Nemzeti Sportrádió

A Bayern München nem hagyott kérdést a visszavágóra, lemosta a pályáról az Atalantát

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.03.10. 22:54
null
Végtelenül simán nyert a Bayern München (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München BL Atalanta Bajnokok Ligája BL-nyolcaddöntő
A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Bayern München idegenben 6–1-re kiütötte az Atalantát, így gyakorlatilag az első mérkőzésen eldöntötte a párharcot.

Nemcsak a vádlisérüléssel bajlódó Manuel Neuerre nem számíthatott Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője, Harry Kane-nek is ilyen problémája volt az elmúlt időszakban. Az angol csatár a kispadra leült, de a belga tréner nem kockáztatott, nem küldte pályára gólvágóját. Nem is volt rá szükség, a bajorok így is lerendezték az Atalantát, méghozzá 25 perc alatt.

Bekezdett a német csapat, Michael Olise próbálkozását kellett védenie Marco Carnesecchinek, majd Joshua Kimmich és Luis Díaz lövését blokkolták. A 12. percben már megszületett az első gól, Olise végezte el a szögletet, Serge Gnabry teljesen üresen kapta meg a labdát a tizenhatoson belül, majd középre passzolt, és Josip Stanisic senkitől sem zavartatva a kapuba passzolt. Tíz perc múlva Olise 18 méterről lőtt a jobb alsóba, rá pár percre pedig gólpasszt adott, kiugratta Gnabryt, aki kihasználta a ziccerét.

Öt perc múlva Nicolas Jackson ziccerét kifogta Carnesecchi, így nem lett fél óra alatt négygólos különbség, és azt is megúszta a bergamói csapat, amikor a félidő végén Gnabry a kaput a jobb oldali kapufa és a léc találkozásánál találta el.

A szünet után is volt kedve játszania a Bayernnek, még ha látszott is, a koncentráció már kicsit alábbhagyott. Ennek ellenére Jackson a jobb alsóba lőtt Díaz passza után a játékrész elején, végképp eldöntve az odavágót. Aztán egy-két elszórakozott lehetőség után Olise 16 méterről a kapu jobb oldalába tekert, aki így már 15 gólnál és 26 asszisztnál jár a teljes idényt tekintve, nemsokára pedig Jackson beadásából Jamal Musiala helyezett a kapuba.

Teljesen szétestek az olaszok, a folytatásban is voltak még nagyobbnál nagyobb helyzetei a vendégeknek, de Jackson a kapu torkában sem tudott betalálni, Dayot Upamecano pedig fejjel a kapufát találta el. Az utolsó negyedórában viszont már tényleg csak arra figyelt a német csapat, hogy Olise és Kimmich is begyűjtse a maga sárga lapját, így a visszavágót hagyja ki, ne esetlegesen a negyeddöntő egyik mérkőzését. Végül a hazaiak megszerezték a becsületgóljukat, Nikola Krsztovics és Jonas Urbig (aki meg is sérült) ütközése után Mario Pasalic bekotorta a labdát a kapuba. A Kicker információi szerint Urbig mellett Davies és Musiala is megsérült (a kanadait lecserélték, utóbbi helyére pedig már nem tudtak behozni új embert), ami beárnyékolja a győzelmet.

A Bayern München 30. alkalommal jutott el legalább öt gólig a Bajnokok Ligájában, amivel csúcstartó – második a Barcelona (26), harmadik a Real Madrid (25) a sorban –, és ami fontosabb, hogy a jövő szerdai visszavágó már csak formaságnak tűnik. 1–6

Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
A bajor csapat már készülhet a negyeddöntőre (Fotó: Getty Images)

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 1–6 (Pasalic 90+3., ill. Stanisic 12., Olise 22., 64., Gnabry 25., N. Jackson 52., Musiala 67.)
Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 1–1 (Barnes 86., ill. Yamal 90+6. – 11-esből)
Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol) 5–2 (M. Llorente 6., Griezmann 14., J. Álvarez 16., 55., Le Normand 22., ill. Porro 26., Solanke 76.)
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0 (Lemina 7.)

 

Bayern München BL Atalanta Bajnokok Ligája BL-nyolcaddöntő
Legfrissebb hírek

Nagyon nem ment a játék Newcastle-ben a Barcának, de Yamal 96. perces büntetőjével sikerült elkerülnie a vereséget

Bajnokok Ligája
9 órája

Korai gól döntött: a Galatasaray, akárcsak ősszel, egy góllal legyőzte a Liverpoolt

Bajnokok Ligája
11 órája

Kirobbanthatatlan az élről az Arsenal és a Bayern München az NS BL-erősorrendjében

Bajnokok Ligája
20 órája

Szardínián is nyert a Como, döntetlen Bergamóban

Olasz labdarúgás
2026.03.07. 19:57

Férfi kosárlabda Euroliga: az Olympiakosz nyerte meg a görög rangadót

Kosárlabda
2026.03.06. 23:04

Gól és gólpassz Luis Díaztól, a Bayern simán nyert a Gladbach ellen

Német labdarúgás
2026.03.06. 22:26

A Barca után a GOG is győzött Szegeden a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.03.05. 20:19

Harry Kane nélkül középszerű csapat a Bayern München?

Német labdarúgás
2026.03.05. 17:20
Ezek is érdekelhetik