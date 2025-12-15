Megkoszorúzták tisztelői a 150 éve született FIFA-alelnök, Fischer Mór sírját

Az eseményt szervező Joó Alfréd köszöntője után Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Osztályának képviselője méltatta a százötven éve, december 14-én született sportvezetőt, vasúti mérnököt, a Törekvés és a BVSC elnökét, az MLSZ és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) alelnökét.

Fischer Mór életpályájáról szólva Dénes Tamás futballtörténész, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége főtitkára kitért az első, 1930-as világbajnokság szervezésében vállalt munkájára és a közép-európai zsidóság alakjainak korabeli futballéletben játszott kiemelkedő szerepére.

Radnóti Zoltán főrabbi kaddist mondott, majd a jelenlévők elhelyezték a koszorúkat és az emlékezés köveit. Lerótta kegyeletét mások mellett Gellei Imre korábbi szövetségi kapitány, a magyar öregfiúk-válogatott vezetője és Sárvári György, a Törekvés elnöke is.