A hónap utánpótlásedzője: Gál László ökölvívótréneré a novemberi díj

A díj ötödik évadának második kiírásában Búr Zsolt kerékpár-, Gál László ökövívó- és Petrovics Mátyás vízilabdaedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a novemberi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – a Szeged Box Club 57 éves vezetőedzője vehette át.

Gál László válogatott ökölvívó volt, az 1992-es barcelonai olimpiára vállsérülés miatt nem tudott elutazni, és be is fejezte a versenyzést. A szegedi klubnál több mint harminc éve dolgozik: az egyesület a korosztályos válogatottakba évről évre ad fiatalokat, a felnőttkeretben is találunk szegedi bokszolót, emellett profikkal is dolgozik. Vele nyert országos bajnokságot például a korábbi szövetségi kapitány, Bertók Róbert, miközben az utánpótlásban is értek el kiemelkedő eredményeket a tanítványai: serdülő Eb-bronzérmes volt Petrovics Krisztofer és Deák Fanni, junior Eb-harmadik Gémes Levente. Utóbbi 2022 novemberében ifjúsági világbajnoki ezüstérmet szerzett. 2023 végén az általa felkészített Nakota Veronika ezüst-, Simon Márkó bronzérmes lett az U22-es Eb-n. Sportolói között számos országos bajnokot találunk, Gémes Levente és Király Balázs egyaránt utánpótláskorúként szerzett korábban aranyérmet a felnőttek ob-ján.

Ami a novemberi eredményeket illeti: a hónap második felében Budapesten, a BOK-csarnokban rendezték meg az U23-as Európa-bajnokságot. A magyar színeket tizenhat bokszoló képviselte, a nyolc férfiversenyző közül pedig csak a Szeged Box Clubban Gállal készülő két bunyós tudott mérkőzést nyerni. Király Balázs (80 kg) kezét kétszer emelték a magasba, végül a negyeddöntőben esett ki, így ötödik lett, míg Gémes Levente (75 kg) megállíthatatlan volt: sorrendben albán, török és lengyel riválist győzött le a döntő felé vezető úton,

az utolsó meccsén pedig fordulatos küzdelemben múlta felül olasz ellenfelét, ezzel Európa-bajnoki címet szerzett.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Kovács István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a kitüntetett tanítványa, Király Balázs is.

Gál László Csabai Edvintől veszi át a díjat Fotó: Vasas Attila

Csabai Edvin kiemelte, hogy úgy véli, a bokszban fokozottan érvényesül a nevelőmunka fontossága, hiszen a fiatalok gyakran súlyosan hátrányos helyzetből érkeznek a klubokba. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kovács István elmondta, hogy különösen örül Gál László kitüntetésének, mert gyakorlatilag mind a ketten ugyanazt gondolják a szakmáról, az edzői hivatásról.

„Laci integráló személyiség, ő maga a nyugodt erő.

Meggyőződésem, hogy a hazai bokszélet legfontosabb szakembereinek egyike.

A díj nála jobb helyre nem is kerülhetett volna a sportágunkban.”

Király Balázs érzelemdús beszédében felidézte, hogy kissrác kora óta ismeri jelenlegi mesterét, ugyanis az édesapja baráti viszonyban van vele.

„Nagyon közel állunk egymáshoz. Ő kedveltette meg velem a bunyót, és ezért rendkívül hálás vagyok neki. Jó ember, igazán szeretem őt.”

A novemberi díjazott, Gál László Fotó: Vasas Attila

A díjazott így nyilatkozott az elismerés átvételekor:

„Ez az elismerés a szegedi klubban dolgozó valamennyi tréner közös érdeme. Mindig is azt gondoltam, hogy nekünk, bokszedzőknek talán még nagyobb a felelősségünk, mint a más sportágakban tevékenykedő kollégáinknak, mert olykor életmentőkként dolgozunk. Nálunk tényleg otthon kell, hogy érezzék magukat a srácok, mert csak akkor nyílik esély a társadalmi beilleszkedésükre, a továbbtanulásukra, a sikeres civil és sportolói karrierjükre.

(Kiemelt képünkön balról: Király Balázs, Gál László és Kovács István Fotó: Vasas Attila)