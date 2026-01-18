Győzelemmel emlékezett elhunyt tulajdonosára a Fiorentina

Tragikus hírt közölt szombaton a nyilvánossággal a firenzei klub – a „violák” olasz-amerikai tulajdonosa, Rocco B. Commisso hosszú betegség következtében 76 évesen elhunyt. Ilyen helyzetben nem lett volna meglepő, ha a Fiorentina mérkőzéseit elhalasztják, de a klub – a Commisso család kérésének eleget téve – közölte, hogy úgy tisztelegnek a néhai klubtulajdonos emléke előtt, hogy lejátsszák a hétvégére kiírt meccseiket.

La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti.



Nota ufficiale: https://t.co/Qtvq536Fm0 pic.twitter.com/ivoka2Rwe6 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 17, 2026

A Daniele Cavalletto által irányított firenzei csapat (Paolo Vanoli vezetőedzőt a Fiorentina előző, Milan elleni meccsén kiállították) Commissóról emlékező pólóban vonult ki a pályára kezdés előtt, míg a vendégszektorban molinóval búcsúztak a klubot 2019-ben megvásárló üzletembertől a drukkerek.

A mérkőzésen a hazai pályán játszó Bolognánál volt többet a labda, de a Fiorentina veszélyes kontrákat vezetett, s ebből gólok is születtek. A 17. percben Ndour gólját még elvette a VAR, de két perccel később már érvényes találatot ünnepeltek a vendégek, Gudmundsson centerezéséből Rolando Mandragora pofozta a labdát a hálóba az ötösről. A szünet előtt megduplázták előnyüket a „violák”, gyors kontra végén Roberto Piccoli gurította a kapuba a védőről elé pattanó labdát.

A fordulás után a Bologna egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére, de sokáig állta a sarat a toszkán védelem. A 85. percben Brescianini tekerése még kivágódott a kapufáról, de három perccel később Giovanni Fabbian fejese már a hálóban kötött ki. A hatperces ráadás nem hozott gólt, a Fiorentina mindhárom pontot megszerezte, és elmozdult a kiesőzónából. 1–2

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Bologna–Fiorentina 1–2 (Fabbian 88., ill. Mandragora 19., Piccoli 45.)

Parma–Genoa 0–0

Később

18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)

Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)

Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)

Pénteken játszották

Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)