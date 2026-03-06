Későn jött Casadei fejese, a Napoli hozta a kötelezőt a Torino ellen

Már a 6. percben megszerezte a vezetést a címvédő, Alisson Santos a bal szélről indult be középre, eltolta a labdát az egyik védő mellett, s 20 méterről mértani pontossággal lőtt a jobb alsóba. A Torino 11 perccel később került közel az egyenlítéshez, de Vlasic távoli lövését védeni tudta Milinkovics-Szavics.

A második félidő két komoly hazai lehetőséggel indult (mindkét esetben Paleari védett nagyot), majd a 68. percben Spinazzola bal oldalról érkező beadását Politano fejelte keresztbe, s a középen érkező Elif Elmasz hat méterről a kapu jobb oldalába lőtte a nápolyiak második gólját. A „bikák” a meccs hajrájában Cesare Casadei fejesével szépítettek, de az egyenlítésre már nem maradt idejük. 2–1

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

Napoli–Torino 2–1 (Alisson Santos 6., Elmasz 68., ill. Casadei 87.)

SZOMBAT

15.00: Cagliari–Como

18.00: Atalanta–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Pisa

VASÁRNAP

12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Hellas Verona

15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)

18.00: Genoa–Roma

20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4)

HÉTFŐ

20.45: Lazio–Sassuolo