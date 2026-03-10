A Bayern München nem hagyott kérdést a visszavágóra, lemosta a pályáról az Atalantát

Nemcsak a vádlisérüléssel bajlódó Manuel Neuerre nem számíthatott Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője, Harry Kane-nek is ilyen problémája volt az elmúlt időszakban. Az angol csatár a kispadra leült, de a belga tréner nem kockáztatott, nem küldte pályára gólvágóját. Nem is volt rá szükség, a bajorok így is lerendezték az Atalantát, méghozzá 25 perc alatt.

Bekezdett a német csapat, Michael Olise próbálkozását kellett védenie Marco Carnesecchinek, majd Joshua Kimmich és Luis Díaz lövését blokkolták. A 12. percben már megszületett az első gól, Olise végezte el a szögletet, Serge Gnabry teljesen üresen kapta meg a labdát a tizenhatoson belül, majd középre passzolt, és Josip Stanisic senkitől sem zavartatva a kapuba passzolt. Tíz perc múlva Olise 18 méterről lőtt a jobb alsóba, rá pár percre pedig gólpasszt adott, kiugratta Gnabryt, aki kihasználta a ziccerét.

Öt perc múlva Nicolas Jackson ziccerét kifogta Carnesecchi, így nem lett fél óra alatt négygólos különbség, és azt is megúszta a bergamói csapat, amikor a félidő végén Gnabry a kaput a jobb oldali kapufa és a léc találkozásánál találta el.

A szünet után is volt kedve játszania a Bayernnek, még ha látszott is, a koncentráció már kicsit alábbhagyott. Ennek ellenére Jackson a jobb alsóba lőtt Díaz passza után a játékrész elején, végképp eldöntve az odavágót. Aztán egy-két elszórakozott lehetőség után Olise 16 méterről a kapu jobb oldalába tekert, aki így már 15 gólnál és 26 asszisztnál jár a teljes idényt tekintve, nemsokára pedig Jackson beadásából Jamal Musiala helyezett a kapuba.

Teljesen szétestek az olaszok, a folytatásban is voltak még nagyobbnál nagyobb helyzetei a vendégeknek, de Jackson a kapu torkában sem tudott betalálni, Dayot Upamecano pedig fejjel a kapufát találta el. Az utolsó negyedórában viszont már tényleg csak arra figyelt a német csapat, hogy Olise és Kimmich is begyűjtse a maga sárga lapját, így a visszavágót hagyja ki, ne esetlegesen a negyeddöntő egyik mérkőzését. Végül a hazaiak megszerezték a becsületgóljukat, Nikola Krsztovics és Jonas Urbig (aki meg is sérült) ütközése után Mario Pasalic bekotorta a labdát a kapuba. A Kicker információi szerint Urbig mellett Davies és Musiala is megsérült (a kanadait lecserélték, utóbbi helyére pedig már nem tudtak behozni új embert), ami beárnyékolja a győzelmet.

A Bayern München 30. alkalommal jutott el legalább öt gólig a Bajnokok Ligájában, amivel csúcstartó – második a Barcelona (26), harmadik a Real Madrid (25) a sorban –, és ami fontosabb, hogy a jövő szerdai visszavágó már csak formaságnak tűnik. 1–6

A bajor csapat már készülhet a negyeddöntőre (Fotó: Getty Images)

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 1–6 (Pasalic 90+3., ill. Stanisic 12., Olise 22., 64., Gnabry 25., N. Jackson 52., Musiala 67.)

Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 1–1 (Barnes 86., ill. Yamal 90+6. – 11-esből)

Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol) 5–2 (M. Llorente 6., Griezmann 14., J. Álvarez 16., 55., Le Normand 22., ill. Porro 26., Solanke 76.)

Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0 (Lemina 7.)