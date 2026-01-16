Egy pontot megmentett, de így is tíz meccse nyeretlen a Pisa
Az előző kilenc bajnokiján nyeretlen maradt a Pisa, amely a második győzelmére hajtott a Serie A mostani idényében, de csak kapufáig jutott az első félidőben. A második játékrészben már élesebben futballozott az Atalanta, amely a hajrá elején vezetést szerzett, Nikola Krsztovics három méterről lőtte a jobb felsőbe az elé pattanó labdát. Mindössze négy perc múlva egyenlítettek a hazaiak, Mehdi Lérisz remekül tekert középre, Rafiu Durosinmi pedig a bal alsóba csúsztatott, ezzel megszakadt a bergamói csapat hárommeccses győzelmi sorozata, míg a Pisa már a 11. döntetlenjét játszotta. 1–1
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.00: Udinese–Internazionale
18.00: Napoli–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Juventus (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Parma–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)
18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
20
15
1
4
43–17
+26
46
|2. Milan
20
12
7
1
33–16
+17
43
|3. Napoli
20
12
4
4
30–17
+13
40
|4. Juventus
20
11
6
3
32–16
+16
39
|5. Roma
20
13
–
7
24–12
+12
39
|6. Como
20
9
7
4
28–16
+12
34
|7. Atalanta
21
8
8
5
26–20
+6
32
|8. Bologna
20
8
6
6
29–22
+7
30
|9. Lazio
20
7
7
6
21–16
+5
28
|10. Udinese
20
7
5
8
22–32
–10
26
|11. Sassuolo
20
6
5
9
23–27
–4
23
|12. Torino
20
6
5
9
21–32
–11
23
|13. Cremonese
20
5
7
8
20–28
–8
22
|14. Parma
20
5
7
8
14–22
–8
22
|15. Genoa
20
4
7
9
22–29
–7
19
|16. Cagliari
20
4
7
9
21–30
–9
19
|17. Lecce
20
4
5
11
13–28
–15
17
|18. Fiorentina
20
2
8
10
21–31
–10
14
|19. Pisa
21
1
11
9
16–31
–15
14
|20. Verona
20
2
7
11
17–34
–17
13