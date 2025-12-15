Nemzeti Sportrádió

EHF: így változik a BL- és El-helyek kiosztása a férfi kéziseknél

2025.12.15. 14:55
Akár három magyar csapat is indulhat jövő ősztől a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában (Fotó: Kovács Péter)
EHF férfi kézilabda Európa-liga férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A lebonyolítási rendszer után a férfi Bajnokok Ligája és Európa-liga-helyek kiosztását is megreformálja az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a 2026–27-es idénytől.

Amint arról már hírt adtunk, a 2026-os idénytől megváltozik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája és Európa-liga lebonyolítási rendje. Az Európai kézilabda-szövetség (EHF) most sajtóközleményben jelentette be, hogyan módosul a kupainduló helyek kiosztása.

A 24 csapatos Bajnokok Ligájába automatikusan bejut az előző évek eredményei alapján kialakított országrangsorban az első tíz helyen álló szövetség (jelen pillanatban Németország, Spanyolország, Franciaország, Dánia, Lengyelország, Magyarország, Románia, Portugália, Horvátország és Norvégia) bajnokcsapata.

A tíz kiemelt országból szövetségenként további két olyan csapat kérhet felminősítést a Bajnokok Ligájába, amelyek bajnoki helyezésük alapján az Európa-ligában indultak volna – a felminősített csapatok száma legfeljebb nyolc lehet, országonként pedig összesen legfeljebb három csapat indulhat a BL-ben.

Az automatikus BL-helyet nem kapó országokból legfeljebb négy csapat minősíthető fel, a fennmaradó legalább két helyre pedig az EHF döntése alapján kerülhetnek be a csapatok. Így részt vehet akár az előző évi címvédő, az El-győztes, de szabadkártyás csapat is – akár egy másik kontinensről is.

Az új rendszerű Európa-ligában 32 csapat indulhat, a helyek elosztásánál használt rangsorolás alapján viszont 36 hely áll rendelkezésre. Mivel azonban tizenkét csapatot felminősítenek a Bajnokok Ligájába, az El-ben nyolc feltölthető hely marad. 

Ebből öt helyet olyan szövetségek csapataiból töltenek fel, amelyek felminősítést kaptak a Bajnokok Ligájába. A feltöltésnél azok az országok élveznek elsőbbséget, amelyeknek az összes csapatát felminősítették a BL-be, így nincs az Európa-ligában résztvevő csapatuk.

A maradék három helyből kettő jut az olyan országoknak, amelyeknek nincs fix helye sem a Bajnokok Ligájában, sem az Európa-ligában, az utolsó, szabadkártyás hely betöltéséről az EHF saját hatáskörében dönt.

Az EHF végrehajtó bizottságának határozati javaslata alapján a női klubsorozatok lebonyolítási rendjének megváltoztatásával 2026 tavaszán foglalkoznak, az új rendszer bevezetésére a 2027–28-as idénytől kerülhet sor.

Kézilabda
2025.10.21. 20:11

Férfi kézilabda: bővül a Bajnokok Ligája létszáma, megváltozik a lebonyolítási rend – hivatalos

A jelenlegi 16 csapat helyett jövő ősztől 24 együttes alkotja majd a mezőnyt.

 

EHF férfi kézilabda Európa-liga férfi kézilabda Bajnokok Ligája
