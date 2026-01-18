Győzelemmel emlékezett elhunyt tulajdonosára a Fiorentina
Tragikus hírt közölt szombaton a nyilvánossággal a firenzei klub – a „violák” olasz-amerikai tulajdonosa, Rocco B. Commisso hosszú betegség következtében 76 évesen elhunyt. Ilyen helyzetben nem lett volna meglepő, ha a Fiorentina mérkőzéseit elhalasztják, de a klub – a Commisso család kérésének eleget téve – közölte, hogy úgy tisztelegnek a néhai klubtulajdonos emléke előtt, hogy lejátsszák a hétvégére kiírt meccseiket.
A Daniele Cavalletto által irányított firenzei csapat (Paolo Vanoli vezetőedzőt a Fiorentina előző, Milan elleni meccsén kiállították) Commissóról emlékező pólóban vonult ki a pályára kezdés előtt, míg a vendégszektorban molinóval búcsúztak a klubot 2019-ben megvásárló üzletembertől a drukkerek.
A mérkőzésen a hazai pályán játszó Bolognánál volt többet a labda, de a Fiorentina veszélyes kontrákat vezetett, s ebből gólok is születtek. A 17. percben Ndour gólját még elvette a VAR, de két perccel később már érvényes találatot ünnepeltek a vendégek, Gudmundsson centerezéséből Rolando Mandragora pofozta a labdát a hálóba az ötösről. A szünet előtt megduplázták előnyüket a „violák”, gyors kontra végén Roberto Piccoli gurította a kapuba a védőről elé pattanó labdát.
A fordulás után a Bologna egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére, de sokáig állta a sarat a toszkán védelem. A 85. percben Brescianini tekerése még kivágódott a kapufáról, de három perccel később Giovanni Fabbian fejese már a hálóban kötött ki. A hatperces ráadás nem hozott gólt, a Fiorentina mindhárom pontot megszerezte, és elmozdult a kiesőzónából. 1–2
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Bologna–Fiorentina 1–2 (Fabbian 88., ill. Mandragora 19., Piccoli 45.)
Parma–Genoa 0–0
Később
18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)
Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)
Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)
Pénteken játszották
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|21
|16
|1
|4
|44–17
|+27
|49
|2. Milan
|20
|12
|7
|1
|33–16
|+17
|43
|3. Napoli
|21
|13
|4
|4
|31–17
|+14
|43
|4. Juventus
|21
|11
|6
|4
|32–17
|+15
|39
|5. Roma
|20
|13
|–
|7
|24–12
|+12
|39
|6. Como
|20
|9
|7
|4
|28–16
|+12
|34
|7. Atalanta
|21
|8
|8
|5
|26–20
|+6
|32
|8. Bologna
|21
|8
|6
|7
|30–24
|+6
|30
|9. Lazio
|20
|7
|7
|6
|21–16
|+5
|28
|10. Udinese
|21
|7
|5
|9
|22–33
|–11
|26
|11. Sassuolo
|21
|6
|5
|10
|23–28
|–5
|23
|12. Parma
|21
|5
|8
|8
|14–22
|–8
|23
|13. Torino
|20
|6
|5
|9
|21–32
|–11
|23
|14. Cagliari
|21
|5
|7
|9
|22–30
|–8
|22
|15. Cremonese
|20
|5
|7
|8
|20–28
|–8
|22
|16. Genoa
|21
|4
|8
|9
|22–29
|–7
|20
|17. Fiorentina
|21
|3
|8
|10
|23–32
|–9
|17
|18. Lecce
|20
|4
|5
|11
|13–28
|–15
|17
|19. Pisa
|21
|1
|11
|9
|16–31
|–15
|14
|20. Verona
|20
|2
|7
|11
|17–34
|–17
|13