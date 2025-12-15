Nemzeti Sportrádió

Az MTK hosszabbított világbajnoki arany- és ezüstérmes kajakosaival, kenusaival

2025.12.15. 16:42
Fejes Dániel, Tamási Zsombor, Győre Panna és Opavszky Márk is hosszabbított (Fotó: MTK)
Az MTK meghosszabbította szerződését világbajnoki arany- és ezüstérmes kajakosaival és kenusaival, Fejes Dániellel, Győre Pannával, Opavszky Márkkal és Tamási Zsomborral.

A fővárosi klub honlapján hétfőn tette közzé a hírt, ám a szerződések pontos időtartamát nem közölte.

A kétszeres olimpikon, világbajnok kenus Fejes Dániel ebben az évben igazolt a Budapesti Honvédtól a kék-fehérekhez. Az idei U23-as vb-n, a portugáliai Montemor-o-Velhóban kétszeres ezüstérmes kenus Győre Panna tavaly érkezett, a kétszeres világbajnoki ezüstérmes kajakos, Opavszky Márk 2021 óta erősíti a klubot, míg az idei milánói vb-n a férfi kajak négyesek 500 méteres küzdelmében Opavszky Márkkal, Fodor Bencével, Balogh Gergellyel második Tamási Zsombor 2022-ben csatlakozott az MTK-hoz.

 

