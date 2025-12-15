Megszületett a Győri Audi ETO KC kapusának gyermeke
A Győri Audi ETO KC a Facebook-oldalán, míg maga Sandra Toft az Instagramon jelentette be, hogy megszületett a dán kapus kislánya.
Mint Sandra Toft bejegyzéséből kiderült, kislánya december 5-én jött a világra. A hírhez a győri klub a következő mondatot fűzte hozzá: „Új kis taggal bővült az ETO-család!”
A 36 éves, olimpiai és világbajnoki bronzérmes, illetve Európa-bajnoki ezüstérmes kapus júniusban jelentette be, hogy gyermeket vár, s emiatt kihagyja a 2025–2026-os idényt. A győri klubot 2022 óta erősítő dán klasszis szerződése 2027 nyaráig érvényes.
