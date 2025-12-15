Nemzeti Sportrádió

Klubvilágbajnok lett olasz röplabdacsapatával Kántor Sándor

Vágólapra másolva!
2025.12.15. 14:18
null
Kántor Sándor (Fotó: Török Attila, archív)
Címkék
röplabda Kántor Sándor klubvilágbajnokság
Klubvilágbajnok lett olasz röplabdacsapatával, a Savino Del Bene Scandiccivel a magyar edző, Kántor Sándor.

A hazai sportági szövetség a közösségi oldalán azt írta, hogy a brazíliai torna döntőjében a Savino Del Bene Scandicci a szintén olasz, címvédő Imoco Coneglianót győzte le, ezzel elhódította a női klubvilágbajnoki címet.

„A győztes csapat másodedzője Kántor Sándor, aki ezzel klubvilágbajnoki címet ünnepelhet – hatalmas magyar siker a nemzetközi porondon!” – írta a Hunvolley.

A finálét 3:1-re nyerte a klubvilágbajnokságon először szereplő toszkán csapat.

röplabda Kántor Sándor klubvilágbajnokság
Legfrissebb hírek

A MAFC ellen sem vesztett játszmát a Kaposvár a férfi röplabda Extraligában

Röplabda
2025.12.13. 20:40

Röplabda: Zsombók Eszter jól bírja a kettős terhelést az Extraligában

Utánpótlássport
2025.12.13. 18:27

Férfi röplabda MK: Kazincbarcika-siker Debrecenben

Röplabda
2025.12.11. 21:21

Hollósy László kupadöntőbe vezette a Suhl női röplabdacsapatát

Röplabda
2025.12.11. 09:42

Tomanóczy Tibor: A szülő az utánpótlásedző legnagyobb ellensége

Utánpótlássport
2025.12.06. 09:39

Sima MÁV Előre-siker a férfi röplabda Extraligában

Röplabda
2025.11.22. 20:33

Röplabda: továbbjutott a MÁV Előre a CEV-kupában

Röplabda
2025.11.18. 20:45

Strandröplabda Nemzetek Kupája: jövőre Budapesten rendezik a döntőt

Röplabda
2025.11.17. 17:22
Ezek is érdekelhetik