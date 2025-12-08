Tizenegyesgól döntött a Parma javára Pisában
A Pisa–Parma mérkőzés előtt mindkét csapat célja az volt, minél távolabb kerüljön a kiesőzónától. Az áhított győzelemhez játékban és eredményben is a vendégcsapat került közelebb az első félidőben, amikor a 40. percben Adrian Benedyczak egy tizenhatosan belüli kezezésért megítélt büntetőt értékesített. A második félidőre a házigazda pisaiak némileg összekapták magukat, és többször igyekeztek célba venni Edoardo Corvi kapuját – ráadásul a hosszabbításban M’Bala Nzolát ki is állították –, de nem jártak sikerrel, így a Pó-alföldiek jutottak apró levegővételhez a kiesés elkerülése ellen folytatott versenyfutásban.
OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
Pisa–Parma 0–1 (Benedyczak 40. – 11-esből)
Kiállítva: Nzola (90+3., Pisa)
Később játsszák
18.00: Udinese–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Torino–Milan (Tv: Arena4)
Vasárnap játszották
Napoli–Juventus 2–1 (Höjlund 7., 78., ill. Yildiz 59.)
Cremonese–Lecce 2–0 (Bonazzoli 53. – 11-esből, Sanabria 78.)
Cagliari–Roma 1–0 (Gaetano 82.)
Kiállítva: Celik (52., Roma)
Lazio–Bologna 1–1 (Isaksen 38., ill. Odgaard 40.)
Kiállítva: Gila (79., Lazio)
Szombaton játszották
Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)
Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)
Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|14
|10
|1
|3
|22–12
|+10
|31
|2. Internazionale
|14
|10
|–
|4
|32–13
|+19
|30
|3. Milan
|13
|8
|4
|1
|19–9
|+10
|28
|4. Roma
|14
|9
|–
|5
|15–8
|+7
|27
|5. Bologna
|14
|7
|4
|3
|23–12
|+11
|25
|6. Como
|14
|6
|6
|2
|19–11
|+8
|24
|7. Juventus
|14
|6
|5
|3
|18–14
|+4
|23
|8. Sassuolo
|14
|6
|2
|6
|19–17
|+2
|20
|9. Cremonese
|14
|5
|5
|4
|18–17
|+1
|20
|10. Lazio
|14
|5
|4
|5
|16–11
|+5
|19
|11. Udinese
|13
|5
|3
|5
|14–20
|–6
|18
|12. Atalanta
|14
|3
|7
|4
|17–17
|0
|16
|13. Cagliari
|14
|3
|5
|6
|14–19
|–5
|14
|14. Parma
|14
|3
|5
|6
|10–17
|–7
|14
|15. Torino
|13
|3
|5
|5
|12–23
|–11
|14
|16. Lecce
|14
|3
|4
|7
|10–19
|–9
|13
|17. Genoa
|13
|2
|5
|6
|13–20
|–7
|11
|18. Pisa
|14
|1
|7
|6
|10–19
|–9
|10
|19. Verona
|14
|1
|6
|7
|11–21
|–10
|9
|20. Fiorentina
|14
|–
|6
|8
|11–24
|–13
|6