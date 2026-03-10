Birkózás: Angyal Krisztián bronzmeccses az U23-as Eb-n

A vajdasági U23-as birkózó Európa-bajnokság második, szabadfogású versenynapján a hazai szövetségi portál tájékoztatása szerint mindkét magyar versenyző győzelemmel kezdett.

A 92 kilogrammos Angyal Krisztián az U17-es és U20-as Eb-bronzérmes németet múlta felül a selejtezőben, míg a 125 kilogrammos Gellén Milán bolgárt győzött le magabiztosan. A folytatásban azonban már csak Angyal tudott nyerni, kétvállal lépte át lengyel riválisát, míg Gellén technikai tussal alul maradt a kétszeres U20-as Eb-bronzérmes grúzzal szemben. Délután a döntőbe jutásért Angyal is legyőzőre talált, az U20-as Eb-bronzérmes török állította meg,

így bronzért küzdhet,

Gellén számára viszont véget ért a verseny, miután grúz legyőzője kikapott az orosztól az elődöntőben.

A magyar versenyzők mérkőzései

Selejtezők:

92 kg: Angyal Krisztián – Daniel Fischer (német) 3–0

125 kg: Gellén Milán – Dian Manev (bolgár) 12–1

Negyeddöntők:

92 kg: Angyal Krisztián – Igor Szuczki (lengyel) tus 2–3-nál

125 kg: Alekszandre Abramisvili (grúz) – Gellén Milán11–0

Elődöntők:

92 kg: Fatih Altunbas (török) – Angyal Krisztián 6–2

Bronzmérkőzések:

92 kg: Angyal Krisztián – Alexandru Bors (moldovai) vagy Grigoriosz Szaridisz (görög)

