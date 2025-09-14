Szaúd-Arábia megelőzte a Premier League-et!

AL-KVADSZIA

É: Mateo Retegui (Atalanta, 68 250 000), Christopher Bonsu Baah (Genk, 17 000 000), Gabriel Carvalho (Internacional, 15 600 000), Muszab Al-Dzsuvair (Al-Hilal, 11 520 000), Mohamed Al-Tani (Al-Hazem, 2 530 000), Julian Weigl (Mönchengladbach, 8 000 000), Otávio (Al-Kvadszia, i.)

Kölcsönből v.: Aarón Martin (Tenerife)

T: Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille, i.), Equi Fernández (Leverkusen, 25 000 000)

K: Martin (Mirandés), Jerry Afriyie (La Louviere), Cameron Puertas (Werder Bremen), Carlos Jiménez (Eldense), Iker Almena (Hajduk Split)

V: Míchel (spanyol)

Sp.: James Bisgrove (angol, korábban Rangers)

Technikai i.: Carlos Antón (sp., korábban Real Madrid)

L: Koen Casteels (belga), Gastón Álvarez, Nahitan Nández (uru.), Nacho, Alejandro Vergaz (sp.), Bonsu Baah (gh.), Retegui (olasz), Julián Quinones (mexikói), Carvalho (br.), Weigl (német), Otávio (por.)

AL-AHLI SZAUDI

É: Enzo Millot (VfB Stuttgart, 30 000 000), Mohammed Abdulrahman (Al-Ettifak, 5 760 000), Abdulelah Al-Haibri (Al-Rijad, 2 960 000), Matheus Goncalves (Flamengo, 9 000 000), Valentin Atangana (Reims, 25 000 000)

K: Zakaria Havszavi (Al-Rijad, 2 730 000)

Kv: Allan Saint-Maximin (Fenerbahce), Marcao (Kocaelispor)

T: Gabri Veiga (Porto, 15 000 000), Saint-Maximin (CF América, 10 300 000), Roberto Firmino (Al-Szadd, 7 000 000), Alexsander (Atlético Mineiro, 6 500 000), Marcao (Ulszan, ingyen), Ezgjan Alioszki (Lugano, i.)

V: Matthias Jaissle (német)

Sp.: Amir Taufik (egyiptomi, korábban Al-Ahli, Egyiptom)

L: Edouard Mendy (szen.), Matteo Dams (be.), Roger Ibanez, Galeno, Goncalves (br.), Merih Demiral (tö.), Franck Kessié (elefántcsontparti), Millot, Atangana (fr.), Rijad Mahrez (alg.), Ivan Toney (an.)

AL-SABAB

É: Vincent Sierro (Toulouse, 3 000 000), Josh Brownhill (Burnley, i.), Yacine Adli (Milan, 7 000 000), Marcelo Grohe (Al-Holud, i.)

K: Unai Hernández (Al-Ittihad)

Kv: Carlos Júnior (NEOM), Habib Diallo (Damak)

T: Kim Szung Gju (FC Tokió, ingyen), Cristian Guanca (Al-Ula, i.), Giacomo Bonaventura (szerződése lejárt), Diallo (Metz, i.), Haroune Camara (Al-Nasszr, 3 400 000)

K: Daniel Podence (Olympiakosz), Heorhij Buscsan (Polisszja)

Kv: Glen Kamara (Rennes), Leandrinho (Vasco da Gama), Robert Renan (Zenit)

Menedzser: Imanol Alguacil (spanyol)

L: Wesley Hoedt (holl.), Sierro (svájci), Yannick Carrasco (be.), Júnior, Grohe (br.), Abderrazak Hamdallah (mar.), Hernández (sp.), Brownhill (an.), Adli (fr.)

Roberto Firmino, Tuta, Krzysztof Piatek, ligán belül váltó Marco Verratti, Abdou Diallo páros, Álvaro Djaló, Mason Holgate, Alekszandar Mitrovics, Jordan Veretout, Pablo Sarabia és Presnel Kimpembe is az új fiúk között. KATARBAN SEM TÉTLENKEDTEK

AL-ETTIFAK

É: Mohau Nkota (Orlando Pirates, 1 200 000), Ondrej Duda (Hellas Verona, i.), Ahmed Hasszan (Le Havre, i.), Francisco Calvo (Hatayspor, i.), Matija Gluscsevics (Radnicski, 400 000)

Kv: Berat Özdemir (Basaksehir), Marcel Tisserand (Al-Halidzs)

T: H. Al-Gamdi (Al-Ittihad, 9 160 000), Abdulrahman (Al-Ahli Szaudi, 5 760 000), Tamer Al-Haibri (NEOM, 2 860 000), Marcel Tisserand (Sydney FC, i.), Vitinho (Corinthians, i.), Demarai Gray (Birmingham City, i.), Berat Özdemir (Basaksehir, i.), Karl Toko Ekambi (Al-Fateh, i.)

Kv: Josen Escobar (CD América)

V: Szaad Al-Sehri (szaúdi)

L: Marek Rodák, Duda (szlovákok), Jack Hendry (skót), Calvo (Costa Rica-i), Álvaro Medrán (sp.), Georginio Wijnaldum (holl.), Joao Costa (por.), Mohau Nkota (dél-afrikai), Moussa Dembélé (fr.), Hasszan (egyiptomi), Gluscsevics (szerb)

AL-TAVUN

É: Renne Rivas (Caracas, 600 000), Adel Fallatah (OFI Kréta)

K: Angelo Fulgini (Lens), Romain Faivre (Bournemouth)

T: Al-Nasszer (Al-Nasszr, 9 770 000)

Kv: Abdelhamid Szabiri (Fiorentina)

V: Péricles Chamusca (brazil)

L: Mailson, Andrei Girotto, Flávio, Victor Hugo (br.), Aschraf El Mahdioui (holl.), Fajszal Fadzsr (mar.), Musa Barrow (gambiai), Basszam Al-Hamad (szíriai), Roger Martínez (kol.), Fulgini, Faivre (fr.), Cristhoper Zambrano (ecuadori)

AL-HOLUD

É: Jackson Muleka (Besiktas, kölcsön után végleg, 1 500 000), John Buckley (Blackburn, 1 160 000), Shaquille Pinas (Hammarby, 800 000), Ramiro Enrique (Orlando City, 2 500 000)

K: Juan Pablo Cozzani (Platense)

T: Muleka (Konyaspor, ingyen), Marcelo Grohe (Al-Sabab, i.)

Kv: Álex Collado (Betis)

V: Cosmin Contra (román), majd Des Buckingham (an.)

L: Cozzani, Enrique (arg.), William Troost-Ekong (nigériai), Norbert Gyömbér (szl.), Kévin N'Doram (fr.), Myziane Maolida (komorói), Buckley (an.), Guga (br.), Pinas (suriname-i)

AL-FATEH

É: Toko Ekambi (Al-Ittihad, i.), Fernando Pacheco (Espanyol, i.)

Kv: Szappanos Péter (Paks)

T: Ahmed Al-Dzsulajdan (Al-Ittihad, 10 900 000), Szappanos (Puskás Akadémia, i.), Djaniny (szl.)

V: José Gomes (por.)

L: Jorge Fernandes (por.), Marvan Szadan, Amin Szbai (mar.), Zaydou Youssouf (komorói), Szofian Bendebka (alg.), Matías Vargas (arg.), Toko Ekambi (kameruni), Pacheco (sp.)

AL-RIJAD

É: Ahmed Hatir (Beveren, 400 000), Sergio González (Leganés, i.), Teddy Okou (Luzern), Mamadou Sylla (Valladolid, i.), Jan Petek (NK Aluminij, i.)

T: Al-Haibri (Al-Ahli Szaudi, 2 960 000), Mohamed Konaté (Ahmat Groznij, i.), Bernard Mensah (Al-Naszr, i.), Lucas Kal (Recife, i.)

K: Havszavi (Al-Ahli Szaudi, 2 730 000)

Kv: Enes Sali (FC Dallas)

V: Javier Calleja (sp.)

L: Milan Borjan (kanadai), Yoann Barbet, Okou (fr.), González (sp.), Hatir (mar.), Abdulaziz Al-Asbahi (jemeni), Ismaila Soro (el.), Samuel Sackey (an.), Tozé (por.), Ibrahim Bajes (iraki), Luca Ramirez (arg.), Sylla (szen.), Petek (szlovén)

AL-HALIDZS

É: Bart Schenkeveld (Panathinaikosz, i.), Joshua King (Toulouse, i.), Anthony Moris (Union SG)

K: Jorgosz Maszurasz (Olympiakosz)

T: Al-Samat (Al-Ahli Szaudi, 2 070 000), Fábio Martins (Al-Hazem, i.)

Kv: Thomas Murg (PAOK), Tisserand (Al-Ettifak)

V: Jorgosz Donisz (görög)

L: Moris (luxemburgi), Bart Schenkeveld (holl.), Pedro Rebocho (por.), Dimitriosz Kurbelisz, Konsztantinosz Fortunisz, Maszuras (gör.), Paolo Fernandes (sp.), King (norvég), Ziad Dzsamal (ománi)

AL-FAJHA

É: Alfa Semedo (NEOM, i.), Jason Remeseiro (Arouca, i.), Jasszin Benzia (Qarabag, i.), Silvere Ganvoula (Monza, 1 400 000)

T: Farisz Abdi (NEOM, 3 400 000), Henry Onyekuru (Genclerbirligi, i.), Alejandro Pozuelo (szl.), Otabek Sukurov (szl.)

V: Pedro Emanuel (por.)

L: Orlando Mosquera (panamai), Chris Smalling (an.), Rangel (br.), Semedo (guineai), Benzia (alg.), Remeseiro (sp.), Fashion Sakala (zambiai), Ganvoula (kongói köztársaságbeli), Mikel Villanueva (venezuelai), Stylianos Vrontis (ciprusi)

DAMAK

É: Dzsamal Harkassz (Vidad, 600 000), David Kaiki (Strasbourg B), Nabil Aliui (Adana Demirspor, i.), Kewin (Moreirense, i.), Yakou Méité (Cardiff City, i.), Valentín Vada (Rubin Kazany, i.), Morlaye Sylla (Arouca, i.), Jesús Medina (Szpartak Moszkva, i.)

T: Georges-Kevin N'Koudou (Al-Diraija, 3 000 000), Nicolae Stanciu (Genoa, i.), Florin Nita (szl.), Adam Maher (szl.), Francois Kamano (Szocsi, i.)

Kv: Diallo (Al-Sabab)

V: Armando Evangelista (portugál)

L: Harkassz, Aliui (mar.), Abdelkader Bedran (alg.), Assan Ceesay (gambiai), Kaiki, Kewin (br.), Méité (el.), Vada (arg.), Sylla (guineai), Medina (paraguayi)

AL-OHDUD

É: Gökhan Gül (Kasimpasa, i.), Koray Günter (Hellas Verona, i.), Khaled Narey (Al-Ula)

K: Blaz Kramer (Konyaspor, 644 000), Mateo Borrell (Al-Ittihad)

T: Saviour Godwin (Banijasz, i.)

Kv: Ibrahima Koné (Almería)

V: Paulo Sérgio (por.)

Sp.: Kemal Alispahic (bosnyák)

L: Samuel Portugal (por.), Günter, Gül (németek), Juan Sebastián Pedroza (kol.), Petros (br.), Christian Bassogog (kam.), Kramer (szl.), Narey (togói)

NEOM

É: Nathan Zézé (Nantes, 20 000 000), Marcin Bulka (Nice, 15 000 000), Amadou Koné (Reims, 13 330 000), Szaid Benrahma (Lyon, 12 000 000), Saimon Bouabré (Monaco, 10 000 000), Abdulaziz Nur (Al-Vehda, 5 730 000), Ala Heddzsi (Al-Vehda, 5 730 000), Farisz Abdi (Al-Fajha, 3 400 000), Al-Haibri (Al-Ettifak, 2 860 000), Alexandre Lacazette (Lyon, i.), Abdoulaye Doucouré (Everton, i.), Luís Maximiano (Almería, 6 000 000), Luciano Rodríguez (Bahia, 20 000 000)

T: Semedo (Al-Fajha, i.), Mbaye Diagne (Amed, i.)

Kv: Carlos Júnior (Al-Sabab)

V: Christophe Galtier (fr.)

Sp.: Kirjakosz Durekasz (görög, előtte Nottingham)

Vezérigazgató: Ahmed Radi (egy., előtte Al-Ahli Szaudi)

L: Bulka (lengyel), Zézé, Bouabré, Lacazette (fr.), Ahmed Hegazi (egy.), Koné (el.), Doucouré (mali), Benrahma (alg.), Maximiano (por.), Rodríguez (uru.)

AL-NADZSMA

É: Samir Caetano (Tigres, 5 100 000), Dzsavad El-Jamik (Al-Vehda, i.), David Tijanic (Göztepe), Bilal Boutobba (Hatayspor, 1 200 000), Deybi Flores (Toronto), Victor Braga (AEL Limassol, 170 000), Lázaro (Almería, 5 000 000)

K: Ali Dzsaszim (Como)

T:

V: Mário Silva (por.)

L: Caetano, Braga, Lázaro (br.), El-Jamik (mar.), Ali Adnan (ir.), Flores, Romell Quioto (hondurasiak), Tijanic (szl.), Butobba (fr.)

AL-HAZEM

É: Loreintz Rosier (Fortuna Sittard, i.), Bruno Varela (Guimaraes, 500 000), Fábio Martins (Al-Halidzs, i.)

T: Al-Tani (Al-Kvadszia, 2 530 000)

V: Dzsalel Kadri (tun.)

L: Aboubacar Bah (guineai), Rosier (fr.), Varela (Zöld-foki szigeteki), Martins (por.), Elias Mokwana (dél-afrikai), Omar Al-Szomah (szíriai), Miguel Carvalho (sp.)

LIGA PORTUGAL



SPORTING CP

É: Luis Suárez (Almería, 22 200 000), Fotisz Jannidisz (Panathinaikosz, 22 000 000), Jorgosz Vagiannidisz (Panathinaikosz, 12 000 000), Giorgi Kocsorasvili (Levante, 5 500 000), Rui Silva (Betis, k. u. v., 4 700 000)

T: Viktor Gyökeres (Arsenal, 65 800 000), Conrad Harder (RB Leipzig, 24 000 000), Dário Essugo (Chelsea, 22 270 000), Marcus Edwards (k. u. v., 10 000 000), Franco Israel (Torino, 4 000 000), Vedan Kovacevic (Norwich City, 2 500 000)

BENFICA

É: Richard Ríos (Palmeiras, 27 000 000), Franjo Ivanovic (Union SG, 22 800 000), Dodi Lukébakio (Sevilla, 20 000 000), Amar Dedic (RB Salzburg, 12 000 000), Samuel Dahl (Roma, k. u. v., 9 000 000), Rafa Obrador (Real Madrid B, 5 000 000)

K: Heorhij Szudakov (Sahtar Doneck, 6 750 000), Enzo Barrenechea (Aston Villa, 3 000 000)

T: Álvaro Carreras (Real Madrid, 50 000 000), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce, 22 500 000), Arthur Cabral (Botafogo, 12 000 000), Casper Tengstedt (Feyenoord, 6 000 000), Joao Mário (Besiktas, k. u. v., 2 000 000), Ángel Di María (Rosario, i.)

K: Florentino (Burnley, 2 000 000), David Jurásek (Besiktas), Orkun Kökcü (Besiktas)

Kv: Renato Sanches (PSG), Zeki Amdouni (Burnley), Andrea Belotti (Como)

FC PORTO

É: Victor Froholdt (Köbenhavn, 20 000 000), Gabri Veiga (Al-Ahli Szaudi, 15 000 000), Alberto Costa (Juventus, 15 000 000), Nehuén Pérez (Udinese, k. u. v., 13 300 000), Borja Sainz (Norwich City, 13 300 000), Jan Bednarek (Southampton, 7 500 000), Dominik Prpic (Hajduk Split, 4 500 000),Pablo Rosario (Nice, 3 750 000), Luuk de Jong (PSV, i.)

K: Jakub Kiwior (Arsenal, 2 000 000), Pedro Lima (Wolverhampton)

T: Francisco Conceicao (Juventus, k. u. v., 32 000 000), Otávio (Paris FC, 17 000 000), Joao Mário (Juventus, 12 600 000), Goncalo Borges (Feyenoord, 10 000 000), Marko Grujics (AEK Athén, i.)

Kv: Fábio Vieira (Arsenal), Tiago Djaló (Juventus)

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

BOTAFOGO

É: Danilo (Nottingham, 23 000 000), Arthur Cabral (Benfica, 12 000 000), Álvaro Montoro (Vélez Sarsfield, 7 900 000), Jordan Barrera (Junior FC, 4 300 000), Neto (Bournemouth, i.), Joaquín Correa (Inter, i.)

K: Cuiabano (Nottingham)

T: Thiago Almada (Atlético Madrid, 21 000 000), Igor Jesus (Nottingham, 19 000 000), Jair Cunha (Nottingham, 12 000 000), John Victor (Nottingham, 8 000 000), Gregore (Al-Rajjan, 6 020 000), Cuiabano (Nottingham, 6 000 000)

FLAMENGO

É: Samuel Lino (Atlético Madrid, 22 000 000), Jorge Carrascal (Dinamo Moszkva, 12 500 000), Emerson Royal (Milan, 9 000 000), Jorginho (Arsenal, i.), Saúl Níguez (Atlético Madrid, i.)

T: Gerson (Zenit, 25 000 000), Wesley (Roma, 25 000 000), Carlos Alcaraz (Everton, k. u. v., 15 000 000), Matheus Goncalves (Al-Ahli Szaudi, 9 000 000)





PALMEIRAS

É: Ramón Sosa (Nottingham, 12 500 000), Andreas Pereira (Fulham, 10 000 000), Jefté (Rangers, 7 000 000), Khellven (CSZKA Moszkva, 6 000 000), Carlos Miguel (Nottingham, 5 500 000)

T: Estevao (Chelsea, 34 000 000), Richard Ríos (Benfica, 27 000 000), Vanderlan (RB Bragantino, 7 000 000), Thalys (Almería, 6 000 000), Gabriel Vareta (Al-Vaszl, 3 000 000)

EREDIVISIE

AJAX AMSTERDAM

É: Oszkar Gluh (RB Salzburg, 14 750 000), Raúl Moro (Valladolid, 11 000 000), Itakura Ko (Mönchengladbach, 10 500 000), Kasper Dolberg (Anderlecht, 10 000 000)

T: Jorrel Hato (Chelsea, 44 180 000), Brian Brobbey (Sunderland, 20 000 000), Carlos Forbs (Club Bruges, 6 000 000), Bertrand Traoré (Sunderland, 2 900 000), Borna Sosa (Crystal Palace, 2 300 000), Jordan Henderson (Brentford, i.)

K: Chuba Akpom (Ipswich Town)

FEYENOORD

É: Sem Steijn (Twente, 10 000 000), Goncalo Borges (Porto, 10 000 000), Vatanabe Cujosi (Gent, 8 000 000), Anel Ahmedhodzic (Sheffield United, 6 900 000), Luciano Valente (Groningen, 6 750 000), Tengstedt (Benfica, 6 000 000), Jordan Bos (Westerlo, 5 000 000), Gaoussou Diarra (Istanbulspor, 3 800 000)

T: Igor Paixao (Marseille, 30 000 000), Dávid Hancko (Atlético Madrid, 26 000 000), Antoni Milambo (Brentford, 20 000 000), Quilindschy Hartman (Burnley, 10 000 000), Marcus Pedersen (Torino, 3 500 000)

K: Calvin Stengs (Pisa), Julián Carranza (Leicester City)

Kv: Osman (Brighton), Hugo Bueno (Wolverhampton), Facundo González (Juventus)

PSV

É: Ruben van Bommel (AZ, 15 800 000), Paul Wanner (Bayern München, 15 000 000), Yarek Gasiorowski (Valencia, 9 800 000), Dennis Man (Parma, 8 500 000), Kiliann Sildillia (Freiburg, 5 800 000), Alassane Pléa (Mönchengladbach, 4 500 000), Myron Boadu (Monaco, 800 000)

K: Anass Salah-Eddine (Roma), Matej Kovar (Leverkusen)

T: Malik Tillman (Leverkusen, 35 000 000), Noa Lang (Napoli, 25 000 000), Johan Bakayoko (RB Leipzig, 18 000 000), Walter Benítez (Crystal Palace, i.), Olivier Boscagli (Brighton, i.), Luuk de Jong (Porto, i.), Lucas Pérez (szl.), Rick Karsdorp (szl.)





SÜPER LIG

GALATASARAY

É: Victor Osimhen (Napoli, k. u. v., 75 000 000), Wilfried Singo (Monaco, 30 770 000), Ugurcan Cakir (Trabzonspor, 27 500 000), Ismail Jakobs (Monaco, k. u. v., 8 000 000), Przemyslaw Frankowski (Lens, k. u. v., 7 000 000), Leroy Sané (Bayern München, i.), Ilkay Gündogan (Manchester City, i.)

T: Derrick Köhn (Union Berlin, 4 000 000)

K: Nicolo Zaniolo (Udinese, 2 500 000), Carlos Cuesta (Vasco da Gama, 750 000), Victor Nelsson (Hellas Verona, 650 000), Elias Jelert (Southampton, 300 000), Fernando Muslera (Estudiantes, i.), Dries Mertens (vv.)

Kv: Álvaro Morata (Milan, 5 000 000 eurót fizetett a Galarasaray, mert idő előtt visszaküldte)

FENERBAHCE

É: Aktürkoglu (Benfica, 22 500 000), Dorgeles Nene (RB Salzburg, 18 000 000), Szofjan Amrabat (Fiorentina, k. u. v., 12 000 000), Ederson (Manchester City, 11 000 000), Archie Brown (Gent, 8 000 000), Marco Asensio (PSG, 7 500 000), Milan Skriniar (PSG, k. u. v., 6 000 000), Nélson Semedo (Wolverhampton, i.)

K: Edson Álvarez (West Ham, 2 000 000), Jhon Durán (Al-Nasszr)

Kv: Cengiz Ünder (Los Angeles FC)

T: Akcicek (Al-Hilal, 22 000 000), Edin Dzeko (Fiorentina, i.), Tadics (Al-Vahda, i.), Bright Osayi-Samuel (Birmingham City, i.), Alexander Djiku (Szpartak Moszkva, 2 500 000)

K: Diego Carlos (Como, 2 800 000), Amrabat (Betis), Dominik Livakovic (Girona), Ognjen Mimovic (Pafos), Cengiz Ünder (Besiktas)

Kv: Saint-Maximin (Al-Ahli Szaudi), Filip Kosztics (Juventus)

BESIKTAS

É: Wilfred Ndidi (Leicester City, 8 000 000), Vaclav Cerny (Wolfsburg, 6 000 000), Taylan Bulut (Schalke, 6 000 000), Felix Uduokhai (Augsburg, k. u. v., 5 000 000), Tiago Djaló (Juventus, 3 500 000), Joao Mário (Benfica, k. u. v., 2 000 000)

K: El Bilal Touré (Atalanta, 3 000 000), Tammy Abraham (Roma, 2 000 000), Kökcü (Benfica), Jurásek (Benfica), Ünder (Fenerbahce)

K: Jota Silva (Nottingham, 2 500 000)

T: Gedson Fernandes (Szpartak Moszkva, 20 780 000), Keny Arroyo (Cruzeiro, 8 000 000), Alex Oxlade-Chamberlain (szl.), Ciro Immobile (Bologna, i.)

K: Moataszem Al-Muszrati (Hellas Verona, 2 000 000), Semih Kilicsoy (Cagliari, 1 000 000), Ernest Muci (Trabzonspor, 1 000 000), Joao Mário (AEK Athén)

JUPILER PRO LEAGUE

ROYAL ANTWERPEN

É: Thibo Somers (Cercle Bruges, 1 500 000), Nozava Taisi Brandon (FC Tokio, 1 000 000), Kiki Kouyaté (Montpellier, i.)

T: Senne Lammens (Manchester United, 21 000 000), Doumbia (Al-Ittihad, 16 000 000), Michel-Ange Balikwisha (Celtic, 5 200 000), Toby Alderweireld (visszavonult)

RSC ANDERLECHT

É: Adriano Bertaccini (St. Truiden, 5 000 000), Ilay Camara (Standard Liege, 4 500 000), Mihajlo Cvetkovics (Csukaricski, 3 200 000), Nathan-Dylan Saliba (Montréal, 2 000 000)

T: Dolberg (Ajax, 10 000 000), Jan Vertonghen (vv.)

K: Simic (Al-Ittihad, 6 000 000)

KRC GENK

É: Jusef Erabi (Hammarby, 4 000 000), Tobias Lawal (LASK, 3 200 000), Daan Heymans (Charleroi, 3 000 000), Jokojama Ajumu (Birmingham City, 3 000 000), Ito Dzsunja (Reims, 2 800 000), Aaron Bibout (Västeras, 2 200 000)

T: Tolu Arokodare (Wolverhampton, 26 000 000), Bonsu Baah (Al-Kvadszia, 17 000 000), Andi Zeqiri (Widzew Lódz, 2 000 000)

KAA GENT

É: Siebe Van der Heyden (Mallorca, 2 000 000), Michal Skoras (Club Bruges, 1 800 000), Wilfried Kanga (Dinamo Zagreb, 1 200 000)

T: Vatanabe Cujosi (Feyenoord, 8 000 000), Archie Brown (Fenerbahce, 8 000 000), Andri Gudjohnsen (Blackburn, 2 200 000), Jordan Torunarigha (HSC, i.)

CLUB BRUGES

É: Alekszandar Sztankovics (Inter, 9 500 000), Mamadou Diakhon (Reims, 9 000 000), Nicolo Tresoldi (Hannover, 6 000 000), Ludovit Reis (HSV, 6 000 000), Forbs (Ajax, 6 000 000)

T: Ardon Jashari (Milan, 36 000 000), Maxim De Cuyper (Brighton, 20 000 000), Csemszdin Talbi (Sunderland, 20 000 000), Ferran Jutgla (Celta Vigo, 5 000 000), Skoras (Gent, 1 800 000)