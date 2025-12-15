Hivatalos a 2027-es budapesti vizes világbajnokság időpontja, az MVM Dome is a helyszínek között

Budapest lesz az első város, amelyik harmadik alkalommal is megrendezheti a vizes világbajnokságot: 2017 és 2022 után 2027 nyarán is a magyar főváros látja vendégül a vizes sportok legjobbjait – ennek szellemében pedig a szervezők törekednek arra, hogy emlékezetessé tegyék a versenyt. A másfél év múlva esedékes világverseny volt a témája a hétfőn az Ensana Thermal Hotelben megtartott sajtótájékoztatónak.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, a 2027-es vizes vb kormánybiztosa ismertette: június 26. és július 18. között rendezik meg a világversenyt. Egy új helyszínt is bejelentett. „Először adhatunk harmadszor is otthont a vizes vébének, ráadásul ezúttal nem beugróként, mint az elmúlt két alkalommal, hanem a 2019-ben elnyert rendezési jog alapján. A Magyar Úszószövetséggel, a Magyar Vízilabda-szövetséggel és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel már hónapok óta tartanak az előkészületek, és az alapján, amilyen irányt vett a húzóerőnek számító úszás és vízilabda, mi is szeretnénk minél több nézőt megnyerni az eseményeknek, ezért a Duna Aréna és a Hajós uszoda mellett az MVM Dome is a vébé egyik helyszíne lesz, itt rendezzük meg az úszószámokat és a vízilabdatornát. Két mobilmedencét állítunk fel, hogy a bemelegítést és a versenyek lebonyolítását is biztosíthassuk, ahogy már abban is megállapodtunk, miként alakul a medencék hasznosítása a világbajnokság után. Az MVM Dome egy multifunkciós létesítmény, amely már számos sporteseménynek adott otthont, vizes sportoknak viszont még nem, és szeretnénk, ha több mint tízezer néző buzdítaná a mieinket egy olyan vébén, amelyre minden magyar büszke lehet majd, és amely az egyik első kvalifikációs esemény a Los Angeles-i olimpiára.”

A sportállamtitkár azt is elmondta, azért tervezik 23 naposra a világversenyt, hogy a masters világbajnokságot is lebonyolíthassák.

Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke kiemelte, az olimpia előtti évben megrendezett világbajnokságok mindig nagy jelentőségűek, ezért minden sportágban szoros küzdelmek várhatók – 55 számban osztanak majd ki érmeket, ebből 41 az úszáshoz, a további 14 a vízilabdához, a műúszáshoz és a műugráshoz kötődik. „Az olimpiai programot követjük percre pontosan, és az MVM Dome-ban a versenyzőink szokhatják azt a hangulatot, amely Los Angelesben, a SoFi Stadionban is éri majd őket, több mint negyvenezer néző előtt. A mentális felkészülés is fontos, az MVM Dome pedig abszolút alkalmas helyszín. Emellett úgy gondolom, van érdeklődés a magyarokban a vizes sportok iránt, annak ellenére, hogy tíz éven belül a harmadik vizes vébét rendezzük meg.”

Wladár Sándor azt is hozzátette, napjaink legeredményesebb úszói, többek mellett Kós Hubert, Betlehem Dávid, Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf, valamint Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Ugrai Panna, Fábián Bettina minden bizonnyal rajtkőre állnak 2027-ben Budapesten. Kiemelte: ebben az évben az öt nagy utánpótlás-világversenyen 108 érmet szereztek a mieink, ebből 51 arany volt – ahogy azt is, a vizes vb az idegenforgalom szempontjából is kiemelkedő jelentőségű lesz, meghaladhatja a 2017-es számokat is, a 120-150 ezer vendégéjszakát. Elmondta, a vízilabda mérkőzéseit rendezik meg a vb első felében (június 26.–július 9.), majd az úszószámokat a második részében (július 9–18.).

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke szintén arról beszélt, mivel még nem ismert a 2027-es világkupa időpontja, valószínűleg vízilabdában is a budapesti világbajnokság lesz az első kvalifikációs lehetőség a Los Angeles-i játékokra. „Nem mindegy, hogy az olimpiai részvételt hazai környezetben vagy valahol külföldön harcoljuk ki, vízilabdában pedig mindig nagyobb a tétje az olimpia előtti vébéknek. Lehetőség szerint mindenképpen szeretnénk itthon kvalifikálni a játékokra, és abban is reménykedünk, hogy döntőt játszhatnak a csapataink, csakúgy, mint 2017-ben a férfiak, 2022-ben a nők.”

Az Index kérdésére, miszerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf okkal maradt-e ki a résztvevők felsorolásából, Schmidt Ádám így válaszolt: „2017 óta baráti viszonyt ápolok Kristóffal, két és fél hete megkérdeztem tőle, mit tervez, mire azt mondta, méltóképpen szeretné lezárni a karrierjét. Viccből visszakérdeztem, hogy szeretné-e, hogy rendezzünk-e neki egy rövid pályás versenyt Nyíregyházán, erre úgy válaszolt: nem erre gondolt, hanem a Los Angeles-i olimpiára. Biztos vagyok benne, hogy ha képes a legjobb teljesítményére, rajtkőre áll.”