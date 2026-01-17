Nemzeti Sportrádió

Az Inter visszavágott az Udinesének

2026.01.17. 16:59
Lautarto Martínez a 20. percben volt eredményes, ezzel a góllal nyert az Inter (Fotó: Getty Images)
Udinese Internazionale Serie A
Az Internazionale Lautaro Martínez góljával 1–0-ra nyert az Udinese vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 21. fordulójában.

Az Inter Udinében próbálta tovább erősíteni vezető helyét, emellett vissza akart vágni az Udinesének az augusztusban hazai pályán elszenvedett vereségért.

A milánóiak a 20. percben szerezték meg a vezetést, akkor Francesco Pio Esposito passzolt Lautaro Martínezhez, aki megtartotta a labdát, majd kilőtte a bal sarkot.

A 61. percben Federico Dimarco is betalált, ám az akció során Esposito lesen kapta a labdát, így a játékvezető nem adta meg a találatot.

A milánóiak az egygólos előnyüket megtartották a végéig, így már kilenc bajnoki óta veretlenek, és hatpontosra növelték előnyüket a tabellán.

OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)
Később játsszák:
18.00: Napoli–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Juventus (Tv: Match4)
Pénteken játszották:
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)
Vasárnap
12.30: Parma–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)
18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Internazionale

21

16

1

4

44–17

+27 

49 

  2. Milan

20

12

7

1

33–16

+17 

43 

  3. Napoli

20

12

4

4

30–17

+13 

40 

  4. Juventus

20

11

6

3

32–16

+16 

39 

  5. Roma

20

13

7

24–12

+12 

39 

  6. Como

20

9

7

4

28–16

+12 

34 

  7. Atalanta

21

8

8

5

26–20

+6 

32 

  8. Bologna

20

8

6

6

29–22

+7 

30 

  9. Lazio

20

7

7

6

21–16

+5 

28 

10. Udinese

21

7

5

9

22–33

–11 

26 

11. Sassuolo

20

6

5

9

23–27

–4 

23 

12. Torino

20

6

5

9

21–32

–11 

23 

13. Cremonese

20

5

7

8

20–28

–8 

22 

14. Parma

20

5

7

8

14–22

–8 

22 

15. Genoa

20

4

7

9

22–29

–7 

19 

16. Cagliari

20

4

7

9

21–30

–9 

19 

17. Lecce

20

4

5

11

13–28

–15 

17 

18. Fiorentina

20

2

8

10

21–31

–10 

14 

19. Pisa

21

1

11

9

16–31

–15 

14 

20. Verona

20

2

7

11

17–34

–17 

13 

 

 

Udinese Internazionale Serie A
Ezek is érdekelhetik