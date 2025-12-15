Nemzeti Sportrádió

Menesztették Petrenkó Brigitta röplabdacsapatának vezetőedzőjét

2025.12.15. 15:41
Jakub Gluszak
Petrenko Brigitta női röplabda edzőváltás
Menesztették a korábban a magyar női válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó Jakub Gluszakot, a Petrenkó Brigittát foglalkoztató lengyel MOYA Radomka Radom női röplabdacsapatának vezetőedzőjét.

Az együttes hétfőn közösségi oldalán köszönte meg a munkát a 39 éves trénernek, akit a 2022/23-as idény óta alkalmazott a klub, amelynek egy szezonnal később lett a vezetőedzője.

A csapat tavasszal a Vasassal szemben a negyeddöntőben búcsúzott a CEV Kupától, míg a Lengyel Kupában bronzérmet nyert, a 24-szeres magyar válogatott feladó, Petrenkó pedig ezt követően, most nyáron szerződött a lengyel együtteshez. A Radom a legutóbbi hét bajnokijából hatot, közte az utolsó ötöt elvesztette, így 4/6-os győzelmi mutatóval csak a nyolcadik helyen áll.

A jelenleg ukrán szövetségi kapitány Gluszak 2018 és 2021 között három idényen át a Vasas vezetőedzője volt, amellyel egy-egy bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett, két évig – közte a 2021-es Európa-bajnokságon – pedig a magyar válogatottat is irányította.

 

