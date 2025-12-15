Jégkorong-vb: új lebonyolítást tesztel az IIHF az alacsonyabb divíziókban

A tesztelés a divízió II-es, III-as és IV-es tornákon 2026 februárjában, illetve áprilisában zajlik a szervezet sportbizottságának javaslata alapján.

A jelenleg érvényes kiírás alapján a divíziókban mind a hat csapat játszik egymással, az így kialakult tabella alapján az első vagy az első két helyezett jut egy osztállyal feljebb, az utolsó pedig kiesik.

A tesztversenyeken – élesben – a hat csapatot két hármas csoportba sorolják úgynevezett „kígyó” vagy „szerpentin elv” szerint. A világranglista alapján az adott hatos legjobbja, valamint a negyedik és ötödik legjobbja kerül az A-csoportba, a második, a harmadik és a hatodik a B-csoportba.

Az A-csoport tagjai a B-csoport hármasával játszanak és fordítva. Így minden csapat három találkozót vív az alapszakaszban. A kialakuló tabella alapján az A-csoport első helyezettje az A-csoport másodikjával, a B1 pedig a B2-vel találkozik az elődöntőben. Az elődöntők győztesei vívják a döntőt a feljutásért, a vesztesei pedig a bronzmeccset. Az A3 és a B3 kétmeccses párharcot vív a bennmaradásért, ennek a vesztese kiesik.

Az új lebonyolítású tornákon – akárcsak jelenleg – minden gárda öt meccset vív hét nap alatt, azaz a módosítás nem jár extra napokkal és rendezési költségekkel. Az IIHF sportbizottságának reményei szerint a módosítás révén „fokozódó bajnoki hangulat” lesz a viadalokon, a végén döntővel.

Amennyiben a 2026-os három tornán beválik a rendszer, úgy az IIHF a jövőben minden hatcsapatos divíziós tornára alkalmazza.

A magyar felnőttválogatottak közül a férfi az elitben szerepel jövőre is, a nők a divízió I/A-ban, így jelenleg egyiket sem érinti a módosítás.