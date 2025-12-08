Tizenegyesgól döntött a Parma javára Pisában

A Pisa–Parma mérkőzés előtt mindkét csapat célja az volt, minél távolabb kerüljön a kiesőzónától. Az áhított győzelemhez játékban és eredményben is a vendégcsapat került közelebb az első félidőben, amikor a 40. percben Adrian Benedyczak egy tizenhatosan belüli kezezésért megítélt büntetőt értékesített. A második félidőre a házigazda pisaiak némileg összekapták magukat, és többször igyekeztek célba venni Edoardo Corvi kapuját – ráadásul a hosszabbításban M’Bala Nzolát ki is állították –, de nem jártak sikerrel, így a Pó-alföldiek jutottak apró levegővételhez a kiesés elkerülése ellen folytatott versenyfutásban.

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

Pisa–Parma 0–1 (Benedyczak 40. – 11-esből)

Kiállítva: Nzola (90+3., Pisa)

Később játsszák

18.00: Udinese–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Torino–Milan (Tv: Arena4)

Vasárnap játszották

Napoli–Juventus 2–1 (Höjlund 7., 78., ill. Yildiz 59.)

Cremonese–Lecce 2–0 (Bonazzoli 53. – 11-esből, Sanabria 78.)

Cagliari–Roma 1–0 (Gaetano 82.)

Kiállítva: Celik (52., Roma)

Lazio–Bologna 1–1 (Isaksen 38., ill. Odgaard 40.)

Kiállítva: Gila (79., Lazio)

Szombaton játszották

Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)

Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)

Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)