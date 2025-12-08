Nemzeti Sportrádió

Tizenegyesgól döntött a Parma javára Pisában

V. H. L.V. H. L.
2025.12.08. 17:11
Adrian Benedyczak tizenegyese döntött (Fotó: Getty Images)
Pisa SC Serie A AC Parma
Adrian Benedyczak tizenegyese elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a Parma nyerjen a Pisa otthonában a kiesés elől menekülö csapatok rangadóján.

A Pisa–Parma mérkőzés előtt mindkét csapat célja az volt, minél távolabb kerüljön a kiesőzónától. Az áhított győzelemhez játékban és eredményben is a vendégcsapat került közelebb az első félidőben, amikor a 40. percben Adrian Benedyczak egy tizenhatosan belüli kezezésért megítélt büntetőt értékesített. A második félidőre a házigazda pisaiak némileg összekapták magukat, és többször igyekeztek célba venni Edoardo Corvi kapuját – ráadásul a hosszabbításban M’Bala Nzolát ki is állították –, de nem jártak sikerrel, így a Pó-alföldiek jutottak apró levegővételhez a kiesés elkerülése ellen folytatott versenyfutásban.

OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
Pisa–Parma 0–1 (Benedyczak 40. – 11-esből)
Kiállítva: Nzola (90+3., Pisa)
Később játsszák
18.00: Udinese–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Torino–Milan  (Tv: Arena4)
Vasárnap játszották
Napoli–Juventus 2–1 (Höjlund 7., 78., ill. Yildiz 59.)
Cremonese–Lecce 2–0 (Bonazzoli 53. – 11-esből, Sanabria 78.)
Cagliari–Roma 1–0 (Gaetano 82.)
Kiállítva: Celik (52., Roma)
Lazio–Bologna 1–1 (Isaksen 38., ill. Odgaard 40.)
Kiállítva: Gila (79., Lazio)
Szombaton játszották
Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)
Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)
Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Napoli14101322–12+10 31 
2. Internazionale1410432–13+19 30 
3. Milan1384119–9+10 28 
4. Roma149515–8+7 27 
5. Bologna1474323–12+11 25 
6. Como1466219–11+8 24 
7. Juventus1465318–14+4 23 
8. Sassuolo1462619–17+2 20 
9. Cremonese1455418–17+1 20 
10. Lazio1454516–11+5 19 
11. Udinese1353514–20–6 18 
12. Atalanta1437417–1716 
13. Cagliari1435614–19–5 14 
14. Parma1435610–17–7 14 
15. Torino1335512–23–11 14 
16. Lecce1434710–19–9 13 
17. Genoa1325613–20–7 11 
18. Pisa1417610–19–9 10 
19. Verona1416711–21–10 
20. Fiorentina146811–24–13 

 

 

