Klubvilágbajnok lett olasz röplabdacsapatával Kántor Sándor

Klubvilágbajnok lett olasz röplabdacsapatával, a Savino Del Bene Scandiccivel a magyar edző, Kántor Sándor.
A hazai sportági szövetség a közösségi oldalán azt írta, hogy a brazíliai torna döntőjében a Savino Del Bene Scandicci a szintén olasz, címvédő Imoco Coneglianót győzte le, ezzel elhódította a női klubvilágbajnoki címet.
„A győztes csapat másodedzője Kántor Sándor, aki ezzel klubvilágbajnoki címet ünnepelhet – hatalmas magyar siker a nemzetközi porondon!” – írta a Hunvolley.
A finálét 3:1-re nyerte a klubvilágbajnokságon először szereplő toszkán csapat.
Legfrissebb hírek
Férfi röplabda MK: Kazincbarcika-siker Debrecenben
Röplabda
2025.12.11. 21:21
Sima MÁV Előre-siker a férfi röplabda Extraligában
Röplabda
2025.11.22. 20:33
Röplabda: továbbjutott a MÁV Előre a CEV-kupában
Röplabda
2025.11.18. 20:45
Ezek is érdekelhetik