Birkózás: Angyal Krisztián bronzmeccses az U23-as Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.03.10. 19:10
bírkózás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A vajdasági Nagybecskereken zajló U23-as birkózó Európa-bajnokság második napján Angyal Krisztián bronzmérkőzést harcolt ki.

A vajdasági U23-as birkózó Európa-bajnokság második, szabadfogású versenynapján a hazai szövetségi portál tájékoztatása szerint mindkét magyar versenyző győzelemmel kezdett.

A 92 kilogrammos Angyal Krisztián az U17-es és U20-as Eb-bronzérmes németet múlta felül a selejtezőben, míg a 125 kilogrammos Gellén Milán bolgárt győzött le magabiztosan. A folytatásban azonban már csak Angyal tudott nyerni, kétvállal lépte át lengyel riválisát, míg Gellén technikai tussal alul maradt a kétszeres U20-as Eb-bronzérmes grúzzal szemben. Délután a döntőbe jutásért Angyal is legyőzőre talált, az U20-as Eb-bronzérmes török állította meg,

így bronzért küzdhet,

Gellén számára viszont véget ért a verseny, miután grúz legyőzője kikapott az orosztól az elődöntőben.

A magyar versenyzők mérkőzései
Selejtezők:
92 kg: Angyal Krisztián – Daniel Fischer (német) 3–0
125 kg: Gellén Milán – Dian Manev (bolgár) 12–1
Negyeddöntők:
92 kg: Angyal Krisztián – Igor Szuczki (lengyel) tus 2–3-nál
125 kg: Alekszandre Abramisvili (grúz) – Gellén Milán11–0
Elődöntők:
92 kg: Fatih Altunbas (török) – Angyal Krisztián 6–2
Bronzmérkőzések:
92 kg: Angyal Krisztián – Alexandru Bors (moldovai) vagy Grigoriosz Szaridisz (görög)

(Kiemelt kép forrása: birkozoszov.hu)

