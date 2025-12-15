Erste Liga: amerikai szélsőt igazolt a FEHA19

Aaron Aragon személyében a Los Angeles Kings utánpótlásában nevelkedő hokist igazolt a FEHA19 jégkorongcsapata. A 28 éves játékos egyetemista évei alatt a New England University csapatában játszott, majd profiként a Knoxville Ice Bears és a Macon Mayhem színeiben az SPHL-ben, az Idaho Steelheads és a Utah Grizzlies mezében az ECHL-ben kergette a korongot – utóbbi csapatnál csapatkapitány-helyettesnek is megválasztották a 2024–2025-ös idényben – írja a FEHA hivatalos portálja.

„A célom, hogy az első perctől kezdve jó benyomást keltsek. A támadásból és a védekezésből is markánsan ki akarom venni a részem, akárcsak a fiatal játékosok segítéséből. A legfontosabb mégis az számomra, hogy ami a csövön kifér, beleadjam, és ennek révén győzelmekhez segítsem a csapatot. Azért fogadtam el a klub ajánlatát, mert a szakmai stáb meggyőzött arról, hogy itt a helyem. Ez egy igen versenyképes bajnokság, emellett nagy izgalommal várom, hogy Magyarországot is megismerjem” – mondta a fehérvári klub honlapjának Aragon.