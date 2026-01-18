Serie A: a Cagliari legyőzése után Parmában szerzett pontot a Genoa
A Genoa a naptári évben még veretlen, legutóbb a Cagliarit győzte le 3–0-ra.
A kiesőzónától még mindig nincs távol Daniele De Rossi csapata, így a Parma otthonában bezsebelt egy pont is sokat érhet a végelszámolásnál.
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Parma–Genoa 0–0
15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)
18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)
Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)
Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)
Pénteken játszották
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)
Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
21
16
1
4
44–17
+27
49
|2. Milan
20
12
7
1
33–16
+17
43
|3. Napoli
21
13
4
4
31–17
+14
43
|4. Juventus
21
11
6
4
32–17
+15
39
|5. Roma
20
13
–
7
24–12
+12
39
|6. Como
20
9
7
4
28–16
+12
34
|7. Atalanta
21
8
8
5
26–20
+6
32
|8. Bologna
20
8
6
6
29–22
+7
30
|9. Lazio
20
7
7
6
21–16
+5
28
|10. Udinese
21
7
5
9
22–33
–11
26
|11. Sassuolo
21
6
5
10
23–28
–5
23
|12. Torino
20
6
5
9
21–32
–11
23
|13. Parma
21
5
8
8
14–22
–8
23
|14. Cremonese
20
5
7
8
20–28
–8
22
|15. Cagliari
21
5
7
9
22–30
–8
22
|16. Genoa
21
4
8
9
22–29
–7
20
|17. Lecce
20
4
5
11
13–28
–15
17
|18. Fiorentina
20
2
8
10
21–31
–10
14
|19. Pisa
21
1
11
9
16–31
–15
14
|20. Verona
20
2
7
11
17–34
–17
13