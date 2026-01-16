Egy pontot megmentett, de így is tíz meccse nyeretlen a Pisa

Az előző kilenc bajnokiján nyeretlen maradt a Pisa, amely a második győzelmére hajtott a Serie A mostani idényében, de csak kapufáig jutott az első félidőben. A második játékrészben már élesebben futballozott az Atalanta, amely a hajrá elején vezetést szerzett, Nikola Krsztovics három méterről lőtte a jobb felsőbe az elé pattanó labdát. Mindössze négy perc múlva egyenlítettek a hazaiak, Mehdi Lérisz remekül tekert középre, Rafiu Durosinmi pedig a bal alsóba csúsztatott, ezzel megszakadt a bergamói csapat hárommeccses győzelmi sorozata, míg a Pisa már a 11. döntetlenjét játszotta. 1–1

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.00: Udinese–Internazionale

18.00: Napoli–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Juventus (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Parma–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)

18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

Hétfő

18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)