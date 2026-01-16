Nemzeti Sportrádió

Egy pontot megmentett, de így is tíz meccse nyeretlen a Pisa

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.16. 22:59
null
Nikola Krsztovics (középen, fehérben) góljával csak négy percig vezetett az Atalanta (Fotó: Getty Images)
Címkék
Serie A Pisa Atalanta
Az Atalanta 1–1-es döntetlent játszott a Pisa vendégeként az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 21. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén.

Az előző kilenc bajnokiján nyeretlen maradt a Pisa, amely a második győzelmére hajtott a Serie A mostani idényében, de csak kapufáig jutott az első félidőben. A második játékrészben már élesebben futballozott az Atalanta, amely a hajrá elején vezetést szerzett, Nikola Krsztovics három méterről lőtte a jobb felsőbe az elé pattanó labdát. Mindössze négy perc múlva egyenlítettek a hazaiak, Mehdi Lérisz remekül tekert középre, Rafiu Durosinmi pedig a bal alsóba csúsztatott, ezzel megszakadt a bergamói csapat hárommeccses győzelmi sorozata, míg a Pisa már a 11. döntetlenjét játszotta. 1–1

OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.00: Udinese–Internazionale
18.00: Napoli–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Juventus (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Parma–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)
18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Internazionale

20

15

1

4

43–17

+26

46

  2. Milan

20

12

7

1

33–16

+17

43

  3. Napoli

20

12

4

4

30–17

+13

40

  4. Juventus

20

11

6

3

32–16

+16

39

  5. Roma

20

13

7

24–12

+12

39

  6. Como

20

9

7

4

28–16

+12

34

  7. Atalanta

21

8

8

5

26–20

+6

32

  8. Bologna

20

8

6

6

29–22

+7

30

  9. Lazio

20

7

7

6

21–16

+5

28

10. Udinese

20

7

5

8

22–32

–10

26

11. Sassuolo

20

6

5

9

23–27

–4

23

12. Torino

20

6

5

9

21–32

–11

23

13. Cremonese

20

5

7

8

20–28

–8

22

14. Parma

20

5

7

8

14–22

–8

22

15. Genoa

20

4

7

9

22–29

–7

19

16. Cagliari

20

4

7

9

21–30

–9

19

17. Lecce

20

4

5

11

13–28

–15

17

18. Fiorentina

20

2

8

10

21–31

–10

14

19. Pisa

21

1

11

9

16–31

–15

14

20. Verona

20

2

7

11

17–34

–17

13

 

 

Serie A Pisa Atalanta
Legfrissebb hírek

Serie A: Angliából vett kölcsön támadót a Roma; Európa-bajnokot igazolt az Atalanta

Olasz labdarúgás
14 órája

Serie A: Rabiot kivégezte a Comót, a Milan tapad az Interre

Olasz labdarúgás
2026.01.15. 22:45

Esposito volt a hős, az Inter növelte előnyét a Serie A élén

Olasz labdarúgás
2026.01.14. 22:50

Márai Sándor könnyei és a scudettóig tartó csók – nápolyi jelentés

Olasz labdarúgás
2026.01.14. 20:33

Eltiltást kapott Conte az Inter elleni meccsen történt kiállítása miatt

Olasz labdarúgás
2026.01.13. 17:08

Serie A: a Juventus öt góllal küldte haza a Cremonesét

Olasz labdarúgás
2026.01.12. 22:55

Serie A: Chivu figyelmeztetett, szerinte négy-öt csapat is versenyben van a bajnoki címért

Olasz labdarúgás
2026.01.12. 10:02

McTominay duplázott, a Napoli kétszer egyenlített az Inter otthonában

Olasz labdarúgás
2026.01.11. 22:43
Ezek is érdekelhetik