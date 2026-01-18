Nemzeti Sportrádió

Serie A: a Cagliari legyőzése után Parmában szerzett pontot a Genoa

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.18. 14:53
null
Ambivalens érzések lehetnek a mesterekben, Daniele De Rossiban és Carlos Cuestában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Parma Genoa Serie A
Gól nélküli döntetlennel indult az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 21. fordulójának vasárnapi programja.

A Genoa a naptári évben még veretlen, legutóbb a Cagliarit győzte le 3–0-ra.

A kiesőzónától még mindig nincs távol Daniele De Rossi csapata, így a Parma otthonában bezsebelt egy pont is sokat érhet a végelszámolásnál.

OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Parma–Genoa 0–0
15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)
18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)
Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)
Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)
Pénteken játszották
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)
Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Internazionale

21

16

1

4

44–17

+27 

49 

  2. Milan

20

12

7

1

33–16

+17 

43 

  3. Napoli

21

13

4

4

31–17

+14 

43 

  4. Juventus

21

11

6

4

32–17

+15 

39 

  5. Roma

20

13

7

24–12

+12 

39 

  6. Como

20

9

7

4

28–16

+12 

34 

  7. Atalanta

21

8

8

5

26–20

+6 

32 

  8. Bologna

20

8

6

6

29–22

+7 

30 

  9. Lazio

20

7

7

6

21–16

+5 

28 

10. Udinese

21

7

5

9

22–33

–11 

26 

11. Sassuolo

21

6

5

10

23–28

–5 

23 

12. Torino

20

6

5

9

21–32

–11 

23 

13. Parma

21

5

8

8

14–22

–8

23 

14. Cremonese

20

5

7

8

20–28

–8 

22 

15. Cagliari

21

5

7

9

22–30

–8 

22 

16. Genoa

21

4

8

9

22–29

–7 

20 

17. Lecce

20

4

5

11

13–28

–15 

17 

18. Fiorentina

20

2

8

10

21–31

–10 

14 

19. Pisa

21

1

11

9

16–31

–15 

14 

20. Verona

20

2

7

11

17–34

–17 

13 

 

 

Parma Genoa Serie A
Legfrissebb hírek

A Juventus a hatalmas mezőnyfölénye ellenére kikapott Szardínián

Olasz labdarúgás
17 órája

A Napoli egy korai góllal győzte le a Sassuolót

Olasz labdarúgás
20 órája

Az Inter visszavágott az Udinesének

Olasz labdarúgás
23 órája

Egy pontot megmentett, de így is tíz meccse nyeretlen a Pisa

Olasz labdarúgás
2026.01.16. 22:59

Serie A: Angliából vett kölcsön támadót a Roma; Európa-bajnokot igazolt az Atalanta

Olasz labdarúgás
2026.01.16. 09:37

Serie A: Rabiot kivégezte a Comót, a Milan tapad az Interre

Olasz labdarúgás
2026.01.15. 22:45

Esposito volt a hős, az Inter növelte előnyét a Serie A élén

Olasz labdarúgás
2026.01.14. 22:50

Márai Sándor könnyei és a scudettóig tartó csók – nápolyi jelentés

Olasz labdarúgás
2026.01.14. 20:33
Ezek is érdekelhetik