Megszületett a Győri Audi ETO KC kapusának gyermeke

V. B.V. B.
2025.12.15. 18:21
Sandra Toftnak kislánya született (Fotó: AFP)
Győri Audi ETO KC Sandra Toft női kézilabda NB I
A Győri Audi ETO KC a Facebook-oldalán, míg maga Sandra Toft az Instagramon jelentette be, hogy megszületett a dán kapus kislánya.

Mint Sandra Toft bejegyzéséből kiderült, kislánya december 5-én jött a világra. A hírhez a győri klub a következő mondatot fűzte hozzá: „Új kis taggal bővült az ETO-család!”

A 36 éves, olimpiai és világbajnoki bronzérmes, illetve Európa-bajnoki ezüstérmes kapus júniusban jelentette be, hogy gyermeket vár, s emiatt kihagyja a 2025–2026-os idényt. A győri klubot 2022 óta erősítő dán klasszis szerződése 2027 nyaráig érvényes.

 

