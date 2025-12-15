Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: amerikai szélsőt igazolt a FEHA19

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.15. 15:57
Aaron Aragon (25-ös mezben) a University of New England mezében (Fotó: Getty Images)
Címkék
Aaron Aragon FEHA19 Erste Liga
Az Egyesült Államokból erősített a FEHA19 jégkorongcsapata: a 28 éves szélső, Aaron Aragon legutóbb az ECHL-ben szereplő Utah Grizzlies csapatának tagja volt.

Aaron Aragon személyében a Los Angeles Kings utánpótlásában nevelkedő hokist igazolt a FEHA19 jégkorongcsapata. A 28 éves játékos egyetemista évei alatt a New England University csapatában játszott, majd profiként a Knoxville Ice Bears és a Macon Mayhem színeiben az SPHL-ben, az Idaho Steelheads és a Utah Grizzlies mezében az ECHL-ben kergette a korongot – utóbbi csapatnál csapatkapitány-helyettesnek is megválasztották a 2024–2025-ös idényben – írja a FEHA hivatalos portálja.

„A célom, hogy az első perctől kezdve jó benyomást keltsek. A támadásból és a védekezésből is markánsan ki akarom venni a részem, akárcsak a fiatal játékosok segítéséből. A legfontosabb mégis az számomra, hogy ami a csövön kifér, beleadjam, és ennek révén győzelmekhez segítsem a csapatot. Azért fogadtam el a klub ajánlatát, mert a szakmai stáb meggyőzött arról, hogy itt a helyem. Ez egy igen versenyképes bajnokság, emellett nagy izgalommal várom, hogy Magyarországot is megismerjem” – mondta a fehérvári klub honlapjának Aragon.

 

Aaron Aragon FEHA19 Erste Liga
Legfrissebb hírek

Erste Liga: amerikai támadóval erősített a Csíkszereda

Jégkorong
5 órája

Erste Liga: korábbi NHL-es kiválósággal erősített a Csíkszereda

Jégkorong
2025.12.12. 17:45

Joó Bertalan: Több van ebben a csapatban

Jégkorong
2025.12.09. 08:52

Erste Liga: új edzővel kapott ki a Csíkszereda a székely rangadón

Jégkorong
2025.12.07. 20:30

Erste Liga: a Gyergyó győzött az erdélyi rangadón, és visszaállt az élre

Jégkorong
2025.12.05. 20:30

Erste Liga: Péter Róbert lett a Csíkszereda vezetőedzője – hivatalos

Jégkorong
2025.12.05. 11:31

Simán nyert az UTE az Erste Ligában, tovább üldözi a Brassót és a Gyergyót

Jégkorong
2025.12.03. 21:42

Erste Liga: kiütötte a sereghajtót a FEHA

Jégkorong
2025.12.02. 20:47
Ezek is érdekelhetik