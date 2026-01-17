Az Inter visszavágott az Udinesének

Az Inter Udinében próbálta tovább erősíteni vezető helyét, emellett vissza akart vágni az Udinesének az augusztusban hazai pályán elszenvedett vereségért.

A milánóiak a 20. percben szerezték meg a vezetést, akkor Francesco Pio Esposito passzolt Lautaro Martínezhez, aki megtartotta a labdát, majd kilőtte a bal sarkot.

A 61. percben Federico Dimarco is betalált, ám az akció során Esposito lesen kapta a labdát, így a játékvezető nem adta meg a találatot.

A milánóiak az egygólos előnyüket megtartották a végéig, így már kilenc bajnoki óta veretlenek, és hatpontosra növelték előnyüket a tabellán.

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)

Később játsszák:

18.00: Napoli–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Juventus (Tv: Match4)

Pénteken játszották:

Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)

Vasárnap

12.30: Parma–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)

18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

Hétfő

18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)