapszakaszban az első helyen végző Corona Brasov hazai jégen majdnem gyorsan hátrányba került, a FEHA19 játékosa, Vladiszlav Atlasz léphetett ki ziccerben, de Adorján Attila hárított. Az első harmad további részében inkább hazaiak akarata érvényesült, de a túloldalon Hegedüs Levente is remekül tette a dolgát. A második játékrész meghozta a gólokat, bár Michael van Wormer találatára Keceli-Mészáros Mátyás még gyorsan tudott válaszolni, később nyolc perc alatt háromszor is beköszönt a Brassó, így két játékrész után 4–1-re vezetett a Corona. Az utolsó harmadban Keceli-Mészáros ismét eredményes volt, és nem sokáig élhettek a fehérvári remények, fél perccel később Philippe Cornet végleg eldöntötte a győzelem sorsát.

Gyergyóremetén a román bajnoki elődöntőjét „játszották újra”, a hétvégén a GYHK nyert, és végül nyert bajnokságot, és ezúttal is a piros-fehérek örülhettek, de nem volt sima ütközet. Dallas Gerads az ötödik perc elején előnyhöz juttatta csapatát, de erre gyorsan válaszoltak a vendégek. A második játékrész közepén két perc alatt Fejes Nándor és Csiszer Ádám révén meglógott a címvédő Gyergyó, de Péter Balázs szinte azonnal reagált, így az utolsó húsz percre „csak” egygólos volt a hazai előny. Ez egészen a 43. minutumig volt igaz, ugyanis Fodor Csanád egyenlített, a folytatásban nem született újabb gól, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadás 13. percében kettős emberelőnyben Orban Brance döntötte el a mérkőzést, előnyben a GYHK.

A DEAC és a DVTK összecsapása Jason Clarke Pineóról és a miskolciakról szólt. A támadó révén megszerezte a vezetést a DVTK, de erre még volt válasza a Debrecennek, ám 26. és a 43. perc között Pineo háromszor is beköszönt, ebből egyszer emberelőnyben, a vendégek háromgólos előnyben várhatták a hajrát. Anton Senfeld ugyan az 51. minutumban szépített, de innen már nem volt visszaút a debreceniek számára, a hajdúságiak elveszítették a pályaelőnyüket.

Az UTE és a BJA párharca pikánsnak ígérkezett, hiszen e két csapat az ob I elődöntőjében már találkozott egymással, akkor bár az első két találkozót a lila-fehérek nyerték, a fináléba végül a BJA jutott be, és végül meg is nyerte azt. Az első tizenkét perc után könnyen lehetett volna azt gondolni, hogy Kangyal Balázs együttese elveszi fővárosi riválisának pályaelőnyét, ugyanis 3–0-ás előnybe került. Ezt a vaskosabb hátrányt a második játékrészben egyre csökkentette az Újpest, majd az 50. percben Tornyai Gábor egyenlített. Izgalmakból nem volt hiány, és ez csak fokozódott, 3–3-as rendes játékidőt követően hosszabbítás következett, a ráadásban mindkét együttes előttakadt bőven nagy lehetőség, végül az „aranygólt” Brett Thompson szerezte a 77. percben. Az Újpest háromgólos hátrányból nyerte a négy győzelemig tartó párharc első mérkőzését. Az Erste Liga negyeddöntői szerdán folytatódnak.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

CORONA BRASOV (romániai)–FEHA19 5–2 (0–0, 4–1, 1–1)

Brassó, 878 néző. V: Németh M., Soós D., Magyar, Chinde

BRASOV: Adorján – Piche (1), Stief (1) / Boriszenko, Wardley / Bors (2), Gecse / Csiszér – VALCHAR 1, WELSH 1 (1), D. Levin (1) / KÓGER (2), CORNET 1, Van Wormer 1 / Molnár Zs., Részegh (1), Filip 1 / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B., Vasile. Edző: Strenk Hunor

FEHA19: Hegedüs – Sivrin, Dóczi Zs. / Nagy D., Deák / Bajkó, Salamon / Szabó P. – NÉMETH Z. (2), KECELI-MÉSZÁROS 2, FARKAS L. (2) / Nádor, Alapi, Bucskin / Atlasz, Simon P., Erdőhelyi / Erdősi, Pallós, Papp A. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 48–24

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 2/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Brassó javára

MESTERMÉRLEG

Strenk Hunor: – A srácok nagyon jól játszottak, igazi rájátszásstílusban. Tudtuk, hogy fontos lesz a jó rajt ebben a párharcban, ennek szellemében léptünk jégre. Speciális egységeink jól működtek, öt az öt ellen is jól hokiztunk. Ugyanígy kell játszanunk szerdán is.

Tokaji Viktor nem nyilatkozott a mérkőzés után.

GYERGYÓI HK (romániai)–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 4–3 (1–1, 2–1, 0–1, 1–0) – hosszabbításban

Gyergyóremete, 1465 néző. V: Gebei, Máhr-Stumpf, Kovács P., Varjú S.

GYERGYÓ: RINNE – Raymond, Haarenen (1) / Mesikämmen, FEJES 1 / Williams, Jalasvaara (1) / Szabó T. – ORBAN 1, GERADS 1, Bodó (1) / Sárpátki, Császár (1), Vincze P. (1) / Sándor-Székely, Tranca, Vayrynen / Imre, Ravasz, Csiszer 1. Edző: Szilassy Zoltán

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – Ahola, Ferencz-Csibi (1) / MacEachern (1), Láday (1) / Kulda (1), Kristó / Kovács E. – RITCHIE 1, Petryk, Antal / Silló, PÉTER 1, Becze / Rokaly N, Reisz (1), FODOR 1 / Nyisztor, Márton, Bíró. Edző: Péter Róbert

Kapura lövések: 39–28

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 6/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Gyergyó javára

MESTERMÉRLEG

Szilassy Zoltán: – A legnagyobb gondot a 14 percnyi kiállítás jelentette, ami egy rájátszásmeccsen nonszensz, csakúgy, mint a két rossz csere miatti büntetés. Végül kettős emberelőnyben, a korongra lecsapva sikerült nyernünk – ez a playoff lényege: nem a szép gólok, hanem a küzdés és a kipattanókra való ráugrás dönt.

Péter Róbert: – Igazi playoff-hangulatú rangadó volt, az akarással nem volt baj, és szerencsére sikerült is egyenlítenünk. Megvoltak a lehetőségeink lezárni a mérkőzést, de a kulcs az emberelőny volt: ha rájátszásmeccset akarsz nyerni, abban hatékonyabbnak kell lenni.

DEBRECENI EAC–DVTK JEGESMEDVÉK 2–5 (1–1, 0–2, 1–2)

Debrecen, 317 néző. V: Juhász, Szabó Dániel, Szabó Dávid, Kövesi

DEAC: Hetényi – Usztyinenko (1), Mártonffy / Ph. Kiss, Bukor / Dobmayer, Haranghy – MOZER 1, Jeliszejev (1), Galoha (1), Aszkarov / Kreisz B., SENFELD 1, Krutov / Kulesov, Mihalik G., Varttinen / Kovács A., Simics, Molnár Z. Edző: Vaszjunyin Artyom

DVTK: Tóth K. – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi (1), SZATHMÁRY 1 (2) / Farkas, Szalay / Orosz – TÓTH G. (2), ZOHOVS (3), PINEO 4 / Marklund, Stuart, Djumics / Rétfalvi, Lövei (1), Farkas M. / Trajcsik, Kinloch-Varga, Miskolczi. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 29–38

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/2

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0, a DVTK javára

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Át kellett variálni a sorokat, mert két meghatározó emberünk kiesett. Márpedig ha a kilenc csatárunkból kettő hiányzik, akkor azt megérezzük. Ezt történt most is. Hiába csináltuk teljes szívvel, amit kellett, sehogyan sem találtuk a játék ritmusát. Könnyű gólokat „adtunk” az ellenfélnek, így nem is lehetett más a vége.

Láda Balázs: – Éreztem a fiúkon az elszántságot a mérkőzés előtt. Ha kellett, akkor csúsztunk-másztunk vagy éppen önfeláldozóan blokkoltunk. Úgy érzem, végig mi irányítottuk a mérkőzést, ami örömteli, de a folytatásban jobb helyzetkihasználásra lesz szükségünk.

ÚJPESTI TE–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 4–3 (0–3, 2–0, 1–0 1–0) – hosszabbításban

Újpest, 549 néző. V: Mach, Tóth R., Sábián, Dömötör B.

UTE: Rajna – Ronkainen, Ingman (1) / Franyó, Kiss D. / TORNYAI 1, Pokornyi – Burzan (1), THOMPSON 1, Luciani / Kiss P. (1), Páterka (1), Kovács A. / Szalma, Szabó Rácz, Lőczi B. (1) / BOGESICS 1 (1), Rapos (1), KOVÁCS S. 1. Edző: Jason Morgan

BJA HC: Farkas R. – Pozsgai (1), Szabó D. 1 / Varga A., SZIVÁK 1 / Riha, Boros / Szabó B. – Honejsek, Nagy G., Schlekmann / Molnár B., KERESZTES L. 1, Turbucz / Nádasy, Horváth B., Weidemann / RAZUMNYAK (2), Novotnyi (1), Pilon (1). Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 26–44

Emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az UTE javára