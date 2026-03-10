Nemzeti Sportrádió

Megint kikapott Isztambulban az angol bajnok; Guardiola-iskola, technikás futball, európai ambíció jellemzi a Bragát

SZ. M.SZ. M.
2026.03.10. 23:40
A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

 

Megint kikapott Isztambulban az angol bajnok. Sallai Roland csak a hajrában állt be a Galatában, és bár Szoboszlai Dominik ezúttal is aktív volt, ő sem tudott segíteni a Liverpoolon. Smahulya Ádám összefoglalója a Galatasaray–Liverpool labdarúgó BL-nyolcaddöntőről

Guardiola-iskola, technikás futball, európai ambíciók – magyar kapusa szerint ez jellemzi a Bragát. A Braga U23-as csapatához tartozó Maier Merse betekintést engedett lapunknak a Ferencváros következő Európa-liga-riválisának kulisszái mögé: a tizenkilenc éves kapus többek között elmondta, mi teszi különlegessé Lukás Horníceket, befolyásolhatják-e a hiányzók az együttes védekezését, illetve miért van hatással Pep Guardiola a Braga játékára. Borsos László interjúja

Nem elvárás, de összejöhet a kvalifikáció. A 2021-es tokiói olimpia ezüstérmese, Japán ellen kezdi el a törökországi világbajnoki selejtezőt a magyar válogatott, amelynek tagjai a nehéznek és fárasztónak ígérkező torna rajtja előtt hisznek abban, hogy 28 év után sikerül kiharcolni a részvételt a vébén. Fazekas Zoltán beszámolója Isztambulból

Még van esélye a Szegednek megszerezni a negyedik helyet. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szerda este a lengyel Orlen Wisla Plock vendégeként zárja a Bajnokok Ligája csoportkörét. Szendrei Zoltán írása

Arvid Lindblad első versenyén pontokat szerzett. Nyolcadik hellyel és négy szerzett ponttal zárta élete első Formula–1-es versenyét Arvid Lindblad a Racing Bulls színeiben. A brit pilóta az első edzéstől kezdve versenyképes volt Ausztráliában, ezzel a teljesítményével ő lett minden idők 3. legfiatalabb pontszerzője az F1-ben. Beke Zsombor háttéranyaga

Takács István: Éremmel szeretnék hazatérni Albániából. Kétségkívül a legerősebb hazai súlycsoportban, a kötöttfogású 87 kilogrammban szerezte meg a címeres mezt az Európa-bajnok Takács István. Az elmúlt években történtek mellett számba vettük vele az idei válogató időszak legfontosabb eseményeit, s előretekintettünk az áprilisi, tiranai Európa-bajnokságra. A birkózóval Krasznai Bence beszélgetett

