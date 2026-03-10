Nemzeti Sportrádió

73 éves edző ül le a Nantes kispadjára

2026.03.10. 22:18
Vahid Halilhodzic visszatért Nantes-ba (Fotó: Getty Images)
A francia labdarúgó-bajnokságban szereplő Nantes menesztette Ahmed Kantari vezetőedzőt, akinek helyét Vahid Halilhodzic veszi át – jelentették be kedden.

Mindössze három hónapig tartott Ahmed Kantari edzői megbízása a Nantes-nál: a korábbi marokkói válogatott labdarúgó december 11-én vette át a csapatot, de az nem tudott elmozdulni a kieső helyről, a 17. pozícióban áll.

Kantarit kedden menesztette a Nantes, és már be is jelentette az utódját Vahid Halilhodzic személyében. A 73 éves bosnyák szakember 2018 októbere és 2019 augusztusa között már irányította a csapatot.

Halilhodzic a PSG-t, a Lille-t és a Rennes-t is irányította korábban a Ligue 1-ben, legutóbb a marokkói válogatottnál dolgozott, de nem sokkal a 2022-es világbajnokság előtt távozott onnan.

A korábbi kiváló támadó az idény végéig kapott megbízást, segítője Patrick Collot lesz.

 

