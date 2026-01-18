Nemzeti Sportrádió

Győzelemmel emlékezett elhunyt tulajdonosára a Fiorentina

M. B.M. B.
2026.01.18. 17:22
Fotó: Getty Images
A Fiorentina 2–0-ra nyert a Bologna vendégeként az olasz labdarúgó-élvonal (Serie A) 21. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Tragikus hírt közölt szombaton a nyilvánossággal a firenzei klub – a „violák” olasz-amerikai tulajdonosa, Rocco B. Commisso hosszú betegség következtében 76 évesen elhunyt. Ilyen helyzetben nem lett volna meglepő, ha a Fiorentina mérkőzéseit elhalasztják, de a klub – a Commisso család kérésének eleget téve – közölte, hogy úgy tisztelegnek a néhai klubtulajdonos emléke előtt, hogy lejátsszák a hétvégére kiírt meccseiket.

A Daniele Cavalletto által irányított firenzei csapat (Paolo Vanoli vezetőedzőt a Fiorentina előző, Milan elleni meccsén kiállították) Commissóról emlékező pólóban vonult ki a pályára kezdés előtt, míg a vendégszektorban molinóval búcsúztak a klubot 2019-ben megvásárló üzletembertől a drukkerek.

A mérkőzésen a hazai pályán játszó Bolognánál volt többet a labda, de a Fiorentina veszélyes kontrákat vezetett, s ebből gólok is születtek. A 17. percben Ndour gólját még elvette a VAR, de két perccel később már érvényes találatot ünnepeltek a vendégek, Gudmundsson centerezéséből Rolando Mandragora pofozta a labdát a hálóba az ötösről. A szünet előtt megduplázták előnyüket a „violák”, gyors kontra végén Roberto Piccoli gurította a kapuba a védőről elé pattanó labdát.

A fordulás után a Bologna egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére, de sokáig állta a sarat a toszkán védelem. A 85. percben Brescianini tekerése még kivágódott a kapufáról, de három perccel később Giovanni Fabbian fejese már a hálóban kötött ki. A hatperces ráadás nem hozott gólt, a Fiorentina mindhárom pontot megszerezte, és elmozdult a kiesőzónából. 1–2

OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Bologna–Fiorentina 1–2 (Fabbian 88., ill. Mandragora 19., Piccoli 45.)
Parma–Genoa 0–0
Később
18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)
Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)
Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)
Pénteken játszották
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale21161444–17+27 49 
2. Milan20127133–16+17 43 
3. Napoli21134431–17+14 43 
4. Juventus21116432–17+15 39 
5. Roma2013724–12+12 39 
6. Como2097428–16+12 34 
7. Atalanta2188526–20+6 32 
8. Bologna2186730–24+6 30 
9. Lazio2077621–16+5 28 
10. Udinese2175922–33–11 26 
11. Sassuolo21651023–28–5 23 
12. Parma2158814–22–8 23 
13. Torino2065921–32–11 23 
14. Cagliari2157922–30–8 22 
15. Cremonese2057820–28–8 22 
16. Genoa2148922–29–7 20 
17. Fiorentina21381023–32–9 17 
18. Lecce20451113–28–15 17 
19. Pisa21111916–31–15 14 
20. Verona20271117–34–17 13 

 

 

Ezek is érdekelhetik