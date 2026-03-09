Keddi sportműsor: Galatasaray–Liverpool a Bajnokok Ligájában

Nemzeti Sportrádió

Kedden kezdődik a Bajnokok Ligája nyolcaddöntője, ráadásul mindjárt magyaros összecsapással: a korai idősávban, 18.45-től a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray fogadja a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpoolt. Később a Bayern München, a Barcelona és az Atlético Madrid is pályára lép, utóbbi kettő angol klubbal csap össze. Rajtol a jégkorong Erste Liga rájátszása, valamint az osztrák hokiliga negyeddöntője is, utóbbi a Fehérvárral. A Ludovika Arénában kezdődik az öttusázók fedett pályás versenye, míg Valter Attila a Tirreno–Adriatico olasz kerékpárosversenyen folytatja szereplését.

 MÁRCIUS 10., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Atalanta (olasz)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP
21.00: Stoke City–Ipswich Town (Tv: Match4)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
World Classics
11.00: Japán–Csehország (Tv: Sport2)
Szerda, 0.00: Puerto Rico–Kanada (Tv: Sport1)

JÉGKORONG
ERSTE LIGA, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
17.30: Corona Brasov (romániai)FEHA19
17.30: Gyergyói HK (romániai)SC Csíkszereda (romániai)
18.30: Debreceni EACDVTK Jegesmedvék
19.00: Újpesti TEBudapest Jégkorong Akadémia HC (Tv: M4 Sport)
ICEHL, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.15: EC KAC (osztrák)–Hydro-Fehérvár AV19
19.15: Graz 99ers (osztrák)–VSV Villach (osztrák)
19.15: RB Salzburg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
19.15: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

KERÉKPÁR 
13.05: Tirreno–Adriatico, 2. szakasz (Camaiore–San Gimignano, 206 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.45: Párizs–Nizza, 3. szakasz, csapatidőfutam (Cosne-Cours-sur-Loire–Pouilly-sur-Loire, 23.5 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
KÖZÉPDÖNTŐ
18.30: Granollers (spanyol)–Elverum (norvég) (Tv: Sport2)

ÖTTUSA
NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG, LUDOVIKA ARÉNA
10.00: női selejtező

TÉLI PARALIMPIA
9.00: alpesi sí (Tv: M4 Sport)
12.15: alpesi sí / sífutás (Tv: M4 Sport)

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: férfi egyes, nyolcaddöntő; női egyes, nyolcaddöntő

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Elképesztő jelenetek a Rangers–Celtic meccs után
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
  9.00: Marosán György jelentkezik a női kézilabda-válogatott kapcsán. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Erdei Zsolt amatőr világbajnoki győzelme és utolsó profi címmeccse
12.00: Bajnokok: Hunyady Emese, olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó. Műsorvezető: Szilágyi Dóra
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Bene Ferenccel és Kovács Ervinnel vezetjük fel a labdarúgó BL nyolcaddöntőit
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Gergelics József, Somogyi Zsolt
17.00: Bemutatjuk a Ferencváros Európa-liga-ellenfelét, a portugál Bragát
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
17.30: Irány Amerika! – foci-vb-sorozat, 2. rész
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese (19 órától)
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00:  Kvíz a magyar csapatok nemzetközi kupameneteléséről élőben a Twitchen is – műsorvezető: Tóth Béla, vendégek: Gergelics József, Bánki József, L. Pap István
19.00: Csodák földje – újabb labdarúgó-bajnokságok, amelyekben meglepetés készül
19.30: Miképp juthat ki a női kosárlabda-válogatott a világbajnokságra?
20.00: A legjobb nyílt vízi úszók versenyeztek a hétvégén
20.30: Aktualitások, a hét értékteremtő anyagai
21.15: Egy csapat tündöklése és bukása – Újratöltve magazin a Stadler FC-ről
22.30: Sportvilág

 

