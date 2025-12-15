Guinness-rekordot állított fel egy győri paraúszó

A gyorplusz.hu oldal cikke szerint a Rocky becenévvel illetett sportoló a Csendes-óceán 13 fokos vízében, a San Franciscó-i öbölben teljesítette a távot a világhírű Golden Gate és az Oakland híd között. Az ideje 1:49:26 óra volt.

A csúcsot még tavaly állította fel a győri úszó – aki egy súlyos balesetben elveszítette a lábait –, a hitelesítésre azonban több mint egy évet kellett várni.

„Egyszer azt mondták, hogy megsérültek az általam beküldött bizonyítékok és videófelvételek, ezeket pótolnom kellett és újraküldenem. Roppant szerény pénzügyi kerettel utaztunk ki Amerikába, a rekordkísérletet is a párom vette fel egy mobiltelefonnal abból a hajóból, ami engem kísért. Így csak bízni tudtunk benne, hogy mindent rendben találnak majd a szigorú hitelesítők. És bár nagyon sokat kellett várni rá, végül csak megérkezett a pozitív visszajelzés, rendkívül boldog vagyok. Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást, aki hitt bennem” – fogalmazott a Győr+ Médiának Patkás Tamás. A paraúszó korábban már átúszott a Boszporusz tengerszoroson Európából Ázsiába, és úszva „szökött meg” a hírhedt Alcatraz-szigetről is, de tíz sikeres Balaton-átúszásával magyar rekordernek is mondhatja magát a parasportolók között.

Patkás Tamás a Rába ETO SE versenyzője, és éppen idén ősszel hagyta abba a versenyszerű úszást, ám nem maradt kihívások és tervek nélkül klubjában.

„Kipróbáltam a sportlövészetet és megtetszett, szerencsére ez is egészen jól megy. Olyannyira, hogy éppen tegnap kaptam értesítést arról is, hogy tagja lettem a magyar parasportlövő válogatottnak. Az pedig óriási dolog lenne, ha sikerülne kvalifikációt szereznem valamelyik paralimpiára. A Guinness-rekord kísérlet után most ez a legfontosabb célom!” – mondta.