Későn jött Casadei fejese, a Napoli hozta a kötelezőt a Torino ellen
Már a 6. percben megszerezte a vezetést a címvédő, Alisson Santos a bal szélről indult be középre, eltolta a labdát az egyik védő mellett, s 20 méterről mértani pontossággal lőtt a jobb alsóba. A Torino 11 perccel később került közel az egyenlítéshez, de Vlasic távoli lövését védeni tudta Milinkovics-Szavics.
A második félidő két komoly hazai lehetőséggel indult (mindkét esetben Paleari védett nagyot), majd a 68. percben Spinazzola bal oldalról érkező beadását Politano fejelte keresztbe, s a középen érkező Elif Elmasz hat méterről a kapu jobb oldalába lőtte a nápolyiak második gólját. A „bikák” a meccs hajrájában Cesare Casadei fejesével szépítettek, de az egyenlítésre már nem maradt idejük. 2–1
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
Napoli–Torino 2–1 (Alisson Santos 6., Elmasz 68., ill. Casadei 87.)
SZOMBAT
15.00: Cagliari–Como
18.00: Atalanta–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Pisa
VASÁRNAP
12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Hellas Verona
15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)
18.00: Genoa–Roma
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4)
HÉTFŐ
20.45: Lazio–Sassuolo
|A SERIE A ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
27
22
1
4
64–21
+43
67
|2. Milan
27
16
9
2
43–20
+23
57
|3. Napoli
28
17
5
6
43–29
+14
56
|4. Roma
27
16
3
8
37–19
+18
51
|5. Como
27
13
9
5
44–20
+24
48
|6. Juventus
27
13
8
6
46–28
+18
47
|7. Atalanta
27
12
9
6
37–24
+13
45
|8. Bologna
27
11
6
10
36–32
+4
39
|9. Sassuolo
27
11
5
11
34–36
–2
38
|10. Udinese
27
10
5
12
31–39
–8
35
|11. Lazio
27
8
10
9
26–27
–1
34
|12. Parma
27
8
9
10
20–32
–12
33
|13. Cagliari
27
7
9
11
29–36
–7
30
|14. Torino
28
8
6
14
28–49
–21
30
|15. Genoa
27
6
9
12
32–39
–7
27
|16. Fiorentina
27
5
9
13
30–42
–12
24
|17. Cremonese
27
5
9
13
21–38
–17
24
|18. Lecce
27
6
6
15
18–36
–18
24
|19. Pisa
27
1
12
14
20–44
–24
15
|20. Verona
27
2
9
16
20–48
–28
15