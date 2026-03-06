Nemzeti Sportrádió

Újpest–Paks 1–0 – ÉLŐ, ZTE–ETO 2–1

Későn jött Casadei fejese, a Napoli hozta a kötelezőt a Torino ellen

M. B.M. B.
2026.03.06. 22:51
Alisson Santos (jobbra) korán előnyhöz juttatta a Napolit (Fotó: Getty Images)
Címkék
Serie A Napoli Torino
A címvédő Napoli 2–1-re nyert odahaza a Torino ellen az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 28. fordulójának pénteki nyitányán.

Már a 6. percben megszerezte a vezetést a címvédő, Alisson Santos a bal szélről indult be középre, eltolta a labdát az egyik védő mellett, s 20 méterről mértani pontossággal lőtt a jobb alsóba. A Torino 11 perccel később került közel az egyenlítéshez, de Vlasic távoli lövését védeni tudta Milinkovics-Szavics. 

A második félidő két komoly hazai lehetőséggel indult (mindkét esetben Paleari védett nagyot), majd a 68. percben Spinazzola bal oldalról érkező beadását Politano fejelte keresztbe, s a középen érkező Elif Elmasz hat méterről a kapu jobb oldalába lőtte a nápolyiak második gólját. A „bikák” a meccs hajrájában Cesare Casadei fejesével szépítettek, de az egyenlítésre már nem maradt idejük. 2–1

OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
Napoli–Torino 2–1 (Alisson Santos 6., Elmasz 68., ill. Casadei 87.)

SZOMBAT
15.00: Cagliari–Como
18.00: Atalanta–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Pisa

VASÁRNAP
12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Hellas Verona
15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)
18.00: Genoa–Roma
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4)

HÉTFŐ
20.45: Lazio–Sassuolo

A SERIE A ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Internazionale

27

22

1

4

64–21

+43 

67 

  2. Milan

27

16

9

2

43–20

+23 

57 

  3. Napoli

28

17

5

6

43–29

+14 

56 

  4. Roma

27

16

3

8

37–19

+18 

51 

  5. Como

27

13

9

5

44–20

+24 

48 

  6. Juventus

27

13

8

6

46–28

+18 

47 

  7. Atalanta

27

12

9

6

37–24

+13 

45 

  8. Bologna

27

11

6

10

36–32

+4 

39 

  9. Sassuolo

27

11

5

11

34–36

–2 

38 

10. Udinese

27

10

5

12

31–39

–8 

35 

11. Lazio

27

8

10

9

26–27

–1 

34 

12. Parma

27

8

9

10

20–32

–12 

33 

13. Cagliari

27

7

9

11

29–36

–7 

30 

14. Torino

28

8

6

14

28–49

–21 

30 

15. Genoa

27

6

9

12

32–39

–7 

27 

16. Fiorentina

27

5

9

13

30–42

–12 

24 

17. Cremonese

27

5

9

13

21–38

–17 

24 

18. Lecce

27

6

6

15

18–36

–18 

24 

19. Pisa

27

1

12

14

20–44

–24 

15 

20. Verona

27

2

9

16

20–48

–28 

15 

 

 

