Megszületett a Győri Audi ETO KC kapusának gyermeke

Mint Sandra Toft bejegyzéséből kiderült, kislánya december 5-én jött a világra. A hírhez a győri klub a következő mondatot fűzte hozzá: „Új kis taggal bővült az ETO-család!”

A 36 éves, olimpiai és világbajnoki bronzérmes, illetve Európa-bajnoki ezüstérmes kapus júniusban jelentette be, hogy gyermeket vár, s emiatt kihagyja a 2025–2026-os idényt. A győri klubot 2022 óta erősítő dán klasszis szerződése 2027 nyaráig érvényes.